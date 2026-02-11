Культура Константин Богомолов отказался от должности ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер обратился к министру культуры

Источник:

Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Режиссер Константин Богомолов сообщил, что попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от обязанностей и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — сообщил режиссер.

После смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого исполняющим обязанности руководителя учебного заведения назначили режиссера Константина Богомолова. Сейчас он также возглавляет Театр на Малой Бронной и Театр-Сцену «Мельников».

Назначение вызвало резкую реакцию среди выпускников и студентов школы-студии. Они выступили с открытым письмом к министру культуры, попросив пересмотреть это решение. По мнению авторов обращения, выбор Богомолова противоречит принципу преемственности, который десятилетиями считался ключевым для Школы-студии МХАТ.

«Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ», — говорится в тексте обращения.

Выпускники напомнили, что предыдущие руководители — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были частью мхатовского сообщества. Именно они, по мнению авторов письма, создали особое «духовное пространство» школы, которое до сих пор воспринимается как «дом единой мхатовской семьи».

Константину Богомолову 49 лет. Он родился в Москве, поступил на филологический факультет МГУ. Но через несколько лет сменил траекторию и пошел в ГИТИС — на режиссерский факультет, в мастерскую Андрея Гончарова.

С начала 2000-х Богомолов работал в театре. Он ставил спектакли в Театре Олега Табакова, МХТ имени Чехова, «Ленкоме», Театре наций, РАМТе и других площадках в России и за рубежом. С 2012 по 2018 год был помощником художественного руководителя МХТ, где выпустил одни из своих самых обсуждаемых постановок — «Идеальный муж. Комедия», «Карамазовы», «Три сестры», «Дракон».

Богомолов известен переосмыслением классики: он свободно работает с текстами Чехова, Достоевского, Шекспира, Уайльда, часто смешивает эпохи и стили и сознательно провоцирует зрителя. Его спектакли регулярно становятся предметом споров — как в профессиональной среде, так и за ее пределами.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
11 февраля, 10:38
Ну и правильно сделал. Были бы одни подковерные игры, вместо работы. Пусть сами отдуваются - это они сейчас говорят про преемственность. А как дойдет до дела - выпускников-то куча, кто же из них самый достойный?
Гость
11 февраля, 09:15
Михалкова 146% одобрят!
