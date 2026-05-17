Певица, прогоняющая злых духов, взорвала выступлением «Евровидение-2026» — кто победил в конкурсе

27-летняя певица DARA (Дарина Йотова) с песней Bangarangа стала лучшей на «Евровидении-2026». Девушка представила на конкурсе талантов небольшое европейское государство.

Болгарская исполнительница Дарина Йотова набрала 516 баллов, обойдя конкурентов. Артистка входит в число самых известных и востребованных поп-певиц в стране. Карьеру она начала в 2015 году, заняв третье место на шоу X Factor Bulgaria.

В соцсетях DARA пояснила, что «Бангаранга» — это символ внутренней борьбы с демонами, вдохновленный древними болгарскими кукерами. Это не агрессия, а пробуждение высшего «Я», которое побеждает страх, стыд и хаос через любовь, рассказала артистка.

К участию в «Евровидении» певица уже успела выпустить ряд хитов, возглавлявших национальные чарты. Общее количество просмотров и прослушиваний ее клипов превысило 80 миллионов.

Второе место на конкурсе занял Израиль с 343 баллами, третье — Румыния с 296 баллами. В пятерку лучших также вошли Австралия (287 баллов) и Италия (281 балл).

Финал 70-го «Евровидения» прошел сегодня в Вене. В нем выступили 25 стран. Накануне фаворитом называли Финляндию — ее шансы оценивали в 34–37%. Финляндию представляли Линда Лампиниус и Пете Паркконен.

В этом году пять стран — Ирландия, Исландия, Нидерланды, Испания и Словения — отказались от участия и не отправили в Вену своих представителей, заявив таким образом протест против участия Израиля.

В австрийской столице на фоне конкурса прошли массовые акции протеста: тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с допуском Израиля к состязанию. Организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU), неоднократно подчеркивал аполитичность конкурса. Во время выступления израильского исполнителя Ноама Беттана в зале у делегации Израиля был развернут флаг Палестины.