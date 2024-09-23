«Я — идеальный клиент для банкротства»: почему люди становятся банкротами и могут ли они сохранить ипотечное жилье

Многие считают, что оформить банкротство очень легко и быстро. Это не совсем так Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Проблемы с финансами могут коснуться каждого. Когда долги растут, а вариантов рассчитаться с ними практически не остается, многие выбирают единственный доступный путь — банкротство. Два человека, которые прошли через эту процедуру и смогли начать новую финансовую жизнь, рассказали нашим коллегам из NGS.RU, как им далось это решение и через что пришлось пройти. А арбитражный управляющий объяснил, как эта процедура работает на практике и какие ограничения накладываются на человека после признания его несостоятельным.

Банкротство физических лиц означает, что арбитражный суд признаёт гражданина неспособным выполнять свои финансовые обязательства и расплачиваться с кредиторами. Но пройти банкротство можно и во внесудебном порядке — через МФЦ.

Процедуру банкротства может инициировать любой гражданин, сумма долга которого перед официальными организациями и физическими лицами превышает 500 тысяч рублей, при этом срок просрочки должен составлять не менее трех месяцев. Человек имеет право подать заявление о банкротстве и до наступления этих условий, если предполагает возможность банкротства. То есть даже с задолженностью в 25 тысяч рублей можно начать этот процесс.

«Вероятность одобрения кредитов равна нулю»

Жительнице Новосибирска Анастасии решение о собственном банкротстве далось нелегко. Но проблему нужно было как-то решать — ей уже угрожали коллекторы, а все ее банковские карты были заблокированы. Общая сумма долга составляла 1,3 миллиона рублей, при этом имущества у нее практически не было — на нее была оформлена только машина.

Как отмечает сама Анастасия, она провела три года, исправно выплачивая кредиты, и даже брала новые для лечения и ремонта. Всё изменилось, когда она серьезно заболела. Наша героиня долго не могла получить точный диагноз, а во время болезни не имела официальной работы и столкнулась с серьезными финансовыми трудностями — от оплаты лечения до обязательных платежей за квартиру. В результате она начала откладывать свои платежи, а вскоре и вовсе перестала платить.

В юридической организации, куда обратилась Анастасия, ей рассказали о двух вариантах процедуры банкротства: реструктуризации или реализации. Поскольку дохода на тот момент у нее не было, ей подходил только вариант реализации, где исследуют любые сделки, совершенные за последние три года. На консультации ей озвучили стоимость процедуры в 170 тысяч рублей, из которых 41 тысяча шла на судебные расходы, а остальное — на услуги компании. У Анастасии таких денег не было, и она взяла время «на подумать». Лишь спустя полгода ей удалось внести первый взнос для подачи заявления в арбитражный суд.

В течение примерно двух недель после этого компания собрала все необходимые документы и подала заявление в суд. Анастасия не присутствовала на первых заседаниях, всё делали за нее. После первого суда ей заблокировали счета, и с этого момента никто из банков ее больше не беспокоил.

Вся процедура заняла шесть месяцев и шесть дней. Машину забрали и продали на торгах, а вырученные деньги распределили между кредиторами. На завершающем заседании ее освободили от долговых обязательств, еще через десять дней счета были разблокированы.

Подать на банкротство можно либо самостоятельно, либо обратившись в специализированные организации Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Но теперь у Анастасии есть новые ограничения. Например, она не может открывать ИП в течение года, а стать учредителем ООО сможет только через три года.

— Кредиты можно пробовать брать хоть сразу, но вероятность одобрения равна нулю в ближайшее время. И обязательно в течение 5 лет нужно говорить банкам, что вы прошли процедуру банкротства. Ну и повторно пройти эту процедуру можно не ранее, чем через 5 лет, — объяснила сибирячка.

Несмотря на сложности, Анастасия никому не сообщала о своем финансовом положении и тяжело рассказывала о том, что проходит эту процедуру.

— Я ни дня не пожалела о том, что прошла процедуру, и стараюсь теперь рассчитывать только на свои силы, — заключила женщина.

«Я — идеальный клиент для банкротства»

Для Дарьи опыт банкротства оказался успешным. Сначала она обратилась к юристам и заключила с ними договор, его стоимость составила около 120 тысяч рублей. При этом оплату можно было производить частями, но для назначения финансового управляющего и подачи первого иска необходимо было внести первоначальный взнос — порядка 50 тысяч рублей. Сегодня цены на эти услуги выросли, и, по ее мнению, потребуется дополнительно около 25–30 тысяч рублей.

— Я клиент для банкротства идеальный: в браке не состою и имущества никакого не числилось на мне, — с юмором отметила Дарья.

Вся процедура, по словам Дарьи, длилась 9 месяцев. Она подписала договор в марте, в ноябре получила судебное решение. В целом процесс прошел без особых трудностей: после первого заседания коллекторы сразу прекратили свои попытки взыскивать долг, который составлял около двух миллионов рублей.

Единственный раз, когда Дарье пришлось лично поучаствовать в процессе, была поездка в ГАИ за справкой об отсутствии транспортного средства. Девушка отметила, что, хотя сначала всё началось гладко, со временем возникли определенные сложности.

— Некоторые сверхразумы в лице коллекторов продолжают отсуживаться со мной, а приставы продолжают выставлять долги. Так вот и бегаю по разным приставам со своим определением. Хотя, казалось бы, что может быть проще: связать свою базу с базой арбитражного суда, чтобы не тратить бумагу на иски и ненужные телодвижения, — недоумевает Дарья.

В таких делах финансы должны находиться под контролем финансового управляющего, который обязан уведомить всех кредиторов и приставов о том, что человек признан банкротом, отметила она. Тем не менее работа приставов оставляет желать лучшего, считает Дарья.

— Видимо, им так проще: возбуждать и прекращать исполнительное производство, — шутит девушка.

Несмотря на трудности, Дарья настроена оптимистично и надеется, что скоро сможет со всем справиться.

При этом она предупредила, что ситуация становится значительно сложнее, если должник состоит в браке и имеет совместно нажитое имущество. Но и это, по ее мнению, возможно решить.

Всех посчитать

Оформление документов — ключевой этап в процедуре банкротства. Важно правильно заполнить все формы и предоставить необходимые доказательства финансового положения Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Как объяснил NGS.RU арбитражный управляющий Александр Тагильцев, признать гражданина банкротом можно двумя способами: во внесудебном и в судебном порядке, то есть либо через МФЦ, либо через арбитражный суд.

Подать заявление о банкротстве в МФЦ можно в случае, когда сумма долга не превышает миллиона рублей, а также если у потенциального банкрота нет имущества, которое можно реализовать. Во всех остальных случаях процедура банкротства может быть проведена в судебном порядке. Но это общие критерии — в каждом конкретном случае лучше проконсультироваться с арбитражным управляющим.

При этом внесудебная процедура — бесплатная, а вот банкротство в суде обойдется примерно в 45 тысяч рублей. В эту сумму входит вознаграждение арбитражного управляющего и прочие расходы на процедуру.

Госпошлина при подаче заявления о признании себя банкротом раньше для физических лиц составляла 300 рублей, но с начала сентября, по словам Александра Тагильцева, пошлину отменили. Но если заявление о признании гражданина банкротом подает кредитор — физическое лицо, то она составит 10 тысяч рублей, а если кредитор — юридическое лицо, ему придется заплатить 100 тысяч рублей.

У процедуры банкротства есть свои тонкости. Для того чтобы процесс прошел как можно быстрее и проще, важно учитывать всё до мелочей.

— Если гражданин подает на свое банкротство через суд, ему необходимо будет предоставить опись имущества и опись кредиторов, которым он задолжал. Бывает, что люди забывают указать какого-то одного кредитора, про которого давно уже забыли, он не попадает под процедуру, и долг остается в силе, — объясняет Александр Тагильцев.

Забывчивость в указании какого-то имущества, например автомобиля, который давно в угоне или сгнил на заднем дворе, тоже может привести к ненужному затягиванию процедуры банкротства.

Какой вариант банкротства выбрать

У процедуры банкротства есть два вида: реструктуризация долгов и реализация имущества Источник: Илья Бархатов / 74.RU











По словам Александра Тагильцева, процедура банкротства делится на два вида: реструктуризацию долгов и реализацию имущества.

Цель реструктуризации — не списание долгов, а их возврат. На этом этапе действия арбитражного управляющего будут направлены на то, чтобы проверить доходы и восстановить платежеспособность человека, чтобы удовлетворить требования кредиторов. На этот период начисление неустоек, штрафов и пеней прекращается. При реструктуризации долгов должник распоряжается денежными средствами в размере до 50 тысяч рублей в месяц без согласия арбитражного управляющего. Все деньги, которые выходят за рамки этой суммы, остаются на счету должника или идут в счет погашения утвержденного плана реструктуризации долгов.

К реализации имущества прибегают сравнительно чаще, так как она направлена именно на полное списание долгов. В этом случае, как объясняет Александр Тагильцев, денежные средства в размере прожиточного минимума и иные, не подлежащие включению в конкурсную массу, выдаются заявителю арбитражным управляющим.

Что будет с ипотекой при банкротстве

Александр Тагильцев отмечает, что ипотечную квартиру можно сохранить даже в случае реализации имущества, но только в том случае, если долг банкрота продолжит выплачивать кто-то третий или он будет погашен за счет будущих доходов после завершения процедуры банкротства. Это подтверждает и определение Верховного суда: заключение мирового соглашения с банком дает должнику возможность сохранить единственное жилье, которое было заложено по ипотечному договору.

— Ипотечную квартиру можно сохранить, но только в том случае, если ипотека продолжит выплачиваться. В таком случае она просто выводится из процедуры банкротства, — объяснил арбитражный управляющий.

Если должник не исполняет свои платежные обязательства и начинает процедуру банкротства, банк вправе подать заявление о включении своего требования, обеспеченного залогом жилого помещения, в реестр кредиторов. Чтобы избежать изъятия жилья, должнику необходимо обратиться в суд с просьбой о заключении мирового соглашения с банком. В этом соглашении должно быть четко прописано обязательство вносить ипотечные платежи, что может взять на себя сам должник или третье лицо.