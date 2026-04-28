Ушла эпоха: умер актер и один из создателей «Спокойной ночи, малыши»

Эта передача знакома всем детям Источник: Кадр из программы «Спокойной ночи, малыши» от 24.04.2007, телекомпания «Класс!»

Народный артист России Роберт Ляпидевский ушел из жизни 28 апреля в возрасте 89 лет. Об этом сообщили ТАСС в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного COVID-19.

«Сегодня не стало Роберта Анатольевича», — сообщил собеседник агентства.

Роберт Анатольевич Ляпидевский, народный артист России, был связан с Театром кукол имени Образцова с 1959 года. В труппу он попал случайно: его друг работал музыкантом в оркестре театра. За десятилетия работы Роберт Ляпидевский стал одним из самых известных артистов.

Талант Ляпидевского выходил за пределы театральной сцены. Он снимался в кино, озвучивал мультипликационные и кукольные фильмы, участвовал в детских и учебных телевизионных программах — благодаря этому его голос и образ были знакомы нескольким поколениям зрителей.