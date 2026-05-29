В России наградили авторов лучших сериалов, блогов и спецпроектов Рунета

В России уже в пятый раз определили лучшие интернет-проекты и наградили их авторов Источник: ИРИ

Стали известны лучшие интернет-проекты страны. В минувший четверг, 28 мая, во дворце гимнастики Ирины Винер прошла церемония награждения победителей V Национальной премии интернет-контента ИРИ. Тема этого года — «Поколение ИРИ». Как отметили организаторы, за пять лет вручения премии сформировалось поколение ответственных авторов контента и осознанных зрителей. Вместе они развивают индустрию и оставляют значимое наследие для следующих поколений.

Открыл церемонию фольклорный ансамбль «Толока» и Zventa Sventana с русскими народными песнями. Музыкант и актер Алексей Воробьев прочитал стихотворение Беллы Ахмадулиной «Вступление».

Затем на сцену поднялись ведущие первого акта церемонии — блогер Ида Галич и актер Глеб Калюжный, впервые появившийся на публике после возвращения из армии.

В номинации «Анимационный контент» победил новогодний фильм «Три кота. Зимние каникулы» о новых приключениях Коржика, Карамельки и Компота. Награду вручили блогеры Макар Давыдов и Стефания Давыдова, более известная как SteshOK.

В специальной номинации «Мир должен знать» отметили рекорды Александра Овечкина. Российский хоккеист, трехкратный чемпион мира, чемпион России и обладатель титула лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ за свою карьеру побил более 40 рекордов лиги. Одним из самых громких в прошлом году стал 895-й гол, который превзошел рекорд Уэйна Гретцки. Награду спортсмену вручил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

— Хочу поблагодарить всех зрителей, создателей контента и сотрудников ИРИ. Огромная работа была проделана! — отметил Гореславский.

По его словам, спецноминация «Мир должен знать» уже пятый год дает повод порадоваться и сказать спасибо людям, благодаря которым весь мир слышит о России.

В номинации «Канал в мессенджере» лучшим стал авторский проект «Цифровая история» Егора Яковлева, посвященный ключевым событиям разных эпох и тем, от Древней Руси до Второй мировой или российских девяностых. Награду вручили авторы и ведущие подкаста «Не выходя из комнаты» Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин.

В спецноминации «Проект Года Защитника Отечества» наградили создателей документального сериала «Тактическая медицина». Серия видеороликов и постов рассказывает о людях, которые добровольно рискуют собой, чтобы спасти других. Награду вручили выпускник президентской программы «Время Героев», советник губернатора ЯНАО, кавалер четырех Орденов Мужества Артур Жумабаев и народный артист России Михаил Пореченков.

Следующей стала номинация «Спецпроект в Интернет-СМИ», и здесь лучшим признали проект «Попавшие в сети». Журналисты «Ленты.ру» провели расследование о том, как работают интернет- и телефонные мошенники, а также сетевые вербовщики, вовлекающие людей в преступления. Награду вручили генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор Радио Sputnik Маргарита Некрасова.

В совместной номинации ИРИ и VK Видео «Видеоролик до 3-х минут» победил видеоролик «Мой папа — герой!», основанный на реальном подвиге многодетного отца Романа Яценко из Курской области. В августе 2024 года он под обстрелами дошел пешком до дома, где в подвале уже двое суток прятались его жена и пятеро детей. Награду вручил музыкальный дуэт NANSI & SIDOROV.

В спецноминации «Сила в правде» победил проект «Российская цифровая дипломатия». На сцену вышла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, награду ей вручили автор просветительских проектов Софико Шеварнадзе и бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсель.

Лучшей «Социальной Интернет-акцией» стал проект #ПирогНаЧетвертое, приуроченный ко Дню народного единства — 4 ноября. Участники делились рецептами, видео и фото приготовления пирогов с хештегом #ПирогНаЧетвертое. Награду вручили заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и актер Сергей Марин.

Второй акт церемонии провели Никита Кологривый и Алана Чочиева

После выступления артиста Bearwolf c треком «Феникс» начался второй акт церемонии. На сцену вышла новая пара ведущих — актер Никита Кологривый и актриса, певица и блогер Алана Чочиева.

Объявили победителей в номинации «Проект в вертикальном формате» — проект «Девичий дневник» актрисы Инны Рубин о судьбах женщин времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Награду вручили Александр Степанов (рэпер ST) и блогер и модель Ассоль.

Лучшим подкастом стал проект «Сила слова» Российского общества «Знание», приуроченный к 80-летию Победы и собравший более 29 миллионов просмотров. Награду вручили актеры Григорий Верник и Полина Гухман.

В спецноминации «Конструируя новую реальность» отметили видеоподкаст «Война на востоке». Спецпроект радио Sputnik и холдинга МТС Медиа с участием российских политиков и дипломатов рассказывает об освобождении Маньчжурии, Сахалина и Дальнего Востока. Награду вручили заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный и военный корреспондент, кавалер Ордена Мужества Ирина Куксенкова.

В номинации «Вирусный контент» в этом году целых два победителя: ансамбль «Толока», который поет в русских деревнях вместе с их жителями, а также Sasha Komovich с роликом «Расскажи, Снегурочка», который всего за пару недель набрал миллионы просмотров в соцсетях. Награды вручили блогер, миссионер, священник Владислав Береговой и блогер Алексей Авдеев, более известный как Янгер.

В номинации «Промо-кампания» отметили «Тур нижегородских закатов 2025». Серию видеороликов с закатами Нижнего Новгорода транслировали на крупных медиа-экранах в Нью-Йорке, Дубае, Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах. Награду вручили министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин и актриса театра и кино Ирина Пегова.

В номинации «Музыкальный трек» победила ностальгическая композиция «Кухни» группы «Бонд с кнопкой», которая долго оставалась на вершине чартов музыкальных стримингов России и была названа первым хитом лета-2025. Награду вручил музыкальный продюсер Игорь Матвиенко.

В номинации «Non-scripted проект» лучшим назвали шоу «Монастыринг. Православное реалити», в котором блогеры Настя Рыжик, Сеня Бардаш и Марина Marineloff становятся трудниками в монастыре. Награду вручили министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут и актер Милош Бикович.

В финале второго премии ИРИ на сцену вышла группа UGLI — победители третьего сезона шоу «Залетай в тренды» исполнили композицию «Жаль, что за августом не июнь».

Актеры Виктория Исакова и Алексей Гуськов объявляли победителей в третьем акте церемонии

Заключительный акт церемонии Премии ИРИ провели актеры Виктория Исакова и Алексей Гуськов. Они пригласили на сцену автора блогера, журналиста и волонтера Марию Чадину, которая победила в номинации «Блог». Награду вручил дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

Лучшим документальным проектом стал сериал «Победа» о ключевых сражениях Великой Отечественной войны глазами героев. Награду вручили актер, сценарист Ринат Есеналиев и руководитель национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

В спецноминации «Искусство просвещать» наградили веб-сериал «Первые. Разговоры о важном». Награду вручили председатель правления фонда «Круг добра», протоиерей Александр Ткаченко и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

В номинации «Игровой сериал до 30 минут» победил сериал «Между нами химия» с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым. Награду вручили продюсер Данила Шарапов и актриса театра и кино Анна Банщикова.

В специальной номинации «Герои нашего времени» отметили проект «Ландыши. Такая нежная любовь». Награду вручили медик, первая женщина — Герой России с начала СВО Людмила Болилая и актер Андрей Мерзликин.

Лучшим игровым сериалом более 30 минут стал «Константинополь». Награду вручили начальник управления президента России по общественным проектам, заместитель председателя наблюдательного совета НТВ Сергей Новиков и режиссер, актер, генеральный продюсер НМГ Студии Федор Бондарчук.

В специальной номинации «Быть Человеком» победили паралимпийские чемпионы Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина и Иван Голубков. Герои российской сборной получили медали на Паралимпийских играх 2026 года в Италии, впервые за 12 лет выступая под национальным флагом и гимном. Зал приветствовал победителей стоя. Награды вручил первый заместитель руководителя администрации президента, председатель Наблюдательного совета ИРИ Сергей Кириенко.

— Нет ничего важнее человека, его воли, мужества, смелости и готовности преодолевать обстоятельства, — Подчеркнул Кириенко. — Мы часто очень хорошо умеем оправдывать то, что не удалось сделать: всегда есть «непреодолимые» трудности… Но победители в нашей сегодняшней номинации — это люди, которые совершили невозможное вопреки всем обстоятельствам!