На Масленицу для ярославцев бесплатно споет Надежда Бабкина: когда и где концерт

Для ярославцев на Масленицу споет Надежда Бабкина в сопровождении ансамбля «Русская песня». Концерт народной артистки (0+) состоится 21 февраля в 15:30 на Советской площади. Вход бесплатный.
Напомним, в Ярославле праздничные события запланированы с 16 по 22 февраля. Например, в эти дни пройдет выставка масленичных кукол на Даманском острове.
Центральной площадкой масленичных мероприятий станет Советская площадь. Именно здесь пройдут основные гулянья 21 и 22 февраля.
«21 февраля на целый день развернется масленичная ярмарка, пройдут выступления творческих коллективов, традиционные забавы, мастер-классы для детей и взрослых», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
22 февраля праздник продолжится народными гуляньями, концертами с участием хоров, ансамблей и современных артистов. В 18:00 в парке на острове Даманском пройдет сжигание чучела Масленицы.
Изюминкой праздника в этом году станет выход на линию «масленичного» троллейбуса.
