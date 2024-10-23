Цены на такси взлетят на 30%, а машин будет не хватать: что ждет пассажиров до конца года

Цены на такси станут выше Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Пользоваться такси для личных передвижений станет еще дороже. Ближайший рост цен произойдет уже 25 октября, а максимальное удорожание ждет клиентов к Новому году. Из-за чего цена вырастет, получится ли ее остановить и как реагируют таксопарки — в материале.

— Для сохранения устойчивости бизнеса такси и обеспечения качества предоставляемых услуг необходима периодическая корректировка тарифов — рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова «Известиям». Ближайшая произойдет через два дня, с 25 октября. А к Новому году стоимость такси вырастет на 30%, уверена эксперт.

Сейчас на рынке нет факторов, которые смогли бы остановить рост цен на услуги такси. Зато есть несколько причин для удорожания поездок.

Почему цены на такси становятся выше

С 1 сентября 2024 года изменились правила провозки пассажиров. Теперь каждый водитель обязан иметь полис ОСГОП. Однако просто приобрести его недостаточно. Водители должны выполнить ряд строгих требований.

ОСГОП (Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика) — это полис, покрывающий расходы по возмещению вреда имуществу, жизни и здоровью пассажиров. Такая страховка создает единые условия и процедуру получения компенсации. Согласно Федеральному закону № 278-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.06.2023, такая страховка должна быть у всех таксистов.

Кроме того, на стоимость влияет наличие в обновленных автопарках китайских машин, которые имеют меньший рабочий потенциал по сравнению с европейскими и корейскими моделями.

— Если для европейских и корейских авто обычный пробег до списания составлял 250 тыс. и даже 300 тыс. км, то китайские на практике ходят 150 тыс. км и меньше, — отметил глава «Цифрового мира» Валерий Корнеев.

Обновление таксопарка могло бы решить эту проблему, но стоимость лизинга автомобилей возросла на 12%. Это означает, что стоимость владения такими машинами почти в два раза больше, чем год назад, когда ставка составляла 15%.

— Автомобили ранее работали в такси примерно четыре года. Два года назад таксопарки закупили китайские машины. У нас при сравнительно небольших пробегах у 70% авто поломались вариаторы, что повлекло недешевый ремонт, — рассказал Спартак Заболотский, руководитель таксопарка «Шоколад».

Помимо этого, наблюдается и нехватка водителей.

— В нашем таксопарке из за нехватки водителей простой сейчас достигает 27%, а в прошлом году — 16%, — добавил Заболотский.

По его словам, аналогичные проблемы возникают и в других таксопарках. Из-за этого возникает нехватка машин, и если раньше среднее время ожидания составляло 5 минут, то сейчас оно достигло уже 11 минут.

— Расходы водителей, связанные с владением и эксплуатацией автомобилей, постоянно увеличиваются, а доходы отстают. Работа в такси стала менее выгодной, — рассказал директор управляющей организации сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин.

Он считает, что даже повышение цен на такси не остановится отток водителей.

В «Яндексе» ожидают увеличение цены на 3-4% Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Как вырастет цена

В крупнейшем агрегаторе «Яндекс Go» ожидают, что корректировки тарифов с таксопарками помогут привлечь больше водителей и частично компенсировать партнерам увеличение цен на обслуживание и содержание автомобилей.

— Цена поездки складывается не только из стоимости минут и километров пути. В нее включена подача автомобиля (в том числе когда водитель едет издалека), платные опции и другие факторы. На цене отражаются объем спроса и количество свободных машин на линии рядом с пассажиром, особенно в непогоду, — тогда может временно срабатывать повышающий коэффициент, — отметили в компании.