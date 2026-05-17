Культура Певица, прогоняющая злых духов, взорвала выступлением «Евровидение-2026» — кто победил в конкурсе

Девушка набрала 516 баллов | Источник: Eurovision.com

27-летняя певица DARA (Дарина Йотова) с песней Bangarangа стала лучшей на «Евровидении-2026». Девушка представила на конкурсе талантов небольшое европейское государство.

Болгарская исполнительница Дарина Йотова набрала 516 баллов, обойдя конкурентов. Артистка входит в число самых известных и востребованных поп-певиц в стране. Карьеру она начала в 2015 году, заняв третье место на шоу X Factor Bulgaria.

В соцсетях DARA пояснила, что «Бангаранга» — это символ внутренней борьбы с демонами, вдохновленный древними болгарскими кукерами. Это не агрессия, а пробуждение высшего «Я», которое побеждает страх, стыд и хаос через любовь, рассказала артистка.

К участию в «Евровидении» певица уже успела выпустить ряд хитов, возглавлявших национальные чарты. Общее количество просмотров и прослушиваний ее клипов превысило 80 миллионов.

Второе место на конкурсе занял Израиль с 343 баллами, третье — Румыния с 296 баллами. В пятерку лучших также вошли Австралия (287 баллов) и Италия (281 балл).

Финал 70-го «Евровидения» прошел сегодня в Вене. В нем выступили 25 стран. Накануне фаворитом называли Финляндию — ее шансы оценивали в 34–37%. Финляндию представляли Линда Лампиниус и Пете Паркконен.

В этом году пять стран — Ирландия, Исландия, Нидерланды, Испания и Словения — отказались от участия и не отправили в Вену своих представителей, заявив таким образом протест против участия Израиля.

В австрийской столице на фоне конкурса прошли массовые акции протеста: тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с допуском Израиля к состязанию. Организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU), неоднократно подчеркивал аполитичность конкурса. Во время выступления израильского исполнителя Ноама Беттана в зале у делегации Израиля был развернут флаг Палестины.

Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года. Перед началом конкурса директор мероприятия Мартин Грин заявил, что Россия может стать участником конкурса. Для этого нужно соблюсти ряд условий.

Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Евровидение Выступление Болгария Конкурс
Гость
17 мая, 17:46
задолбала ваша реклама, зачем столько по 10 баннеров на одной странице, ну вы там свосем чтоли уже
Гость
18 мая, 14:24
Россия не участвует в «Евровидении»! И эта информация нам не нужна.
