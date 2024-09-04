«Решать проблему инфляции, ограничивая беспредел торговых сетей». Экономисты — о том, как остановить рост цен

С 20 по 26 августа стоимость сливочного и подсолнечного масла, молока, колбас, свинины и черного хлеба увеличилась на 0,5–1% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Центробанк за последний год уже четыре раза поднимал ключевую ставку (с 12% до 18%). Вместе с нею, естественно, растут и ставки по банковским кредитам. Считается, что всё это должно замедлить рост цен, как требуют Владимир Путин и Михаил Мишустин.

Однако ставка растет — а цены и не думают падать. Согласно последним данным Росстата, всего за неделю с 20 по 26 августа стоимость сливочного и подсолнечного масла, молока, колбас, свинины и черного хлеба увеличилась на 0,5–1%. Единственным исключением стали овощи и фрукты, которые подешевели на 1,3%. Но тут уж просто сезонность.

Несмотря на краткосрочное снижение цен на некоторые виды продуктов, в годовом выражении индекс цен на продовольственные товары стабилизировался на уровне около 10%. По состоянию на последнюю неделю августа он составил 9,85%. В частности, по данным на конец июля, рост цен на хлеб и молоко достиг рекордных значений: 11,2% и 10,7%, соответственно. С начала августа цены на эти продукты продолжили повышаться, увеличившись еще на 1,2% и 1,3%.

Аналитики компании MMI отмечают, что ситуация на продовольственном рынке становится всё более тревожной: дорожает свинина, молочные продукты, подсолнечное масло, хлеб.

Ускорение продовольственной инфляции больнее всего бьет по малообеспеченным слоям населения, доля расходов которых на продукты питания высока. Бедных в России 8,5%. По крайней мере, такие цифры дает Росстат: якобы уровень бедности исторически самый низкий в стране. Но рост цен на хлеб, молоко и мясо точно задевает и весь российский нижне-средний класс, а это, по разным оценкам, от 30% до 40% населения.

Разумеется, инфляция затрагивает не только продуктовые товары. Цены на бензин, несмотря на запрет на экспорт, продолжают расти даже быстрее инфляции. Дорожают стройматериалы, автомобили (как отечественные, так и иномарки), бытовая техника и электроника.

На очередном заседании 13 сентября Центробанк может рассмотреть возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. Снова объясняют борьбой с инфляцией.

— Несмотря на все усилия Центробанка по борьбе с инфляцией, цены на продукты питания продолжают расти. Значит, антиинфляционная политика Центробанка не работает так эффективно, как хотелось бы, — объясняет специально для MSK1.RU руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев. — А вот почему не удается сдержать рост цен, тут есть несколько причин.

Во-первых, мировая инфляция также высока, что влияет на цены на импортные товары и сырье.

Во-вторых, ослабление рубля делает импорт более дорогим, что может привести к росту цен на товары импортного производства, включая некоторые продукты.

В-третьих, высокий спрос на продукты также стимулирует рост цен, особенно в условиях ограниченного предложения.

В-четвертых, низкая конкуренция на рынке позволяет производителям увеличивать цены без боязни потерять клиентов.

— Так правильно ли делает Центробанк, повышая ключевую ставку ради борьбы с инфляцией?

— Повышение ставки охлаждает спрос и призвано замедлить рост цен. Однако это также может ограничить экономический рост. Поэтому правительство, в свою очередь, может стимулировать местное производство продуктов питания, например, предоставляя субсидии производителям или снижая налоги. А также повысить прозрачность рынка продуктов питания, чтобы предотвратить спекуляции и недопустимые практики ценообразования.

Профессор РЭУ Юрий Ляндау говорит, что повышение ключевой ставки позволяет повлиять только на цены производителей, но не на отпускные цены в магазинах.

— Как правило, производители продают продукты через торговые сети. А они зачастую делают огромные торговые наценки. Цена производителя может увеличиться в два раза, — возмущается Ляндау. — Торговые сети стараются максимизировать прибыль. Да, они объясняют, что растут цены на всё, дорожает логистика, бензин, но заниматься оптимизацией деятельности, чтобы иметь возможность снизить цены, они не хотят. Так что решать проблему инфляции нужно системно, ограничивая беспредел торговых сетей.