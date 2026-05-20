Что посмотреть на Забайкальском кинофестивале в этом году? Публикуем конкурсную программу фильмов

В основной конкурсной программе Забайкальского международного кинофестиваля — российские и зарубежные драмы, мелодрамы и авторское кино о памяти, поиске себя, семье и столкновении человека с суровым миром.
За главные награды поборются восемь фильмов. Жюри выберет победителей в номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший сценарий». Также зрители определят обладателя приза зрительских симпатий.
- «Цинга»
- «Большая земля»
- «Рэп-команда „Татар“»
- «Мотыльки»
- «Старик и его машина»
- «Я — значит ястреб»
- «Закусочная для соседей»
- «Молчаливый друг»
«Цинга»
«Цинга» (18+) — игровой дебют документалиста Владимира Головнева. Снимали фильм осенью 2024 года в Ямало-Ненецком автономном округе.
По сюжету молодой миссионер-послушник православной церкви Федор, которого играет Никита Ефремов, попадает в загадочный мир ямальских оленеводов. Здесь мифы оживают, а людьми управляют совсем другие боги. Герою приходится пройти через испытания и грехопадение, чтобы исполнить послушание, понять суровый Север и найти себя. Иначе ему не выжить на краю земли, где реальность постоянно обманывает, а опасность может скрываться под обликом красивой женщины.
Якутский школьник Тимур Романов сыграл в фильме мальчика Игоря, сына оленевода, который единственный хорошо говорит по-русски. Именно поэтому ему «приставляют» миссионера-послушника. Федор приезжает в их стойбище оленеводов крестить местных жителей. Единственным его ключом к пониманию этого мира и становится маленький Игорь.
Наши коллеги из 14.RU поговорили с Тимуром и его мамой о его актерском пути, увлечениях и съемках с Никитой Ефремовым.
Сильнее всего в «Цинге» работает визуальный ряд. Камера показывает дикий и живой мир Севера во всей его первозданности.
«Большая земля»
«Большая земля»(18+) — многослойный психологический триллер с элементами магического реализма.
Главная героиня Марфа, которую играет Анастасия Куимова, переживает тяжелый жизненный кризис и вместе с маленьким сыном Тимошей возвращается на уединенный маяк посреди Тихого океана, где прошло ее детство. Там она встречает сводного брата Илью. Во взрослом возрасте его играет Артем Быстров, а в юности — Рузиль Минекаев. Брат и сестра скрывают мрачную семейную тайну.
Мистическим и символическим центром истории становится огромный кит, который снова и снова подплывает к острову, будто пытаясь предупредить Марфу об опасности.
Создатели фильма снимали живописные и суровые пейзажи в Приморском крае, на полуострове Брюса в Хасанском районе. Именно эти северные виды создают тревожную атмосферу картины.
«Рэп-команда „Татар“»
«Рэп-команда „Татар“» (16+) — музыкальная драма монгольского режиссера Батделгер Бямбасурен о зарождении хип-хоп-культуры в Монголии.
События фильма разворачиваются в 1999 году, когда хип-хоп только начинает проникать в страну. Трое друзей — Зае, Джагаа и Муги — создают рэп-группу «Татар» и через музыку пытаются рассказать о суровой реальности и трудностях, с которыми сталкивается молодежь.
Однако вскоре музыканты оказываются втянуты в конфликт с другой группировкой, которая использует рэп как прикрытие для криминала и грабежей. На фоне противостояния героям приходится выбирать между творчеством, дружбой и опасной жизнью улиц.
«Мотыльки»
«Мотыльки» (16+) — российская мелодрама, которая строится вокруг двух сюжетных линий. Первая рассказывает о сближении Веры и бизнесмена Стаса. Переломным моментом в их отношениях становится поход в цирк. Вторая линия посвящена деду Веры — адмиралу Николаю, который пытается сохранить маяк, где он прожил почти всю жизнь.
Название фильма связано с рисунками мамы Веры. Она часто изображала насекомых, летящих на свет, и этот образ отражает поведение главных героев, которые тянутся к своим чувствам, несмотря на риск и внутренние страхи.
Главные роли в картине исполнили Михаил Тройник и Полина Лиске. Адмирала Николая сыграл Олег Рокх.
«Старик и его машина»
«Старик и его машина» (16+) — сингапурская драма 2025 года.
Фильм рассказывает трогательную историю пожилого человека, который отчаянно держится за воспоминания о прошлом. Его старый полуразрушенный автомобиль становится символом ушедшей эпохи, прежней жизни и дорогих сердцу привязанностей, которые герой пытается сохранить вопреки времени и стремительно меняющемуся миру.
Главные роли в картине исполнили Лим Кай Тон, Ричард Лоу и Санни Пэнг.
«Я — значит ястреб»
«Я — значит ястреб» (18+) — биографическая драма 2025 года британского режиссера Филиппы Лоуторп. Фильм основан на одноименных мемуарах натуралистки Хелен Макдональд, которые стали мировым бестселлером.
После внезапной смерти отца преподаватель Кембриджа Хелен погружается в тяжелую депрессию и теряет смысл жизни. Пытаясь справиться с горем, она покупает дикого ястреба-тетеревятника по имени Мейбл и начинает его приручать. Работа с хищной птицей требует огромного терпения и постепенно помогает героине пережить утрату и заново обрести внутреннюю опору.
Создатели фильма отказались от компьютерной графики в сценах с птицами. Для съемок актриса Клэр Фой прошла двухнедельный курс тренировок с настоящими хищными птицами.
«Закусочная для соседей»
«Закусочная для соседей» (16+) — мелодрама вьетнамского режиссера Леона Ле.
Главный герой Кханг — молодой и талантливый переводчик, который успешно строит карьеру при новом вьетнамском режиме. В это время он работает над переводом знаменитой повести «Маленький принц» на вьетнамский язык.
По соседству с ним живет вдова Ки Нам — замкнутая женщина, которую окружающие считают напоминанием о побежденном Юге. Она ведет уединенную жизнь, тяжело переживает личную трагедию и зарабатывает приготовлением еды.
После несчастного случая Ки Нам временно теряет возможность работать. Кханг решает помочь соседке, и обычная поддержка постепенно превращается в глубокую и трогательную дружбу, которая меняет жизнь обоих героев.
«Молчаливый друг»
«Молчаливый друг» (18+) — созерцательная философская драма венгерского режиссера Ильдико Эньеди.
Главным героем фильма стало вековое дерево гинкго билоба, растущее в ботаническом саду старинного немецкого университета в Марбурге. Оно безмолвно наблюдает за человеческими судьбами в трех разных эпохах.
Для каждой временной линии режиссер выбрала отдельную технику съемки. События 1908 года команда снимала на черно-белую 35-миллиметровую пленку, историю 1972 года — на 16-миллиметровую, а линию 2020 года — на современную цифровую камеру.
Ильдико Эньеди показывает природу как полноценного участника истории. В финальных титрах создатели фильма сразу после актерского состава перечислили 118 растений, которые участвовали в съемках картины.
Всю конкурсную программу кинофестиваля можно будет посмотреть в кинотеатрах Читы — «Удокане», «Бригантине» и «России».
В этом году главная тема кинофестиваля — «Единство в многообразии. Истоки будущего». Бессменный президент кинофестиваля — народный артист РСФСР Александр Михайлов.
Жители региона смогут увидеть Сергея Шакурова, Александра Михайлова, Петра Рыкова, Мирославу Михайлову, Ирину Лачину, Евгения Дятлова, Нику Здорик и других. Для зрителей все эти мероприятия будут бесплатными.
Предыдущий ЗМКФ проходил с 5 по 8 июня, за эти дни его посетили 25 тысяч зрителей и более 200 гостей, а география проекта охватила 20 округов региона. На фестивале представили более 50 фильмов из 13 стран. Итоги конкурсных программ фестиваля мы подводили в одном тексте.