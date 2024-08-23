Спускают канализацию? После жалоб ярославцев из реки с нечистотами взяли пробы

Ярославцы просят навести, наконец, порядок Источник: читатель 76.RU











Жители Ярославского района 23 августа сообщили, что в реку Туношонку, между санаторием «Ясные зори» и лагерем имени Матросова, сливают канализационные стоки.

Ранее в разговоре с 76.RU местные говорили, что река покрывается нечистотами раз в три-четрые недели. Последний раз жители жаловались на загрязнение реки 6 августа.

— Видимо, Росприроднадзор не работает. Опять сбросили, — пожаловался читатель 76.RU.

В Министерстве лесного хозяйства Ярославской области уточнили, что после жалоб местных в соцсетях их специалисты взяли пробы воды из реки. Три недели назад, после первых жалоб, чиновники говорили, что все обращения жителей перенаправляются в Росприроднадзор, так как река Туношонка является объектом федерального надзора.

— Целью обследования является отбор проб природной воды в водном объекте на участке между санаторием «Ясные зори» и лагерем им. Матросова, — уточнили в министерстве.

Мы продолжим следить за ситуацией. О результатах проб обязательно сообщим.

Напомним, в мае 2024 года депутат Госдумы Жанна Рябцева сообщила, что в Ярославской области практически провалена задача по строительству очистных сооружений на берегах Волги. Тогда комиссия проинспектировала пять объектов, на строительство которых было потрачено 644 миллиона рублей из федерального бюджета. На четырех из них не достигнуты необходимые показатели по нормативам очистки стоков. Пятый объект на тот момент еще не был сдан.