НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 755мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81
Учитель — об изнанке профессии
Дорогое сливочное масло
Почему вымирают ярославцы
Про отдых в Дубае
Стрелял по автобусу
Как снимают кино
Массовая драка на хоккее
Куда пойти работать в Ярославле
Экономика Кризис-2024 Хотите, как в 90-х? Посмотрите, какой была ключевая ставка, когда вы родились (или родили)

Хотите, как в 90-х? Посмотрите, какой была ключевая ставка, когда вы родились (или родили)

До рекорда еще очень далеко

807
20 комментариев

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что без повышения ключевой ставки инфляция была бы намного больше

Банк России 25 октября в очередной раз повысил ключевую ставку — с 19% до 21%. Кажется, что это очень много, но на самом деле до абсолютного рекорда еще очень далеко. «Фонтанка» откатила таймлайн подальше и нашла челлендж для зумеров покруче гороскопов, нумерологии и теста на психологический возраст: проверьте, какой была ключевая ставка в России в момент вашего рождения.

Например, когда родился автор текста, было 60%. Дети руководителя отдела бизнеса редакции «Фонтанки» рождались, когда ставка была 13%, 11%, 8,25%, 10,5%. А у вас как?

Ставка рефинансирования

Ключевая ставка

Людям старше 32 лет, рожденным до введения ставки рефинансирования, предлагаем примериться к другой альтернативной величине — 3% годовых. Именно столько каждый год капало советским гражданам за хранение денег на сберкнижке. И в этом смысле, конечно, раньше было лучше и мороженое вкуснее, но всё познается в сравнении.

Комментируя решение ЦБ, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков вспомнил 90-е годы. По его словам, инфляцию ни в коем случае «нельзя отпускать на свободу», иначе она станет трехзначной и плохо будет всем, совсем как тогда. Но трехзначной в 90-х была не только инфляция, но и ставка рефинансирования. Позже она будет приравнена к ключевой ставке. С академической точки зрения это не абсолютно тождественные понятия, но вдаваться в детали сейчас не будем. Ставка рефинансирования показывает, под какой процент занимают деньги у ЦБ кредитные организации. Впервые она была установлена в России 1 января 1992 года, когда в стране стали прорисовываться очертания сегодняшней финансовой системы.

В 1992 году ставка рефинансирования стартовала с… 20% годовых, а уже через три месяца выросла до 50%. Рост не прекращался вплоть до 15 октября 1993 года, когда ставка рефинансирования достигла своего поистине рекордного значения в 210%. Турция нервно курит в сторонке. В таких условиях россияне, на глазах которых танки шли штурмовать Белый дом, жили более шести месяцев, пока ЦБ не смилостивился и не снизил показатель на 5 процентных пунктов.

После этого включился тренд на снижение, но не надолго: достигнув в августе — октябре 1994 года уровня 130%, ставка снова пошла вверх, до 200% в январе — мае 1995-го, в разгар первой чеченской войны. После этого показатель планомерно снижался год, второй, третий, пока в 1998 году на фоне тяжелейшего экономического кризиса его не стало лихорадить вновь. В конце мая ЦБ делает резкий скачок с 50 до 150%, держит заградительный уровень несколько дней, а после снижает до 60. После этого примерно в течение месяца регулятор снова дает банкам занимать под 80%, а затем всё постепенно приходит в норму.

Когда к власти приходит Владимир Путин (как известно, с 1 января по 7 мая 2000 года он был исполняющим обязанности президента), ставка рефинансирования топчется на 55%, а к его вступлению в должность главы государства — снижается до 33%. Рубеж в 21% ставка проходит на второй год его президентства, в период с 7 августа 2002 года по 16 февраля 2003-го. С тех пор и до 25 октября 2024 года она была ниже.

С начала нулевых у «ключа» было два пиковых положения — 17% (как реакция на кризис 2014 года) и 20% (реакция на кризис 2022 года). В обоих случаях рост привел к нужному результату — на время люди и компании перестали брать кредиты, что позволило смягчить денежно-кредитные условия после.

Лучше всех, кстати, с охлаждением внутреннего (да и внешнего) спроса справился ковид. Страх перед пандемией в 2020 году породил повсеместный локдаун. Банк России тогда снизил ставку до 4,25%, что стало историческим минимумом (если не брать советские и более ранние времена).

Сейчас же ставка впервые с 2003 года составила 21%, но поможет ли это повышение привести в норму инфляцию, инфляционные ожидания, успокоить динамику кредитования — вопрос. Ведь о заградительных ставках кричат уже год, но ипотеку берут и под 18, и под 19, и под 20%. Потребительские кредиты и кредитные карты уже давно перевалили за 30%. А объем выданных компаниям кредитов за девять месяцев 2024 года вырос на 10,6 трлн рублей, или на 14,5% год к году. Это сопоставимо с темпами роста в 2023 году (+13,5% за 9 месяцев), когда ставки были гораздо ниже. Впрочем, о доле выданных бизнесу кредитов с господдержкой банки говорить не хотят. «Фонтанка» направила нескольким кредитным организациям запросы на эту тему. Некоторые из них сразу отказались от комментариев, другие не откликнулись вовсе. «Эта доля уменьшается, — заверял представитель одного из крупных игроков рынка, — но коллеги наотрез отказываются рассуждать на эту тему, считают, что это всё равно будет негативным упоминанием».

Тех, кто надеется, что у этого есть какой-то предел или потолок, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и ее коллеги регулярно спускают на землю. Для Центрального банка любое значение ставки допустимо, а вот инфляцию нужно снизить как можно ближе к цели в 4%. И пока регулятор не увидит ее устойчивого снижения, не видать и нам снижения ставки и дешевых кредитов на айфоны и китайские машины, повторился сегодня ЦБ.

О том, как он видит ближайшее будущее из сегодняшней точки, можно судить по обновленному среднесрочному прогнозу. Как подметили эксперты, прогноз допускает повышение до 22% или 23% до конца 2024 года, а в следующем году ставка в среднем будет находиться в диапазоне 17–20%. И даже в 2026-м показатель не перестанет быть двузначным.

Но так будет, если ничего в жизни страны не изменится к лучшему, а пока радует как минимум одно — до 50% еще далеко, до 210% еще дальше.

ПО ТЕМЕ
Инфляция Ключевая ставка Повышение ключевой ставки Кризис-2024 Центральный банк России
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Гость
3 часа
Числo миллиардеров в России достигло рекорда за всю историю существования списка Forbes. Число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек, пишет Forbes. Это самый высокий результат за всю историю списка богатейших бизнесменов мира. Предыдущий рекорд по числу россиян в рейтинге был зафиксирован в 2021 году — 123 человека.
Гость
3 часа
Россия стала чемпионом мира по неравенству: Три процента граждан владеют почти всем капиталом страны.Три процента самых богатых россиян владеют 92% всех срочных вкладов и 89% финансовых активов страны. Таковы данные исследования Высшей школы экономики и Внешэкономбанка, которое публикует "Коммерсант".Концентрация денег у этой группы людей возросла за пять лет: в 2013 году она владела 84% богатств. В докладе отмечается, что остальные 97% населения с тех пор стали жить хуже.В Норвегии самые богатые имеют доход в 4 раза больше, чем сaмые бедные. В Германии эта разница в 7 раз. А у нас ее просто нельзя оценить. Это позор. Но дитя не плачет — мать не разумеет. Народ недовольства не проявляет — значит все нормально. А политика нерегулируемого капитализма привела к тому, что уже трудно что-то поменять. Есть два способа уменьшить пропасть между горсткой богатых и океаном бедных: это устойчивый рост экономики и социальное выравнивание. У нас не работает ни то, ни другое.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мечта жены о Мальдивах останется мечтой». Семья живет на 130 тысяч рублей — хватает ли этого
Анонимное мнение
Мнение
«Если он делает маникюр, почему я не могу быть инженером?»: колонка россиянки о сексизме на вахте
Анонимное мнение
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
Джек Воробей на минималках: почему фильм «Огниво» совсем не огонь
Анонимное мнение
Мнение
«Как проехать? Я даже не помню названия улиц!»: пассажирка — о хамах и неумехах в такси
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление