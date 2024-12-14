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Город У нас на районе фоторепортаж Стоит на месте древней битвы? Гуляем по крохотному району Ярославля, который окутан легендами

Стоит на месте древней битвы? Гуляем по крохотному району Ярославля, который окутан легендами

Публикуем фоторепортаж с Туговой горы

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Вокруг частных домов возводят новостройки

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В Ярославле возле оживленного проспекта есть крохотный исторический район — Тугова гора. Название уходит корнями в далекое прошлое: по преданию, в 1257 году на холме прошла битва между дружиной Константина Всеволодовича (третий ярославский князь) и татарским войском.

Битва была кровопролитной. Многие ярославцы после нее приходили на гору оплакать своих родных. От слова «тужить» и пошло название места. На Туговой горе в память о погибших возвели часовню, а после построили деревянный храм. В 1691 году вместо старой церкви возвели каменную — Параскевы Пятницы, которая сохранилась до наших дней. В состав Ярославля Тугова гора вошла лишь в XX веке.

Так выглядела Тугова гора в начале XX века

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Другая городская легенда, дошедшая до нас, гласит, что под Туговой горой есть подземные ходы, ведущие до Спасо-Преображенского монастыря. Якобы они проходят прямо под Которослью. Многие ученые сомневаются в существовании тайных тоннелей: непонятно их утилитарное назначение, да и инженерных ресурсов таких не было.

Кстати, возле Пятницкого храма сохранился древнейший некрополь Ярославля. В XVIII веке Туговское кладбище стало одним из трех «разрешенных властями в городе». Сегодня на нем можно найти могилы знаменитых ярославцев — поэтов, музыкантов, чиновников, купцов, священников.

Во время восстаний в 1918 году в здании главпочтамта (дом купца Пастухова на Богоявленской площади) располагался штаб восставших. Тугова гора для красных была удобным местом для обстрелов. Выгодная позиция позволила бить по центру Ярославля прямой наводкой. Как раз с возвышенности и был виден дом Пастухова, южное крыло которого сильно пострадало.

В 1939 году в микрорайоне построили школу № 54. Когда началась Великая Отечественная война, в здании организовали военный госпиталь с хирургическим профилем. В 1946 году дети смогли вернуться в школу. Поначалу в учебное заведение ходили только девочки, но через несколько лет появились смешанные классы. В 1992 году здание приспособили под вечернюю школу. Спустя время здание перестали использовать, оно стало заброшкой. В 2021 году школу снесли.

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Сейчас район застроен частными домами и иногда встречаются многоквартирные новостройки. На узких дорогах, которые с двух сторон сопровождаются высокими заборами, тишина. Возле железнодорожных путей стоят приемки металлолома, магазины, СТО и другие предприятия.

В новом выпуске рубрики «У нас на районе» мы прогуляемся по старинным верхним улицам Туговой горы.

Очень много заборов и роскошных домов

Источник:

Контрастная застройка

Источник:

За ветвями деревьев прячутся развалины

Источник:

На улицах довольно тихо

Источник:

Некоторые жители стараются украшать свои дома. Например, головами львов

Источник:

А тут под крышей установлены колонны

Источник:

Забытый автомобиль уходит под снег

Источник:

На самой верхней точке горы стоит церковь и кладбище

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Отсюда открывается шикарная панорама на город

Источник:

Если погулять подольше, то можно наткнуться на такой интересный дом

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Котики свободно гуляют по улице

Источник:

Только гляньте, какие красивые наличники

Источник:

В этом «замке», вероятно, живет несколько семей

Источник:

Зимой здесь лучше не спускаться, да и летом тоже опасно

Источник:

Старые дома прячутся в кустах, будто специально, чтобы не портить внешний вид района

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