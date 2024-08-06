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А почему так мало? Главная ошибка россиян, из-за которой пенсия становится меньше

Как ее исправить и получить максимум

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17 комментариев
Без стажа и баллов придется получать минимум

Россияне, оставаясь на одной зарплате годами без индексации, теряют пенсионные баллы, а следовательно, и снижают размер своей будущей пенсии. Разбираемся с экспертами, как не остаться без выплат в старости и что нужно для максимальной пенсии.

— Пенсионные баллы начисляются на основании заработной платы, и, если зарплата не увеличивается, количество баллов может оставаться на одном уровне или снижаться в реальном выражении из-за инфляции, — сказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Информацию подтвердила и член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Так и есть. Размер ИПК ежегодно увеличивается, если зарплата не растет, страховые взносы тоже остаются в прежнем размере. Как результат, количество учтенных застрахованному лицу ИПК снижается.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это баллы, которые человек копит, пока работает. Чем больше работодатель перечисляет за своего сотрудника, тем выше у него в итоге коэффициент. Эти баллы суммируются, и на основе полученной суммы рассчитывается размер будущей выплаты.

Для максимального числа пенсионных баллов рекомендуется работать только официально. Однако, стремясь к наиболее высокой зарплате, стоит помнить, что баллы могут начисляться не со всей суммы. Так, в 2024 году предельная база для исчисления страховых взносов составляет 2 225 000 рублей, а в 2023 году она составляла 1 917 000 рублей.

— 10 пенсионных баллов — это максимально возможное количество, которое можно получить за год работы. Даже если вы зарабатываете три миллиона рублей в год, пенсионные баллы начисляют с 2,225 миллиона рублей, — объяснил Щербаченко.

Баллы копятся не только тогда, когда человек работает, но и в следующих случаях:

  • служба в армии;

  • уход за детьми до полутора лет, инвалидами или людьми старше 80 лет;

  • в течение максимум пяти лет баллы могут начисляться в случае, если супруг переезжает вместе с другим супругом-военнослужащим в регион, где нельзя трудоустроиться, или находится в консульствах и дипмиссиях за рубежом.

— За уход за лицами с инвалидностью или пожилым человеком начисляется 1,8 балла в год. За первым ребенком до полутора лет начисляют 2,7 балла в год, за вторым — 5,4, за третьим и четвертым — 8,1, — дополнил доцент Финансового университета.

Стоит отметить, что можно и вовсе не накопить баллы. Так, если не работать официально и не делать взносов, нужное количество ИПК не получить. К моменту выхода на заслуженный отдых можно рассчитывать только на социальную пенсию по старости. Фиксированный размер социальной пенсии в 2024 году — 5034,25 рубля. Каждый год ее индексируют и за счет социальной доплаты поднимают до уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ. На федеральном уровне в 2024 году он составляет 13 290 рублей. Да и стать пенсионером придется позже минимум на пять лет.

В 2024 году выйти на заслуженный отдых могут женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии необходимо как минимум 15 лет стажа и от 28,2 пенсионного коэффициента. В следующем году минимум по баллам увеличится до 30.

Если пенсионных баллов или стажа не хватит, их можно докупить

Однако их можно докупить. В 2024 году год страхового стажа и 1,038 ИПК стоят 50 798,88 рубля. Максимально можно приобрести 8,292 балла в год.

Узнать, сколько у вас накопилось баллов, можно несколькими способами:

  • обратиться в СФР по месту проживания;

  • онлайн на сайте СФР;

  • на «Госуслугах»;

  • в МФЦ.

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Пенсия Баллы ИПК Зарплата Индексация
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Комментарии
17
Гость
6 августа 2024, 13:50
Главная ошибка - жить в России.
Гость
6 августа 2024, 13:46
Главная ошибка недорогих россиян это верить и ждать стоя на коленях 😡
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