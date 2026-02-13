Трагедия семьи Баталовых: вдова артиста не дождалась от мошенников возврата 25 миллионов, ее похороны оплатила дочь-инвалид

Народный артист СССР Алексей Баталов очень много работал — снимался в кино, давал творческие вечера, преподавал, писал книги, — чтобы обеспечить свою больную дочку Машу и после своей смерти Источник: кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), 1979 год

Как будет жить Мария Баталова после смерти мамы, чем закончились многолетние судебные разбирательства и есть ли возможность вернуть деньги, заработанные народным артистом СССР, MSK1.RU узнал у адвоката Татьяны Киреенко, которая долгие годы сражается за права знаменитого семейства и помогает им не только в судебных спорах, но и в обычной жизни.

«Похороны мамы полностью оплатила Мария»

Мария Баталова с мамой присутствовали на судах и давали показания — Гитана Аркадьевна устно, а Мария письменно, при помощи специального устройства, которое позволяет ей выражать свою волю Источник: соцсеть адвоката Татьяны Киреенко

Вдова Алексея Баталова, знаменитая цирковая наездница Гитана Леонтенко пережила народного артиста на восемь с половиной лет. К сожалению, большая их часть была омрачена предательством знакомых и борьбой за присвоенное ими имущество в судах. Это подорвало и здоровье 90-летней Гитаны Аркадьевны. Год назад она ослепла, а в конце февраля перенесла тяжелый сердечный приступ. Гитана Аркадьевна скончалась 23 января дома, мирно, без страданий. Рядом с ней была любимая дочка Маша, близкие люди.

Наездница Гитана Леонтенко была звездой цирка — на трюки, которые она исполняла верхом на лошади, ходили смотреть как на чудо. Увидев ее в цирке, Алексей Баталов тут же влюбился. Пять лет влюбленные встречались в перерывах между съемками и гастролями, а потом поженились и прожили вместе 54 года Источник: кадр из киноальманаха «Дрессировщики», 1975–1979 гг.

— Последний год, когда Гитана Аркадьевна ослепла, Мария Баталова сама вела хозяйство, заботилась как могла о маме, — рассказывает Татьяна Киреенко, адвокат семьи Баталовых. — Маша — инвалид I группы, из-за ДЦП она передвигается только в инвалидной коляске, не говорит, но всё прекрасно понимает и умеет выражать свою волю письменно. Ее показания принимают в суде, она расписывается в документах, которые имеют юридическую силу. Она сама наняла для мамы сиделку, заказывала ей в интернете нужные лекарства и вещи, продукты, сама управляла жизнью семьи с помощью помощницы по хозяйству. Ей также очень помогает старшая дочь Алексея Баталова, сестра по отцу Надежда Алексеевна, которая часто бывает в доме.

Адвокату Татьяне Киреенко пришлось отстаивать право вдовы Баталова на их семейную 4-комнатную квартиру в Доме на набережной, третью которой завладели мошенники Источник: соцсеть адвоката Татьяны Киреенко

Отпели Гитану Аркадьевну в храме Николая Чудотворца — бывшем Никольском монастыре. А упокоили на Преображенском кладбище, рядом с могилой любимого мужа, народного артиста СССР Алексея Баталова. Правда, похороны состоялись только 5 февраля, из-за формальностей, которые необходимо было уладить: свидетельство о рождении Гитаны Аркадьевны было потеряно, пришлось выправлять копию, с трудом нашли место и рядом с могилой Баталова, чтобы не сдвигать установленный ему монументальный памятник. Но все, кто хотел проститься с этой мужественной и доброй женщиной, пришли проводить ее в последний путь. И, естественно, задумались о том, как же будет жить 58-летняя Мария Баталова после смерти мамы.

Гитана Леонтенко была наполовину цыганкой, поэтому выступала в цирке в национальном наряде. И в шести фильмах, куда ее позвали сниматься, красавица-наездница в основном играла роли цыганок, танцовщиц или певиц Источник: кадр из киноальманаха «Дрессировщики», 1975–1979 год

— Хорошо Мария будет жить. У ее родителей, Алексея Владимировича и Гитаны Аркадьевны, была важная цель, можно сказать, миссия — научить Машу жить самостоятельно. И они ее осуществили. Мария получила высшее образование — окончила ВГИК, она пишет книги для детей, сценарии, по ее сценарию поставили фильм «Дом на Английской набережной». Это общепринятое заблуждение, что заболевание ДЦП и отсутствие речи делает человека недееспособным и служит основанием для опеки над ним. Это не так. И Мария Алексеевна категорически против установления над собой опеки. Она, естественно, не отказывается от помощи, принимает ее от близких людей и специалистов, но сама распоряжается собой — решает, где ей жить и как ей жить, — говорит Татьяна.

Кстати, многие издания повторяют недостоверную информацию, что организовал и оплатил похороны Гитаны Аркадьевны Союз кинематографистов. Это не так. Все расходы взяла на себя Мария Баталова — от демонтажа могилы отца, оплаты всех необходимых процедур и организации прощания. И, когда ей понадобились наличные деньги, она поехала в банк. И там не возникло никаких проблем и вопросов, так что Мария способна решать жизненные проблемы.

«Добиваемся продажи хором мошенников на Кутузовском проспекте»

К счастью, у Марии Баталовой нашлись средства на оплату всех недешевых траурных процедур — она как самозанятая сдает квартиру, хотя украденные с ее счетов 25 миллионов рублей аферисты ей так и не вернули. Актриса эпизодических ролей Наталья Дрожжина и ее муж, адвокат Михаил Цивин, появились в семье Баталовых за год до смерти Алексея Владимировича 21 июня 2017 года.

Были любезны, помогали по мелочи, постепенно стали вхожи в дом. А когда народного артиста не стало, начали обхаживать его вдову и дочку, обещая помогать Марии, когда она останется и без матери. Не дав разобраться Гитане Аркадьевне, плохо видящей из-за катаракты, в сути договора пожизненной ренты, уговорили его подписать. А следом и доверенность на управление всем имуществом, которое досталось женщинам после смерти Алексея Баталова.

Он до последнего работал, ездил с творческими вечерами, добывая деньги, способные обеспечить любимую дочку Машу после его смерти. Но, став опекунами, с 2019 по 2020 год Дрожжина и Цивин сняли со счетов семьи более 20 миллионов рублей. Также в их собственности оказались две унаследованные Марией Баталовой квартиры: на Кутузовском проспекте и в 1-м Самотечном переулке, одна треть квартиры в Доме на набережной, где жила семья Баталовых, и мастерская Алексея Владимировича в том же Доме на набережной. Гитана Аркадьевна и Мария были в шоке: они лишились почти всего имущества. И за справедливостью обратились в суд. Прошли все судебные инстанции, включая Верховный суд Российской Федерации.

Юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина несколько лет втирались в доверие к вдове и дочери Алексея Баталова, чтобы завладеть их деньгами и квартирами Источник: кадр из программы «Малахов» телеканала «Россия 1»

— Все судебные разбирательства, которые длились почти пять лет, закончены, — рассказывает Татьяна Киреенко, адвокат семьи Баталовых. — Дрожжину и Цивина признали виновными в особо крупном мошенничестве. Но справедливость еще не восстановлена: Марии вернули только квартиры, но не похищенные деньги. По решению суда Наталья Дрожжина, которую осудили на четыре года условно, и Михаил Цивин, осужденный на пять лет колонии, делают всё, чтобы уклониться от выплат. Суд постановил, что Дрожжина должна вернуть Марии Баталовой 21 миллион рублей, а Цивин — 4 миллиона, но пока ей выплачивают раз в месяц лишь часть от его пенсии — 13 тысяч рублей.

​​​​​​​​​​​​​​С этой несправедливостью Мария Баталова и ее адвокат Татьяна Киреенко боролись в последние месяцы и, к большому облегчению, смогли найти решение. Ведь пара мошенников быстро оформила развод и теперь финансово отвечает перед Марией Баталовой раздельно.

Адвокат семьи Баталовых Татьяна Киреенко и Гитана Аркадьевна приложили все усилия, чтобы Марии Баталовой вернули наследство ее знаменитого отца Источник: соцсеть адвоката Татьяны Киреенко

— Наталье Дрожжиной принадлежит однокомнатная квартира рыночной стоимостью меньше, чем ее долг, а во-вторых, эта квартира — единственное жилье, поэтому ее нельзя продать. У Михаила Цивина, который должен возместить 4 миллиона, есть жилье на Верхней Масловке и на Кутузовском проспекте. Нам удалось доказать, что роскошные хоромы из двух совмещенных квартир, набитые антиквариатом на Кутузовском были приобретены им во время брака. Суд признал квартиру совместно нажитым имуществом, а значит, она принадлежит Дрожжиной и Цивину в равных долях. И если продать ее, то можно вернуть все 25 миллионов рублей. Поэтому мы ждем, когда произойдет этот заключительный аккорд многолетних судебных разбирательств, — говорит адвокат.

«Мария решила помогать больным ДЦП»

Но всё-таки Марии Баталовой еще раз придется прийти в суд в ближайшее время.

— На 17 февраля назначено заседание об условно-досрочном освобождении еще одного фигуранта дела — нотариуса Дмитрия Бабулина. Его осудили на пять лет за мошенничество, так как именно он заверил подложные договоры пожизненного содержания и договор на право распоряжаться имуществом семьи Баталовых. Мария против его досрочного освобождения. Она была против и досрочного освобождения Михаила Цивина, который дважды подавал на него документы. Он не признал вину, не выплатил украденные средства, а просит о снисхождении. Он даже не попросил у Марии и Гитаны Аркадьевны прощения.

Средства эти не только жизненно необходимы Марии Баталовой, чтобы обеспечить себе надлежащий уход: нанимать помощников по хозяйству, если нужно, сиделок, специалистов, которые приходят делать ей массаж, приобретать лекарства. Она хочет потратить эти миллионы на помощь людям, которые, как и она, родились с тяжелым диагнозом ДЦП.