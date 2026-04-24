«Всё это считалось несерьезным». Как радиоведущий стал художником — теперь он рисует обложки комиксов про Пашу Техника

Художник Алексей Туманов — в прошлом популярный радио- и телеведущий Источник: Алексей Туманов

Считается, комиксы — это что-то оттуда, из-за границы. Всякие там Супермены, Халки, Человеки-пауки и прочее. Хотя любители этого вида искусства назовут немало и российских примеров. Один из последних — Майор Гром, которого создатели раскручивают по западным канонам: комикс, фильмы, сериал. Один из первых — капитан Донки, появившийся еще в 1990 году, но продолжение которого не могли издать более 20 лет.

Обозреватель NGS.RU Илья Калинин пообщался с мастером комиксов Алексеем Тумановым. Его рисунки украшают обложки эксклюзивных тиражей, а в недавнем прошлом он был популярным радиоведущим.

«Всё это считалось несерьезным»

В Новосибирске Алексей Туманов известен как радиодиджей и ивент-ведущий. Но немногие знают, что Туманов последнее время работает художником: иллюстрирует обложки к комиксам и выпускает авторские открытки.

Рисовать Алексей начал в детском саду. Вспомнил, как на выпуск воспитательница изготовила всем дипломы с анкетами, в которых каждый ребенок должен был нарисовать, кем он хочет стать. Алексей изобразил художника.

«Там был нарисован человек, у которого голова была примерно с туловище. Он стоит где-то на природе, на пленэре и на мольберте что-то рисует. В анкете я написал, что хочу стать художником… Мне нравилось рисовать. Меня до сих пор радует процесс, когда из ничего, из любой бумажки и карандашика, который, условно говоря, я стырил в „Икее“, в итоге получается что-то. Сам процесс творчества меня очень вдохновляет», — заметил Алексей.

Дома на полках у Алексея не только комиксы, но и их герои Источник: Илья Калинин / NGS.RU

Талант, рассуждает он, — это склонность к какому-то занятию, которую ты активно развиваешь и вдохновляешься процессом. Возможно, подчеркнул Алексей, к нему это пришло с рисунками и игрушками-поделками отца, которые тот собственноручно изготавливал для маленького сына.

Алексей всю жизнь любил комиксы и рисование, но всерьез объединил два этих увлечения относительно недавно Источник: Илья Калинин / NGS.RU

Уже позже Алексей окончил школу искусств, где его учили писать кистью, лепить из глины, делать папье-маше… А в обычной школе он отвечал за стенгазеты, плакаты «Нет войне!» и разные «Молнии» с «Колючками», где высмеивались, например, опаздывающие на политинформацию докладчики. Казалось бы, всё шло к тому, чтобы идти учиться на художника, но нет.

«Я не очень понимал, как это направление работает. Мне нравилось рисовать всякие карикатуры, веселые картинки… Очень хотелось понять, как рисовать шаржи, я и не научился это делать. Не понимал, как это всё может использоваться в качестве профессии. Я понимал, как на заводе люди работают, как на фабриках люди работают, в школе как учителя работают… А с этим [умением рисовать] куда? Подсказать никто не мог, а интернета тогда не было. Да и вообще, всё это считалось несерьезным», — улыбается он.

Обложки лимитированных тиражей комиксов серии «Русы против ящеров» Источник: Алексей Туманов

Мама посоветовала ему гуманитарное направление — филологию. Хотя, смеется Алексей, он тогда толком не представлял, кем эти самые филологи потом работают.

«Три дня рисовал — очень болели коленки»

В НГУ, куда Алексей Туманов поступил в начале 1990-х, поводов для творческой реализации во внеучебное время было много. «Лопатой или ведрами можно было черпать», — шутит художник.

За работой над афишей к капустнику студенческого клуба Источник: Алексей Туманов

Алексей стал одним из создателей студенческого клуба на гуманитарном факультете, где занимался капустниками и организацией различных мероприятий. И всё это требовало навыков художника: рисовались афиши, билеты, рекламы, иллюстрации в местную газету.

«Помимо учебы, я делал всё, что умел. Фотошопа тогда не было, поэтому приходилось рисовать руками и тиражировать на ротапринте… Самое большое, что я нарисовал, — две огромные афиши [для капустника]. В высоту они были, наверное, этажа в два. Я ползал три дня, всё это рисовал… Очень болели коленки после этого», — заметил Алексей.

Фрагменты афиш к капустникам студенческого клуба Источник: Алексей Туманов Работы Алексея периода его учебы университете Источник: Алексей Туманов

Филологом Алексею поработать не пришлось, хотя его туда активно зазывали: диплом был написан по азбуковникам — древним русским рукописям. Которые, если говорить о художественном оформлении, расписаны были красиво. Работе ученого Алексей предпочел работу в массмедиа. Сначала — параллельно учебе — поработал на телевидении, а потом его позвали в открывающееся «Радио 2».

«В телевизор меня позвал друг Илья, а на радио — подруга Наташа. Это же был Академгородок, а там все друг друга знают, через одно рукопожатие, два или три… А если учесть, что от общаги, в которой я жил, радиостанция находилась в пяти минутах ходьбы через лес, я с радостью туда пошел: пять минут — и ты на работе», — улыбается Туманов.

Комиксы могут быть и в виде тонкой брошюры, и в виде толстого тома в твердом переплете, и в цвете, и черно-белые Источник: Илья Калинин / NGS.RU

Потом Туманов долгое время работал в паре с другим Алексеем: на радио, в утреннем телеэфире, они совместно вели корпоративы и различные интерактивные шоу.

И даже такие — с разворотами на несколько листов: комикс «Страж» по повести Алексея Пехова, художник — Илья Воронин Источник: Илья Калинин / NGS.RU

В эти годы Алексей рисовал в основном для себя. Иногда, смеется он, приходилось рисовать «Колючку» на тех, кто опаздывал на эфир.

«Прямо в студии их вешал! — пояснил Туманов. — Я с теплотой вспоминаю это: у нас был очень дружный коллектив. А это были такие дружеские подколки, дружеский стеб».

Разные персонажи художника Туманова Источник: Алексей Туманов

В какой-то момент с корпоративами стало плохо: корпорации становились государственными, тратили деньги по-другому, да и новая смена ивент-ведущих, демпингующих рынок, подросла. И Алексей решил заняться тем, что ему всегда нравилось, — перейти работать в геймдев, создание видеоигр.

Из студенческого периода Алексея: иллюстрация в университетскую газету Источник: Алексей Туманов

Стать 2D-художником видеоигр, говорит Алексей Туманов, было утопией. Образование и диплом он всё же получил: закончил учиться накануне пандемии. Но добавляет: ни на одно резюме серьезного отклика не было.

«Портфолио было у меня, конечно, ученическое. Я так думаю, они (работодатели. — Прим. ред.), с одной стороны, смотрели на портфолио, с другой — на возраст претендента. И понимали: пока он достигнет нужного уровня, то помрет уже», — рассмеялся художник.

«Он плел интриги и отравил дядьев»

Комиксы всегда привлекали Туманова. Первым у него появился польский — про историю этой страны. Издан он был еще в СССР, в конце 1970-х.

Алексей Туманов (слева) и главный редактор издательства «Альпака» Дмитрий Чинов Источник: Алексей Туманов

«Я, наверное, учился в первом классе. Приехал к бабушке и там увидел этот комикс. Он рассказывал, как средневековый король отравил своих дядьев, подозревая, что они хотят захватить власть. Вместо того чтобы готовиться отразить нашествие внешних врагов, он плел интриги и отравил дядьев вином. Очень реалистично было всё нарисовано…», — вспомнил Алексей.

Музыканты новосибирской группы «Женщина с Бородой» Источник: Алексей Туманов

Среди комиксов, говорит он, есть достаточно серьезные издания. Тут как в кино: бывают фильмы на один раз, а бывают многоуровневые сложные произведения, которые заставляют думать. Алексей порой и сам рисовал что-то подобное в стол. Да и дома у него довольно большая коллекция комиксов, хотя серьезным коллекционером он себя не считает. Как и серьезным художником комиксов.

Примеры картинок и открыток, которые заказывают у Алексея Источник: Алексей Туманов Поводы для таких заказов совершенно разные Источник: Алексей Туманов

«У меня есть знакомый новосибирский художник Сергей Арк (один из авторов серии „Русы против ящеров“. — Прим. ред.). Молодой парень. Для того чтобы хоть что-то заработать, он рисует очень быстро. Прямо человек-принтер. Рисует две страницы в день. На каждой — по 8–9 картинок, — объясняет Алексей Туманов. — Чтобы вы понимали, нарисовать комикс и нарисовать иллюстрацию — две огромные разницы. По иллюстрации: ты просто подумал о композиции, подумал о смысле и нарисовал. А если рисуешь страницу комиксов, надо еще передать динамику, объяснить, как из одного кадра получился другой. И сохранить внятное повествование».

Художник признался: у него так не получается, но и специализируется он именно на обложках. В индустрию Алексей пришел в разгар пандемии, когда начал участвовать в жизни сообщества московского издательства комиксов «Альпака». Спустя время ему предложили создать иллюстрации-афиши для мероприятий этого проекта.

Иллюстрации, попавшие на обложки лимитированных тиражей популярных комиксов Источник: Алексей Туманов Почти все они для коллекционеров сразу становятся раритетами Источник: Алексей Туманов

Постепенно ему доверили создание обложек, которые выпускались к разным мероприятиям и для коллекционеров дополнительными лимитированными тиражами. Если основной тираж комикса достигал тысячи штук, то лимитированные серии — с обложками от других авторов — исчислялись десятками, а порой несколькими экземплярами.

Обложки к комиксам про рэпера Пашу Техника Источник: Алексей Туманов Нарисованы обложки в 2025 году Источник: Алексей Туманов

Обложек к лимитированным тиражам Туманов нарисовал уже пару десятков. Однажды ему заказали обложку к комиксу про российского рэпера Пашу Техника, умершего в апреле 2025 года.

«Они [комикс] нарисовали еще до того, как он умер. Продавался комикс хорошо, и, понятное дело, его решили переиздать, когда Паша помер. Я сначала им нарисовал обложку для [лимитированного тиража] одного магазина, а потом другой магазин увидел и сказал, мол, нам тоже надо, нарисуй нам другую», — рассказал Алексей.

У Алексея есть каналы в «Телеграме» и на «Ютьюбе», видео к которым он записывает в магазине комиксов Источник: Алексей Туманов

Самые любимые собственные работы Алексея — обложки к серии «Русы против ящеров». Некоторые из этих иллюстраций даже напечатали на футболках, и они стали сувенирной продукцией художника.

«Та, что на футболке, — это такой оммаж на французского известного художника Мёбиуса, — заметил Туманов. — Оммаж — это когда в своей работе творческий человек делает уважительную отсылку к произведению другого автора. Покупателям это нравится: они считывают оммаж к своему любимому произведению. А есть коллекционеры комиксов, которые собирают разные оммажи на одну и ту же обложку».

Футболка с иллюстрацией обложки одного из комиксов Источник: Алексей Туманов

Еще художник активно издает авторские открытки. На них попадают как собственные иллюстрации, так и переработанные изображения известных персонажей или сюжеты, полностью созданные по заказу. Например, однажды Туманов по просьбе заказчицы нарисовал ее подругу-именинницу вместе с Громозекой — знаменитым персонажем из романов фантаста Кира Булычева.

«Громозека был ее любимым с детства мультяшным персонажем, — объяснил художник. — Я рисую и отдаю файл заказчику, объясняя, как его потом распечатать. А там можно хоть сто таких открыток напечатать».

Рисунки Алексея Туманова Источник: Алексей Туманов