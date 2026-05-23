Дочь Запашного отправилась в Крым на цирковое шоу и оказалась при смерти: звездные итоги недели

У дочери Запашного диагностировали отек Квинке Источник: Baza / Telegram

В жизни звезд за эту неделю произошло много нового. У кого-то события яркие и радостные, у других — не очень. Так, супруги Бондарчук официально развелись, а актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский поделились радостной вестью о рождении малыша. В этом материале мы собрали главное.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально развелись

Паулина Андреева и Федор Бондарчук больше не муж и жена. Суд Даниловского района расторг их брак. Решение появилось в информационной системе столичных судов.

Разбирательство прошло 19 мая, а инициатором развода стала сама актриса (наверняка вы помните Паулину по «Оттепели» и «Методу»). Кстати, в браке она носила двойную фамилию — Андреева‑Бондарчук.

Пара начала отношения в 2015 году: тогда режиссер ушел от своей предыдущей супруги Светланы, с которой прожил 25 лет. Свадьба Андреевой и Бондарчука состоялась в 2019‑м, а в 2021‑м у них родился сын Иван.

Были и совместные проекты, например сериал «Псих» 2020 года. Там Андреева впервые попробовала себя в роли сценариста, а Бондарчук взял на себя режиссуру.

На расставание пара намекнула еще в марте 2025‑го: тогда Андреева выложила в соцсети совместное заявление о разрыве. Правда, пост потом пропал. Но теперь всё очевидно: бумаги подписаны, и брак официально расторгнут.

Оксана Акиньшина родила сына

Пока одни пары расстаются, другие создают семьи. Оксана Акиньшина поделилась в соцсетях первым снимком с сыном Лео, которого она родила от Данилы Козловского.

На фото 39‑летняя актриса запечатлена в палате престижной клиники «Лапино». Рядом с ней — новорожденный, но родители пока решили не показывать лицо ребенка публике. В кадре также заметен букет ромашек, судя по подписи, его подарил актрисе 41‑летний Данила Козловский.

Пара объявила о пополнении в семье совсем недавно. Малыш появился на свет 6 мая, однако Акиньшина не афишировала беременность.

Слухи о положении актрисы и возможном браке с Козловским появились в конце апреля — тогда пару заметили вместе в Париже. Многие предположили, что звезды тайно поженились, а сама Оксана, возможно, ждет ребенка. Теперь эти догадки получили подтверждение.

У Бари Алибасова — младшего большие проблемы

А вот сын знаменитого руководителя группы «На‑На» Бари Алибасов — младший сейчас переживает не лучшие времена. Финансовые трудности и судебные разбирательства буквально навалились на него разом.

По данным «Газеты.ru», на сайте судебных приставов появилась новость о новом долге предпринимателя по кредитам: не считая ипотеки, он задолжал 465 тысяч рублей. Но это еще не всё. Еще в начале 2026 года у Алибасова‑младшего заблокировали банковские счета из‑за долгов перед налоговой, и до сих пор доступ к ним так и не восстановили. В общей сложности ФНС он должен более 1,8 млн рублей, причем 876 тысяч из них — это непогашенные налоги и сборы.

Но финансовые дела — не единственная проблема предпринимателя. Параллельно он втянут в судебные разбирательства со своей десятой женой, Ариной. Бывшая супруга подала сразу три иска: о выплате алиментов на их несовершеннолетнего ребенка, об определении места жительства ребенка при раздельном проживании родителей, а также о защите чести и достоинства, правда, последнее заявление суд пока оставил без движения.

Марат Башаров довел до слез возлюбленную

21 мая на телеканале «Пятница!» произошел конфликт в новом выпуске реалити‑шоу «Ставка на любовь». Напряжение между участницей проекта Асей Борисовой и ее звездным избранником — 51‑летним актером Маратом Башаровым — вылилось в яркую ссору.

В начале выпуска пара выглядела счастливой, но вскоре обстановка накалилась. Это случилось из-за вспышки ревности со стороны Башарова. Причиной послужило то, что Ася проявила сочувствие к одному из соперников по шоу.

Марат не стал сдерживаться: он не только открыто признался в ревности, бросив фразу «Ревную потому что!», но и принялся передразнивать девушку, пародируя ее переживания из‑за «страдающего Миши».

Ася попыталась оправдаться, но снова встретилась с недовольством. «С тобой твой человек, а ты беспокоишься о каком‑то другом парне!» — возмутился Башаров.

Охваченная обидой, Борисова с дрожью в голосе ответила, что отдает возлюбленному всё свое внимание, а в ответ слышит «абсолютную чушь».

Пара состоит в отношениях уже четыре года. Как пишет «СтарХит», Ася ранее заявляла, что лично не сталкивалась с проявлениями агрессии со стороны актера, а его друзья призывали не верить слухам на эту тему. Девушка надеялась, что участие в шоу позволит зрителям увидеть Марата таким, каким видит его она, — заботливым и любящим человеком.

Дочь Мстислава Запашного попала в реанимацию во время отдыха в Крыму

Дочь легендарного дрессировщика Мстислава Запашного Екатерина оказалась в реанимации во время отпуска в Севастополе. Об этом она рассказала Telegram-каналу Baza.

Екатерина приехала в Крым, чтобы отдохнуть и встретиться с близкими: в городе сейчас проходит цирковое шоу ее брата Ярослава Запашного. Девушка с удовольствием посетила представление, но вскоре после этого ее самочувствие резко ухудшилось.

Сначала на коже появилась небольшая точка — Екатерина не придала ей значения, решив, что это обычный комариный укус. Однако ситуация стала стремительно ухудшаться. Пятно превратилось в множество красных высыпаний, начался невыносимый зуд, а руки и ноги распухли. В местах, где одежда соприкасалась с кожей, начали появляться волдыри.

Запашную экстренно доставили в больницу с отеком Квинке. Врачам пришлось предпринимать несколько попыток, чтобы поставить капельницу, удалось только с девятой попытки. Пациентке назначили гормональную терапию и строгую диету, но, к сожалению, эти меры не помогли стабилизировать состояние — вчера Екатерину перевели в реанимационное отделение.