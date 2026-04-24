Три истории любви Алексея Пиманова. Вспоминаем яркую жизнь режиссера

Пиманов с женой Ольгой Погодиной Источник: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

23 апреля умер режиссер и телеведущий Алексей Пиманов. Как сообщили на Первом канале, у 64-летнего режиссера не выдержало сердце. Его жена Ольга Погодина стала вдовой.

Путь к семейному счастью у Пиманова был непростым: он был женат трижды. Первой избранницей стала экономист Валерия Архипова, второй супругой (более 20 лет!) была журналист Валентина Пиманова (Лиходей), ну а третьей — актриса Ольга Погодина.

MSK1.RU вспоминает яркую карьеру Алексея Пиманова и его непростые истории любви.

Источник: MSK1.RU

Карьера

С детства Алексей увлекался футболом и хоккеем, но больше всего мечтал стать не великим спортсменом, а знаменитым историком. Как ни странно, именно преподаватель этого предмета уговорил Пиманова получить техническое образование, а науку сделать своим хобби. Так, после школы выпускник поступил в Московский институт связи. После третьего курса обучение пришлось временно прервать из-за призыва в армию. У студента и мысли не возникло о том, чтобы попробовать «откосить» от службы.

«У нас во дворе тех, кто не служил, считали неполноценными. Такое время было, такой двор. От родителей еще это шло — они родились перед войной. Поэтому и было уважение к армии и понимание того, что Родину надо защищать», — отмечал Пиманов.

Два года на Байконуре оказались очень тяжелыми, однако впоследствии Алексей утверждал, что не стал бы тем, кто он есть, если бы не отдал долг Родине. Демобилизовался Пиманов старшим сержантом, но продолжать службу отказался.

«Я человек сугубо гражданский и в тот момент начал писать, публиковаться. Я уже понимал, что пойду по этой стезе», — говорил он.

Алексей Пиманов с детства интересовался историей Источник: © Михаил Терещенко / ТАСС

В 1986-м Алексей продолжил учебу в институте и параллельно начал работать в «Останкино» видеоинженером и оператором. Карьера пошла в гору: спустя три года он стал ведущим передачи «Ступени», а чтобы повысить квалификацию, поступил на факультет журналистики МГУ. Затем Пиманова пригласили спецкором в телекомпанию «ВИD», а в 1992-м он уже запустил авторскую программу «За Кремлевской стеной».

В течение года Алексей возглавлял студию «Резонанс», пока не решил попробовать себя в роли продюсера телепередач: «Семь дней спорта», «Футбольное обозрение», «Человек и закон». Последнее шоу особенно запомнилось зрителям, ведь Пиманов был не только его автором, но и ведущим.

В 1996-м Алексей занял пост гендиректора телекомпании «Останкино», позднее остался ее соучредителем, а в 2013-м возглавил медиахолдинг «Красная звезда». Кроме того, с середины 90-х Пиманов создавал документальное и художественное кино: «Александровский сад», «Охота на Берию», «11 молчаливых мужчин». Особенно зрителей впечатлили такие проекты, продюсируемые журналистом, как «Мужчина в моей голове» и «Маргарита Назарова». По мнению поклонников, залог успеха этих фильмов — участие в съемках музы режиссера Ольги Погодиной. Правда, до встречи с ней Алексею Пиманову пришлось пережить два тяжелых расставания.

Свои соболезнования сейчас приносит множество людей Источник: Артем Геодакян / ТАСС

Первый брак

В студенчестве Алексей познакомился с экономистом Валерией Архиповой и буквально влюбился с первого взгляда. Недолго думая, парень сделал Лере предложение, на которое она ответила согласием. В браке у пары родились сыновья Денис и Артем, оба впоследствии работали с папой над программой «Человек и закон».

Брак продержался около 10 лет, и развод пары стал неприятным сюрпризом для знакомых семьи. Причин разлада супруги не называли, отмечая лишь, что расстались без скандалов и продолжили поддерживать общение ради общих детей.

Второй брак

Вторую жену продюсер встретил в «Останкино». Валентина училась и работала редактором на «Поле чудес» вместе с Владом Листьевым, так что сфера ее интересов совпадала с интересами Пиманова. Знакомство произошло случайно: Валентина забыла дома пропуск в телекомпанию, и Алексея попросили провести ее в здание. Для него это был знаменательный день — его только-только приняли в редакцию общественно-политических программ.

Алексей Пиманов работал на телевидении с середины 1990-х Источник: кадр из программы «Человек и закон» от 17 апреля 2026 года / Первый канал

«Поначалу Алексей показался мне излишне самоуверенным молодым человеком. Спустя время он сказал, что сразу влюбился. По его версии, он видел девушку, похожую на меня, в каких-то детских снах. Мы начали вместе работать, несмотря на мою деятельность в „Поле чудес“. В конце года отправились большой телевизионной компанией на фестиваль в Таллин. Всю ночь в поезде сидели, разговаривали, а когда остались вдвоем, Леша признался, что не представляет своей дальнейшей жизни без меня. В тот момент я тоже поняла, что он мне очень дорог», — рассказывала Валентина.

Влюбленные поженились и обвенчались в церкви, и Алексей стал приемным отцом для дочери избранницы от прошлых отношений Даши. У супругов сложился прочный семейный и творческий союз: Валентина отмечала, что именно она уговорила Пиманова перейти из передачи «Ступени» в компанию «ВИD», а позднее влюбленные вместе придумали программу «За Кремлевской стеной».

«Чего только не пришлось пережить, помогая мужу подниматься по карьерной лестнице! До какого-то момента мы были абсолютно равными партнерами, но я поняла, что мы живем в совершенно мужском мире и постоянное присутствие рядом жены, кроме зависти и озлобления, других чувств у людей не вызовет. И сознательно отошла в тень. Не скрою, когда сейчас иной раз читаю фразы вроде того, что он „большой продюсер и помог ей сделать карьеру“, становится очень обидно, потому что в нашем случае всё было совсем наоборот», — подчеркивала Пиманова.

Пережить им действительно пришлось немало: как говорится, год в телекомпании шел за три, что не могло не сказаться на здоровье Валентины. Стрессы довели женщину до того, что однажды утром она просто не сумела встать с постели.

«Этот кошмар длился полтора года. Бесконечным докторам и больницам не было конца. Леша даже хотел оставить работу, чтобы выхаживать меня, — делилась Валентина Пиманова. — Мы переехали жить на дачу, чтобы быть на свежем воздухе. Я сказала ему: „Нет, ты должен идти вперед, а я выкарабкаюсь“. И действительно, я выкарабкалась. Помог мой характер. Я буквально заново училась и ходить, и жить вообще. Алексей в тот момент во всех интервью говорил: „Мы такое пережили, что нам теперь уже ничего не страшно. Всё плохое в нашей жизни позади“».

Ольга Погодина, которая стала третьей и последней женой режиссера Источник: кадр из фильма «Три дня в Одессе», реж. Алексей Пиманов

Роковая любовь

Однако главное испытание ожидало супругов впереди. На съемках фильма «Три дня в Одессе» Алексей познакомился с актрисой Ольгой Погодиной, что в корне изменило его дальнейшую жизнь. На роль артистку утверждал не только сам Пиманов, но и его жена.

«Ольге я с радостью протянула руку помощи, как и всем остальным. Однажды на съемочной площадке мне даже пришлось снять с себя серьги и кольца, чтобы актрисе было в чём сниматься. Это продолжалось недолго, но можно сказать, что мы приятельствовали», — комментировала Валентина.

18 проб Алексей устроил Погодиной, прежде чем окончательно принять в проект. Такой подход актрису не обидел, а наоборот, привлек: стало понятно, что она имеет дело с человеком ответственным, стремящимся к идеалу. Но интересовал ли ее Пиманов лишь в профессиональном плане?

«Мы много лет работали, общались и дружили, ничего такого, у нас была очень серьезная симпатия», — говорила Ольга в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Погодина в образе из сериала «Маргарита Назарова» Источник: кадр из сериала «Маргарита Назарова», реж. Константин Максимов

Симпатия не только оказалась взаимной, но и быстро переросла в глубокие чувства, хотя Пиманов по-прежнему был официально женат. Однажды актриса и режиссер решились на откровенный разговор и выяснили, что оба хотят большего. Первое время отношения влюбленные держали в тайне, а новость об их закрытой свадьбе в конце 2013-го произвела эффект разорвавшейся бомбы. В глазах общественности Погодина выглядела коварной разлучницей.

«Всё произошло само собой. Распался его и мой брак, после этого мы поняли, что всю жизнь мы друг друга и любили. Я уже год как рассталась с мужем в тот момент», — оправдывалась артистка.

Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить родственные отношения: так, режиссер был первым, кому Валентина позвонила, когда умерла ее мама.

По прошествии времени окружающие не просто сменили гнев на милость, а искренне полюбили пару Погодиной и Пиманова. Их связывали и сильные чувства, и работа в продюсерском центре, причем кинопроекты супруги делили: например, «Несокрушимый» был детищем Ольги, на площадку Алексей не приезжал, зато занимался административными вопросами.

Кроме того, актрисе легко удалось найти общий язык с наследниками режиссера. Как шутил Пиманов, Погодина общается с детьми даже лучше, чем он сам. «Таких женщин, как Ольга, не бывает, — делился Алексей со „СтарХитом“. — Привлекательная, талантливая, с мозгами, да еще и с характером!»

23 апреля счастье прервалось — Ольга внезапно овдовела. Поклонники надеются, что артистка выдержит выпавшее на ее долю испытание благодаря поддержке близких.