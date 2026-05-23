НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

7 м/c,

зап.

 755мм 49%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Где интернет?
Контракты хоккеистов
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Нет горячей воды
Как отметить свадьбу в Ярославле
Родила в Сербии
Афиша на выходные
Когда будет «Парад чемпионов»
Вратарь «Локомотива» стал мемом
Культура «Мы — инь и ян»: история братьев-близнецов, которые стали би-боями и собирают толпы, выступая на улице

«Мы — инь и ян»: история братьев-близнецов, которые стали би-боями и собирают толпы, выступая на улице

Саша и Слава рассказали о пути к сцене и уличных выступлениях. Видео

76

Посмотрите, как братья танцуют

Источник:

Илья Чикотин

«Мы — инь и ян». Так о себе говорят 18-летние братья Слава и Саша Бедрики — би-бои из Тюмени, которые прошли путь от «суетных малых» без дисциплины до призеров соревнований и уличных артистов с собственной аудиторией.

Они росли в спортивной семье, занимались боксом и лыжами, но выбрали брейкинг — несмотря на непонимание близких. Когда Славе и Саше было 13, посмотрели фильм про уличные танцы и решили попробовать себя в хип-хопе.

— Начали ходить на тренировки. Это было тяжело: через боль, кровь, пот и слёзы. Благодарны первому тренеру, он прямо в нас вкладывался, мы тренировались бесплатно по 4 часа, — вспоминают братья.

Теперь кажется, что гравитация на них не действует. Парни выступают на улицах города, собирают публику, зарабатывают на поездки на чемпионаты и мечтают представить Россию на мировом уровне.

Путь братьев к брейку — в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Дарья МакееваДарья Макеева
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Брейкданс Юный танцор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Рекомендуем