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Культура Летопись Знал шесть языков и никогда не смотрел телевизор. История знаменитого математика Брадиса — от ссылки до всемирной славы

Знал шесть языков и никогда не смотрел телевизор. История знаменитого математика Брадиса — от ссылки до всемирной славы

Его таблицы переиздавались более пятидесяти раз и были переведены на разные языки мира

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Владимир Брадис провел в ссылке несколько лет | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаВладимир Брадис провел в ссылке несколько лет | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Владимир Брадис провел в ссылке несколько лет

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

На протяжении нескольких веков город Березов (сейчас — поселок Березово) в ХМАО был местом, куда ссылали неугодных властям людей. Самые знаменитые узники острога в Сибири — князь Александр Меншиков с семьей, опальный граф Остерман и князья Долгоруковы. Но были и другие интересные персоны.

Одним из ссыльных Березова стал ученый, профессор, автор четырехзначных математических таблиц Владимир Брадис — его историю рассказывает 86.RU.

Отчислен, арестован, сослан

Будущий математик родился в Пскове в 1890 году в семье учителей Модеста и Елизаветы Брадис. Прибалтийскую фамилию семья носила, поскольку деда будущей знаменитости Василия в четырехлетнем возрасте усыновила эстонская семья. Мальчик остался без родителей и помнил только свое имя. Василий получил образование, стал унтер-офицером. А уже в семье его сына Модеста родилось шестеро детей. Старшим был Володя — будущий профессор математики.

В 1901 году Владимир поступил в Псковскую мужскую гимназию, где со второго по шестой класс за отличную учебу находился на полном государственном обеспечении и получал похвальные грамоты. Но закончить обучение талантливому юноше не удалось.

Во время первой русской революции Брадиса-старшего арестовали за близость к революционным кругам. Следом за участие в подпольном кружке и распространение нелегальной литературы за решетку отправился и Владимир. До его 18-летия оставалась всего пара месяцев, впереди был последний учебный год. Однако арест перечеркнул все былые заслуги Володи, из гимназии его отчислили.

Владимир Брадис в 1909 году, незадолго до отбытия в ссылку | Источник: pln-pskov.ruВладимир Брадис в 1909 году, незадолго до отбытия в ссылку | Источник: pln-pskov.ru

Владимир Брадис в 1909 году, незадолго до отбытия в ссылку

Источник:

pln-pskov.ru

В 1909 году отца и сына осудили и сослали в северные районы Тобольской губернии. Родственники очень хотели поселиться вместе и неоднократно просили об этом, но власти отказывали раз за разом. Больного Модеста Васильевича отправили в Туринск, а Владимира — в Березов.

Сохранившееся в архивах проходное свидетельство указывает следующие приметы Брадиса-младшего: возраст — 18 лет, рост средний, глаза серые, волосы обыкновенные, усы и борода очень маленькие.

Находясь до отправки в Березов в камере тобольской тюрьмы, Брадис-младший писал одно прошение за другим с просьбой оставить его в городе, чтобы окончить гимназию. Такие же письма направляли губернатору отец и мать Володи. Но на все просьбы следовал только отказ.

В ссылке изучал математику и английский

В начале мая 1909 года Владимира Брадиса отправили на пароходе в Березов. Для пропитания надо было трудиться, и узник работал на лесосплаве за 4 рубля 30 копеек. При этом парень успешно занимался самообразованием и дружил с другими политическими ссыльными.

Из письма от 27 июля 1909 года: «Несмотря на то что в моем распоряжении весь день — дни работы можно не считать, так как их бывает штук 7 в месяц, — мне по-прежнему не хватает 24 часов и я не прочь бы был, чтобы сутки увеличились. День у меня распределен приблизительно так. Встаю я, чтобы воспользоваться тишиной, пока сожители спят, в 4 или в 5 часов утра (ложусь в 8–9) и принимаюсь на свежую голову за самое утомительное, но и самое интересное — математику. Продвигается она у меня хорошо — кончаю первый том дифференциального исчисления (стр. 300) и проштудировал уже добрую четверть (150 стр.) курса аналитической геометрии».

Владимир с отцом и другими ссыльными | Источник: pln-pskov.ruВладимир с отцом и другими ссыльными | Источник: pln-pskov.ru

Владимир с отцом и другими ссыльными

Источник:

pln-pskov.ru

Владимир сообщал родным и о своем интеллектуальном отдыхе и развитии: «Прочитываю здесь „Вестник Европы“, „Образование“, „Русское богатство“, „Современный мир“ и, конец всего, легкое чтение, которым служат романы Золя. Хочу с ним познакомиться. В библиотеке он нашелся. Нравится мне не особенно, хотя нового дает немало».

Кроме этого, Брадис-младший изучал в ссылке стенографию и английский язык. В последнем так преуспел, что перевел на русский роман Эдварта Найта «Революционный переворот в Турции». Перевод оказался настолько хорош, что позже книгу напечатали в Петербурге.

В ссылке будущий математик провел несколько лет. Во время отбывания срока он обрел и новые знания, и изрядный опыт реальной жизни.

«Специалист по пчеловодству»

По просьбе матери Владимира депутат Государственной думы Скалозубов написал письмо тобольскому губернатору, в котором просил за юного узника, уверяя, что тот будет полезен в садоводстве.

«Брадис возбуждает перед вами ходатайство о переводе его в город со средним учебным заведением, где ею сын мог бы, если ему разрешат, держать экзамены. О прошлом г. Брадис я имею самые лучшие отзывы: это человек, посвятивший свою жизнь культурной деятельности, он специалист по садоводству и пчеловодству, автор некоторых печатных работ, имеет несколько медалей за участие в выставках, — писал депутат. — Позволю себе обратить на него Ваше внимание. Если бы Вы нашли возможным перевести его в Тобольск, то его можно было бы использовать и для тобольского общественного садоводства. Мы не так-то богаты, а Сибирь — в особенности, чтобы пренебрегать техническими силами».

Спустя год губернатор Тобольской губернии наконец согласился перевести отца и сына Брадисов в Тобольск. Там Владимир блестяще сдал экзамены на аттестат зрелости при Тобольской мужской гимназии. Вернуться в Псков он смог в 1912 году, но ненадолго, — сразу же поехал в столицу и поступил в Петербургский университет. Получив высшее образование, Брадис остался на кафедре чистой математики. Потом женился — жизнь пошла своим чередом.

Владимир Брадис в 1912 году после поступления на учебу в университет | Источник: pln-pskov.ruВладимир Брадис в 1912 году после поступления на учебу в университет | Источник: pln-pskov.ru

Владимир Брадис в 1912 году после поступления на учебу в университет

Источник:

pln-pskov.ru

В феврале 1917 года в стране прогремела революция. Наступили трудные времена, и молодому преподавателю пришлось вместе с семьей уехать из охваченного волнениями Петербурга. Семья перебралась в Тверь, где Брадис стал преподавать математику в местном вузе. А еще у него родилось двое сыновей.

Аскет в быту и фанатичный трудоголик

Владимир Модестович много работал, посвящая себя педагогической и научной работе. В 1921 году выходят его «Таблицы четырехзначных логарифмов и натуральных тригонометрических величин», которые сделали его имя всемирно известным. Труды переиздавались более пятидесяти раз и были переведены на разные языки мира.

Экземпляр «Таблиц» хранится под стеклом в музее одной из школ Пскова | Источник: pln-pskov.ruЭкземпляр «Таблиц» хранится под стеклом в музее одной из школ Пскова | Источник: pln-pskov.ru

Экземпляр «Таблиц» хранится под стеклом в музее одной из школ Пскова

Источник:

pln-pskov.ru

Более тридцати лет Брадис заведовал кафедрой алгебры, геометрии, элементарной математики и методики преподавания, и до последних дней жизни оставался профессором-консультантом кафедры математики. Владимир Модестович воспитал тысячи учеников. Они знали, что их педагог владел шестью языками, в быту был скромен, посвящая всё время и силы работе.

Известны несколько интересных фактов из жизни знаменитого математика. Например, он никогда не смотрел телевизор, считая это пустой тратой времени. А в геркулесовую кашу на воде, которую собственноручно готовил себе на завтрак, он всегда добавлял несколько капель йода.

Владимир Брадис (23.12.1890&nbsp;— 23.05.1975) | Источник: ВикипедияВладимир Брадис (23.12.1890&nbsp;— 23.05.1975) | Источник: Википедия

Владимир Брадис (23.12.1890 — 23.05.1975)

Источник:

Википедия

У современного поколения есть калькуляторы, поэтому таблицы Брадиса уже не используются. Но до появления электронных устройств они были незаменимы во всех областях, где требовались математические расчеты.

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Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
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Комментарии
9
Гость
18 апреля, 21:58
У меня в школе на уроках математики эти таблицы были такими же настольными, как на химии великая менделеевская таблица. Помню, до дыр была брошюрка стёрта! Плюс ещё логарифическая линейка, куда же без неё!
Гость
18 апреля, 21:32
Почему нельзя, на сфере можно.
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Гость
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