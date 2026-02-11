НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 756мм 35%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Сбили БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Культура На Масленицу для ярославцев бесплатно споет Надежда Бабкина: когда и где концерт

На Масленицу для ярославцев бесплатно споет Надежда Бабкина: когда и где концерт

Подробности о праздновании

5 151
В Ярославле пройдет бесплатный концерт Надежды Бабкиной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле пройдет бесплатный концерт Надежды Бабкиной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пройдет бесплатный концерт Надежды Бабкиной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для ярославцев на Масленицу споет Надежда Бабкина в сопровождении ансамбля «Русская песня». Концерт народной артистки (0+) состоится 21 февраля в 15:30 на Советской площади. Вход бесплатный.

Напомним, в Ярославле праздничные события запланированы с 16 по 22 февраля. Например, в эти дни пройдет выставка масленичных кукол на Даманском острове.

Центральной площадкой масленичных мероприятий станет Советская площадь. Именно здесь пройдут основные гулянья 21 и 22 февраля.

«21 февраля на целый день развернется масленичная ярмарка, пройдут выступления творческих коллективов, традиционные забавы, мастер-классы для детей и взрослых», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

22 февраля праздник продолжится народными гуляньями, концертами с участием хоров, ансамблей и современных артистов. В 18:00 в парке на острове Даманском пройдет сжигание чучела Масленицы.

Изюминкой праздника в этом году станет выход на линию «масленичного» троллейбуса.

Подробнее о программе праздника мы писали здесь.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Масленица Программа Концерт Надежда Бабкина
Лайк
TYPE_LIKE4
Смех
TYPE_HAPPY4
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
poschehon

Достижения

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

12 февраля, 06:01
Она уже практически прописалась у нас...
Гость
11 февраля, 19:47
Бесплатный сыр только в мышеловке Скорее споет за счет городского бюджета
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Рекомендуем