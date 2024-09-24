В России вырастет минимальная зарплата: в правительстве назвали новую сумму

Минимальный размер оплаты труда в 2025 году повысят до 22 440 рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, где обсуждались бюджеты внебюджетных госфондов на 2025 год.
— С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5%, — сообщил Михаил Мишустин. — [Он] составит 22 440 рублей. Это поможет повысить заработные платы порядка четырех миллионов работников.
В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля, традиционно его повышают в начале года. По закону работодатель не имеет права платить сотруднику на полной ставке меньше МРОТ, соответственно, у всех, кто работает официально и получает зарплату «по нижней планке», она должна будет вырасти.
Ранее Владимир Путин издал указ о национальных целях развития Российской Федерации, согласно которому к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум до 35 тысяч рублей в месяц. Также во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне президент анонсировал привязку минимального размера оплаты труда к медианной зарплате. Она равна сумме «посередине» всех зарплат в стране — половина людей получает зарплату больше нее, половина — меньше.