Пять новых нацпроектов и повышение пенсий: что готовит россиянам бюджет на 2025 год

Бюджет депутаты ежегодно рассматривают осенью, обычно работа над ним завершается ближе к концу ноября Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











30 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о бюджете на 2025 год и плановый период двух следующих лет. В документе сказано, что доходы бюджета в 2025 году составят 40,3 триллиона рублей, расходы — 41,5 триллиона рублей. На что же планируется потратить эти деньги? Разбираемся.

Социальные гарантии

В последнее время в России много говорят о демографии и поддержке семей с детьми, это нашло отражение в бюджете.

— На ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка на 2025–2027 годы предусмотрено свыше 4 триллионов рублей, — сообщает пресс-служба правительства. — Более 1,7 триллиона рублей запланировано на предоставление маткапитала, свыше 12 миллиардов рублей на три года — на субсидии по обеспечению жильем молодых семей.

Ожидается, что в 2025 году размер материнского капитала увеличится — его ежегодно индексируют на величину инфляции. Сейчас размер выплаты на первого ребенка составляет 631 тысячу рублей, на второго — 833 тысячи за второго ребенка. 29 сентября депутат Госдумы, член парламентского комитета по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила РИА Новости, что после индексации выплаты могут составить 646 тысяч рублей и 854 тысячи рублей соответственно.

Из средств федерального бюджета власти намерены также поддержать региональные программы, направленные на повышение рождаемости — на эти цели в бюджете запланировано 37,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что бюджетом также будет предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров. Решение об этом было принято минувшим летом. В начале июня Владимир Путин анонсировал отмену «заморозки», которая действовала с 2016 года, а в июле подписал соответствующий закон.

В 2025 году индексация страховых пенсий пройдет в два этапа. Первый запланирован на февраль, повышение будет зависеть от уровня инфляции по итогам года. По данным Центробанка, на август 2024 года она составила 9,05%. Второй этап индексации намечен на апрель, там размер повышения будет зависеть от доходов Соцфонда за предыдущий год.

Как сообщили в правительстве, отдельно выделены ресурсы на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами — более 80 миллиардов рублей.

— Необходимые средства также заложены на такие значимые направления, как горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных учреждений, лекарственное обеспечение льготников, повышение уровня пенсионного обеспечения, — сообщает пресс-служба Кабмина.

Также продолжит действовать программа соцконтракта, по которой люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить материальную поддержку, в том числе — на открытие собственного бизнеса. В проекте бюджета на эти цели предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей.

Оборона и безопасность

Ранее министр финансов Антон Силуанов также называл в числе новых актуальных приоритетов укрепление безопасности и обороноспособности. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минфина, ресурсы запланированы на оснащение российских войск вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса. Точные суммы, запланированные на эти статьи бюджета, не назывались, но в Минфине говорят, что предусмотренные ресурсы позволят «полностью обеспечить задачи специальной военной операции».

Развитие технологий

Еще одним приоритетным направлением Силуанов называл обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры. На эти цели за три года планируют потратить более 6 триллионов рублей, деньги пойдут на разработки в сфере промышленного оборудования, создание новых материалов, промышленное обеспечение транспортной мобильности. Наибольшие вложения планируются в развитие автомобиле- и машиностроения — 3,75 триллиона рублей. Также запланированы средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры — из федерального бюджета на эти цели планируют выделить 180 миллиардов рублей.

Нацпроекты

Как сообщили в правительстве, в числе приоритетных задач остается реализация национальных проектов. Их финансирование в части федерального бюджета увеличено практически в два раза, и в общей сумме составит более 18 триллионов рублей на три года. Самих нацпроектов, кстати, тоже стало больше — в 2025 году стартуют еще пять: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных», «Продолжительная и активная жизнь».

Нацпроект «Семья» направлен на повышение качества жизни семей с детьми.

Нацпроект «Молодежь России» должен поддержать сотрудников сферы образования, решить проблему разницы оплаты труда бюджетников в разных регионах, обновить инфраструктуру школ, колледжей и университетов.

Нацпроект «Кадры» направлен на подготовку ценных специалистов, в его рамках планируется строительство студенческих городков по всей стране, а также ремонт общежитий и спортивных объектов в техникумах и колледжах.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» должен решить проблему качества жизни в сельских регионах России, поднять продолжительность жизни в селе до 78 лет.

Нацпроект «Экономика данных» направлен на поддержку предприятий и стартапов, которые создают оборудование для хранения и обработки данных.