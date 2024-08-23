НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 753мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61
Бунт в волгоградской колонии
Сколько бункеров в Ярославле
Вырастила овощи-гиганты
Дефицит квартир в аренду
Афиша «Пира на Волге»
Попали в плен
Заразный вирус
Изменят маршруты транспорта
Лучшая школа Ярославля
Выплаты за последствия от БПЛА
Экология проблема Спускают канализацию? После жалоб ярославцев из реки с нечистотами взяли пробы

Спускают канализацию? После жалоб ярославцев из реки с нечистотами взяли пробы

Местные бьют тревогу

641
7 комментариев

Ярославцы просят навести, наконец, порядок

Жители Ярославского района 23 августа сообщили, что в реку Туношонку, между санаторием «Ясные зори» и лагерем имени Матросова, сливают канализационные стоки.

Ранее в разговоре с 76.RU местные говорили, что река покрывается нечистотами раз в три-четрые недели. Последний раз жители жаловались на загрязнение реки 6 августа.

— Видимо, Росприроднадзор не работает. Опять сбросили, — пожаловался читатель 76.RU.

В Министерстве лесного хозяйства Ярославской области уточнили, что после жалоб местных в соцсетях их специалисты взяли пробы воды из реки. Три недели назад, после первых жалоб, чиновники говорили, что все обращения жителей перенаправляются в Росприроднадзор, так как река Туношонка является объектом федерального надзора.

— Целью обследования является отбор проб природной воды в водном объекте на участке между санаторием «Ясные зори» и лагерем им. Матросова, — уточнили в министерстве.

Мы продолжим следить за ситуацией. О результатах проб обязательно сообщим.

Напомним, в мае 2024 года депутат Госдумы Жанна Рябцева сообщила, что в Ярославской области практически провалена задача по строительству очистных сооружений на берегах Волги. Тогда комиссия проинспектировала пять объектов, на строительство которых было потрачено 644 миллиона рублей из федерального бюджета. На четырех из них не достигнуты необходимые показатели по нормативам очистки стоков. Пятый объект на тот момент еще не был сдан.

Вторая проверка прошла в регионе в июле. Результаты такие же. Сейчас в регионе заведены уголовные дела в отношении представителей организаций, причастных к строительству очистных. Тогда же режиссер Никита Михалков раскритиковал ярославских чиновников в одном из выпусков своей авторской программы «Бесогон» (16+).

ПО ТЕМЕ
Река Нечистоты Проверка Власти
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
23 августа 2024, 17:41
Положите руку на фото: участница шоу «Битвы экстрасенсов» рассказала, как просить помощи у депутатов.💩💩💩👍
Гость
23 августа 2024, 17:32
Всё как в Сочи, Абхазии,Крыму😂🙄 Наслаждайтесь 💩💩💩👍
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
Походные премудрости: собираем рюкзак правильно, чтобы не умереть в лесу
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление