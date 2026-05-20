Что посмотреть на Забайкальском кинофестивале в этом году? Публикуем конкурсную программу фильмов

«Цинга» (18+) — игровой дебют документалиста Владимира Головнева. Снимали фильм осенью 2024 года в Ямало-Ненецком автономном округе.

По сюжету молодой миссионер-послушник православной церкви Федор, которого играет Никита Ефремов, попадает в загадочный мир ямальских оленеводов. Здесь мифы оживают, а людьми управляют совсем другие боги. Герою приходится пройти через испытания и грехопадение, чтобы исполнить послушание, понять суровый Север и найти себя. Иначе ему не выжить на краю земли, где реальность постоянно обманывает, а опасность может скрываться под обликом красивой женщины.

Якутский школьник Тимур Романов сыграл в фильме мальчика Игоря, сына оленевода, который единственный хорошо говорит по-русски. Именно поэтому ему «приставляют» миссионера-послушника. Федор приезжает в их стойбище оленеводов крестить местных жителей. Единственным его ключом к пониманию этого мира и становится маленький Игорь.