Знал шесть языков и никогда не смотрел телевизор. История знаменитого математика Брадиса — от ссылки до всемирной славы

Владимир Брадис провел в ссылке несколько лет Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

На протяжении нескольких веков город Березов (сейчас — поселок Березово) в ХМАО был местом, куда ссылали неугодных властям людей. Самые знаменитые узники острога в Сибири — князь Александр Меншиков с семьей, опальный граф Остерман и князья Долгоруковы. Но были и другие интересные персоны.

Одним из ссыльных Березова стал ученый, профессор, автор четырехзначных математических таблиц Владимир Брадис — его историю рассказывает 86.RU.

Отчислен, арестован, сослан

Будущий математик родился в Пскове в 1890 году в семье учителей Модеста и Елизаветы Брадис. Прибалтийскую фамилию семья носила, поскольку деда будущей знаменитости Василия в четырехлетнем возрасте усыновила эстонская семья. Мальчик остался без родителей и помнил только свое имя. Василий получил образование, стал унтер-офицером. А уже в семье его сына Модеста родилось шестеро детей. Старшим был Володя — будущий профессор математики.

В 1901 году Владимир поступил в Псковскую мужскую гимназию, где со второго по шестой класс за отличную учебу находился на полном государственном обеспечении и получал похвальные грамоты. Но закончить обучение талантливому юноше не удалось.

Во время первой русской революции Брадиса-старшего арестовали за близость к революционным кругам. Следом за участие в подпольном кружке и распространение нелегальной литературы за решетку отправился и Владимир. До его 18-летия оставалась всего пара месяцев, впереди был последний учебный год. Однако арест перечеркнул все былые заслуги Володи, из гимназии его отчислили.

Владимир Брадис в 1909 году, незадолго до отбытия в ссылку Источник: pln-pskov.ru

В 1909 году отца и сына осудили и сослали в северные районы Тобольской губернии. Родственники очень хотели поселиться вместе и неоднократно просили об этом, но власти отказывали раз за разом. Больного Модеста Васильевича отправили в Туринск, а Владимира — в Березов.

Сохранившееся в архивах проходное свидетельство указывает следующие приметы Брадиса-младшего: возраст — 18 лет, рост средний, глаза серые, волосы обыкновенные, усы и борода очень маленькие.

Находясь до отправки в Березов в камере тобольской тюрьмы, Брадис-младший писал одно прошение за другим с просьбой оставить его в городе, чтобы окончить гимназию. Такие же письма направляли губернатору отец и мать Володи. Но на все просьбы следовал только отказ.

В ссылке изучал математику и английский

В начале мая 1909 года Владимира Брадиса отправили на пароходе в Березов. Для пропитания надо было трудиться, и узник работал на лесосплаве за 4 рубля 30 копеек. При этом парень успешно занимался самообразованием и дружил с другими политическими ссыльными.

Из письма от 27 июля 1909 года: «Несмотря на то что в моем распоряжении весь день — дни работы можно не считать, так как их бывает штук 7 в месяц, — мне по-прежнему не хватает 24 часов и я не прочь бы был, чтобы сутки увеличились. День у меня распределен приблизительно так. Встаю я, чтобы воспользоваться тишиной, пока сожители спят, в 4 или в 5 часов утра (ложусь в 8–9) и принимаюсь на свежую голову за самое утомительное, но и самое интересное — математику. Продвигается она у меня хорошо — кончаю первый том дифференциального исчисления (стр. 300) и проштудировал уже добрую четверть (150 стр.) курса аналитической геометрии».

Владимир с отцом и другими ссыльными Источник: pln-pskov.ru

Владимир сообщал родным и о своем интеллектуальном отдыхе и развитии: «Прочитываю здесь „Вестник Европы“, „Образование“, „Русское богатство“, „Современный мир“ и, конец всего, легкое чтение, которым служат романы Золя. Хочу с ним познакомиться. В библиотеке он нашелся. Нравится мне не особенно, хотя нового дает немало».

Кроме этого, Брадис-младший изучал в ссылке стенографию и английский язык. В последнем так преуспел, что перевел на русский роман Эдварта Найта «Революционный переворот в Турции». Перевод оказался настолько хорош, что позже книгу напечатали в Петербурге.

В ссылке будущий математик провел несколько лет. Во время отбывания срока он обрел и новые знания, и изрядный опыт реальной жизни.

«Специалист по пчеловодству»

По просьбе матери Владимира депутат Государственной думы Скалозубов написал письмо тобольскому губернатору, в котором просил за юного узника, уверяя, что тот будет полезен в садоводстве.

«Брадис возбуждает перед вами ходатайство о переводе его в город со средним учебным заведением, где ею сын мог бы, если ему разрешат, держать экзамены. О прошлом г. Брадис я имею самые лучшие отзывы: это человек, посвятивший свою жизнь культурной деятельности, он специалист по садоводству и пчеловодству, автор некоторых печатных работ, имеет несколько медалей за участие в выставках, — писал депутат. — Позволю себе обратить на него Ваше внимание. Если бы Вы нашли возможным перевести его в Тобольск, то его можно было бы использовать и для тобольского общественного садоводства. Мы не так-то богаты, а Сибирь — в особенности, чтобы пренебрегать техническими силами».

Спустя год губернатор Тобольской губернии наконец согласился перевести отца и сына Брадисов в Тобольск. Там Владимир блестяще сдал экзамены на аттестат зрелости при Тобольской мужской гимназии. Вернуться в Псков он смог в 1912 году, но ненадолго, — сразу же поехал в столицу и поступил в Петербургский университет. Получив высшее образование, Брадис остался на кафедре чистой математики. Потом женился — жизнь пошла своим чередом.

Владимир Брадис в 1912 году после поступления на учебу в университет Источник: pln-pskov.ru

В феврале 1917 года в стране прогремела революция. Наступили трудные времена, и молодому преподавателю пришлось вместе с семьей уехать из охваченного волнениями Петербурга. Семья перебралась в Тверь, где Брадис стал преподавать математику в местном вузе. А еще у него родилось двое сыновей.

Аскет в быту и фанатичный трудоголик

Владимир Модестович много работал, посвящая себя педагогической и научной работе. В 1921 году выходят его «Таблицы четырехзначных логарифмов и натуральных тригонометрических величин», которые сделали его имя всемирно известным. Труды переиздавались более пятидесяти раз и были переведены на разные языки мира.

Экземпляр «Таблиц» хранится под стеклом в музее одной из школ Пскова Источник: pln-pskov.ru

Более тридцати лет Брадис заведовал кафедрой алгебры, геометрии, элементарной математики и методики преподавания, и до последних дней жизни оставался профессором-консультантом кафедры математики. Владимир Модестович воспитал тысячи учеников. Они знали, что их педагог владел шестью языками, в быту был скромен, посвящая всё время и силы работе.

Известны несколько интересных фактов из жизни знаменитого математика. Например, он никогда не смотрел телевизор, считая это пустой тратой времени. А в геркулесовую кашу на воде, которую собственноручно готовил себе на завтрак, он всегда добавлял несколько капель йода.

Владимир Брадис (23.12.1890 — 23.05.1975) Источник: Википедия