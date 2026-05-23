«Мы — инь и ян»: история братьев-близнецов, которые стали би-боями и собирают толпы, выступая на улице

Посмотрите, как братья танцуют Источник: Илья Чикотин

«Мы — инь и ян». Так о себе говорят 18-летние братья Слава и Саша Бедрики — би-бои из Тюмени, которые прошли путь от «суетных малых» без дисциплины до призеров соревнований и уличных артистов с собственной аудиторией.

Они росли в спортивной семье, занимались боксом и лыжами, но выбрали брейкинг — несмотря на непонимание близких. Когда Славе и Саше было 13, посмотрели фильм про уличные танцы и решили попробовать себя в хип-хопе.

— Начали ходить на тренировки. Это было тяжело: через боль, кровь, пот и слёзы. Благодарны первому тренеру, он прямо в нас вкладывался, мы тренировались бесплатно по 4 часа, — вспоминают братья.

Теперь кажется, что гравитация на них не действует. Парни выступают на улицах города, собирают публику, зарабатывают на поездки на чемпионаты и мечтают представить Россию на мировом уровне.