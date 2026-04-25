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Культура Как студентка покорила Газманова, но отказывалась идти с ним в ЗАГС 14 лет: видео

Как студентка покорила Газманова, но отказывалась идти с ним в ЗАГС 14 лет: видео

Дочка работников атомной станции вскружила головы двум знаменитым мужчинам — ее история круче любого кино

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История любви Олега и Марины Газмановых

Источник:

Никита Егоров / 29.RU

Главный есаул российский эстрады Олег Газманов, по которому не одно десятилетие плачут тысячи женских сердец по всей стране, в столице Черноземья встретил свою нынешнюю жену. Представьте: случайно встретил, на улице, приехав в конце 80-х на рядовые для себя гастроли в Воронеж — и влюбился с первого взгляда. Марине — тогда еще Муравьевой — было 20 лет. Дочка сотрудников Нововоронежской атомной станции училась на экономическом факультете ВГУ, отнюдь не была поклонницей кудрявого «эскандрощика». Она и собиралась-то не на его концерт, а на выставку Ильи Глазунова (0+). Но Газманов, уже известный артист и на 18 лет старше, заметив ее в толпе прохожих, не смог оторвать взгляд. Как покажет жизнь, и сердца тоже. Марина позже будет вспоминать, что в тот вечер на ней был сшитый своими руками, но ультрамодный плащ из розовой матрасной ткани — экстравагантный наряд стал в судьбе простой девчонки поворотным.

Олег тогда всё же добьется, чтобы неизвестная красотка пришла на его концерт во Дворец спорта «Юбилейный», они познакомятся… Но у звезды-то жена и ребенок: сын Родион был еще малышом. После университета Марина уедет из Воронежа в Москву. Несмотря на блестящие возможности для гламурной карьеры модели — девица-то видная, — начнет искать работу «серьезную», по специальности. И… устроится бухгалтером в самую страшную финансовую пирамиду в истории России — МММ, выйдет замуж за ее сооснователя Вячеслава Мавроди, а к тому времени, когда его повяжут правоохранители, забеременеет.

Всё это время Газманов явно или незримо будет рядом, после ареста Мавроди в том числе. Он усыновит ребенка Марины от него, разведется с женой, только «воронежская девочка в розовом плаще» еще несколько лет будет говорить ему «нет». В ЗАГС со звездой она согласится пойти лишь спустя 14 лет после их первой встречи.

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Олег Газманов Сергей Мавроди МММ История любви
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