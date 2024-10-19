«Путина откровенно не задалась». Как суши и роллы будут расти в цене из-за дорогой рыбы

Суши — желанное блюдо на столе многих москвичей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Суши и роллы могут существенно подорожать в России. Об этом сообщило издание «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса доставки еды «Dostаевский».



Всему виной — рост цен на упаковочные материалы и основные ингредиенты блюд японской кухни. Пластиковые и картонные коробки для еды с начала года подорожали на 15–25%, лосось, водоросли нори и авокадо — на 30–60% .



Бьют тревогу и молочники — цены на сливочный сыр, традиционный для популярных роллов «Филадельфия», тоже идут вверх.



MSK1.RU поговорил с экспертами и выяснил, действительно ли всё так плохо на рынке суши и роллов.

Дорогая рыба и проблемы с молоком

О проблемах с ценами на рыбу сообщали уже давно — в этом году лосося выловили почти в три раза меньше, чем в 2023-м. Так как это — основной ингредиент для суши и роллов, уменьшение «урожая» не может не сказаться на конечной стоимости продукта.

— В этом году добыли 230 тысяч тонн дальневосточных лососей, а в 2023 году было свыше 600 тысяч тонн, — сообщили MSK1.RU в «Рыбном союзе» (организации, объединяющая лидеров российского рынка). — Поэтому после прошлогодней путины (промышленный лов рыбы. — Прим. ред.) цены на горбушу резко понизились, а в этом сезоне — увеличились. Если говорить о тихоокеанских лососях (горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча), скачки объемов их вылова наблюдаются из года в год — в связи с особенностями двухгодичного цикла нагула горбуши — самого массового вида из диких лососей.

По данным Росстата, с января по август 2024 года мороженая неразделанная рыба подорожала на 6%, к августу 2023 года — на 13%.

Как заявили в «Молочном союзе России» сыры и сливочное масло действительно дорожают. Собственного молока для нашего рынка не хватает, при этом «Филадельфию» хотят все.



— Сегодня цены на молоко растут, и что характерно и важно, спрос на него также растет. Средняя цена 1 килограмма сырого молока достигает 50 руб./кг, сливочного масла превышает 900 руб./кг, — объяснила MSK1.RU председатель «Молочного союза России». — Такая ситуация связана с несколькими факторами: неполной обеспеченностью потребностей рынка собственным производством молока, ростом потребления молочной продукции и спроса на нее, обелением рынка и вымыванием с него фальсификата и контрафакта с использованием дешевых немолочных заменителей.

«Путина откровенно не задалась»

Отечественным лососям для «Филадельфии» есть альтернатива — импортная рыба. В эту же в группу входят водоросли нори и экзотичный фрукт авокадо, который завозят из стран Латинской Америки. Но тут в игру вступают другие факторы, прежде всего — ослабление рубля.

— Рыба, водоросли и авокадо к нам импортируются, — рассказал MSK1.RU финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. — В меньшей степени это касается лосося, но здесь играет роль количество «произведенной» рыбы, а в этом году путина откровенно не задалась. Импорт становится дороже из-за проблем с логистикой, соответственно, растут расходы поставщиков и производителей. Это и повышает отпускную стоимость готового продукта.

Импортное оборудование и его цена — тоже очень большая проблема и тоже отчасти благодаря необъяснимой работе регулятора со стоимостью валюты. Алексей Кричевский Финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм»

При этом специалист считает, что пресловутая «нехватка курьеров» несильно отразится на ценах за еду из доставки.

— С курьерами вопрос всегда можно решить, либо чуть расширив штат, либо поплотнее начав работать с платформами доставки. Разумеется, это довольно сложная проблема, особенно с учетом последних нормативных актов, принятых для контроля за мигрантами, но говорить о том, что курьеры будут хотя бы в тройке главных сложностей — большое заблуждение, — подытожил Алексей Кричевский.

В конце 2023 года президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков сообщил, что спрос на курьеров, водителей-курьеров в службах доставки вырос в среднем на треть. По мнению фнукионера, в целом по стране не хватает 200 тысяч курьеров, а водителей грузовиков — 50 тысяч.

«Никаких 40–50 процентов подорожания не будет»

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета Дмитрий Морковкин опроверг панику: по мнению ученого, цены действительно вырастут, но не так ощутимо.



— Здесь надо учитывать то, что пропорционально стоимости упаковки растет стоимость и других составляющих: логистика, заработные платы и так далее. В целом, общая тенденция подорожания продуктов питания соответствует как и российской, так и международной повестке, — отметил Дмитрий Морковкин в разговоре с MSK1.RU. — Никаких 40–50 процентов подорожания, разумеется, не будет. Но опять же, зависит от конкретного случая: сейчас это хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты.

Определенный вклад будет, безусловно, но я предполагаю, что это не десятки процентов. Дмитрий Морковкин Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ

Как изменение цен на суши и роллы скажется на вашем семейном бюджете? Опрос завершится 30.10.2024 Грустно. Придется отказаться от доставок и крутить роллы из консервированной кильки Терпимо. Всё равно заказываю их только по праздникам Мне всё равно. Я заморскую кухню не жалую