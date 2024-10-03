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Экономика Кризис-2024 подробности Российские власти ждут ослабления нацвалюты. Когда доллар будет стоить больше 100 рублей?

Российские власти ждут ослабления нацвалюты. Когда доллар будет стоить больше 100 рублей?

Ознакомились с прогнозом Минэкономразвития и поговорили с экспертами

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6 комментариев

Доллар может превысить отметку в 100 рублей летом 2026 года

Российские власти ожидают ослабления национальной валюты. По прогнозам Минэкономразвития, курс доллара превысит 100 рублей в июле 2026 года. Дальше этот показатель будет только расти. Данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития России на 2025–2027 годы. Документ вместе с проектом бюджета на ближайшую трехлетку внесли в Государственную думу.

Согласно прогнозу, на конец 2024 года курс доллара составит 93,8 рубля, евро — 102,7, юаня — 12,6. В следующую трехлетку цифры будут расти.

Предполагается, что к концу 2025 года доллар будет стоить 98,7 рубля, евро — 109,6, юань — 13,4. Власти ожидают, что доллар превысит отметку в 100 рублей в июле 2026 года.

На конец календарного года показатели прогнозируются следующие: доллар — 101,1 рубля, евро — 112,3, юань — 13,9. Через год — 105, 117,2 и 14,7 соответственно.

Что говорят эксперты?

Эксперты рассказали нашим коллегам из 72.RU, что считают прогноз Минэка реалистичным. В Совкомбанке на конец года ожидают доллара в диапазоне 90–95, евро — 100–106, юаня — 12,8–13,5. На 2025 год — курс доллара близко к 100, евро — 110, юаня — 13,6.

По оценкам «БКС Мир инвестиций», американская валюта может устойчиво сместиться к 94, а средний курс рубля к доллару в 2025 году может превышать 97.

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, отмечает, что прогнозы по валюте являются скорее ориентирами: они достаточно волатильны и могут сильно меняться в зависимости от происходящих внешних и внутренних событий.

Васильев обращает внимание, что с начала этого года рубль ослаб на 3% к доллару, на 4% к евро и на 5% к юаню. То есть, добавляет он, пока в этом году отечественная валюта торгуется достаточно стабильно к основным валютам.

— Риском для рубля является возможное дальнейшее снижение нефтяных цен, если мировая экономика продолжит замедляться. Кроме этого, ситуация на валютном рынке в ближайшие месяцы будет во многом определяться развитием геополитической ситуации и ситуацией с платежами с дружественными странами. Конец года — обычно сезонно слабое время года для рубля, в том числе из-за сезонного снижения поступлений от экспорта, сезонного высокого спроса на импорт и оттока капитала, — рассуждает главный аналитик Совкомбанка.

В то же время, отмечает он, поддержку рублю будут оказывать профицит торгового баланса, высокие рублевые процентные ставки и обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров.

Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», говорит, что сложность долгосрочного валютного прогнозирования заключается в неизвестной траектории многих переменных: цен на сырьевые товары, экспортно-импортных потоков, макроэкономических показателей, ключевой ставки, геополитики и так далее.

— На среднесрочном треке ослабление рубля позволяет прогнозировать изменение баланса между экспортом, который сокращается из-за снижения цен и санкционных эффектов, и восстанавливающимся импортом по мере налаживания альтернативных товарно-денежных каналов. Кроме того, ожидающийся в первой половине 2025 года разворот ДКП [денежно-кредитной политики] Банка России к смягчению начнет лишать нацвалюту фундаментальной опоры. При этом нельзя исключать и сценарий с укреплением рубля в том случае, если санкционные усилия западных стран будут больше фокусироваться на ограничении импорта в РФ, чем на сдерживании экспорта, — добавляет Шепелев.

До этого мы публиковали прогнозы экспертов по поводу того, сколько будет стоить доллар в октябре 2024 года. Резкой девальвации рубля они не ожидают.

Также мы сообщали, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года повысят до 22 440 рублей. МРОТ проиндексируют на 16,5%.

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Комментарии
6
Гость
16 минут
Как и в СССР в современной России у рубля несколько курсов. Официальный, который имеет мало общего с действительностью. И реальный, по которому доллар можно купить или продать. И чем больше страна будет уходить в изоляцию, тем больше будет номинальная разница между этими курсами. И тем больше будут криминализироваться операции по реальному курсу.
Гость
17 минут
Двести минимум в ближайшее время
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