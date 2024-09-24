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Экономика В России вырастет минимальная зарплата: в правительстве назвали новую сумму

В России вырастет минимальная зарплата: в правительстве назвали новую сумму

МРОТ проиндексируют на 16,5%

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5 комментариев

К 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в 2025 году повысят до 22 440 рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, где обсуждались бюджеты внебюджетных госфондов на 2025 год.

— С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5%, — сообщил Михаил Мишустин. — [Он] составит 22 440 рублей. Это поможет повысить заработные платы порядка четырех миллионов работников.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля, традиционно его повышают в начале года. По закону работодатель не имеет права платить сотруднику на полной ставке меньше МРОТ, соответственно, у всех, кто работает официально и получает зарплату «по нижней планке», она должна будет вырасти.

Ранее Владимир Путин издал указ о национальных целях развития Российской Федерации, согласно которому к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум до 35 тысяч рублей в месяц. Также во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне президент анонсировал привязку минимального размера оплаты труда к медианной зарплате. Она равна сумме «посередине» всех зарплат в стране — половина людей получает зарплату больше нее, половина — меньше.

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Комментарии
5
Гость
36 минут
вот здорово у предпенсионера со стажем будет на 440 рублей больше... на молоко хватит теперь
Гость
1 час
к 2030 35 тысяч мрот ( минус ндфл ) ))) вот это достижение виликой необъятной )) Ой пойду плодить нищету
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