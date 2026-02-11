«Я благодарен России». Как простой студент с Урала заработал миллионы на пошлых шутках, а потом получил запрет на въезд в страну

Когда-то Нурлан был бедным студентом из Екатеринбурга, а сегодня — один из самых известных и богатых комиков Источник: Нурлан Сабуров / Vk.com; saburovnurlan / YouTube.com

34-летний Нурлан Сабуров за последние дни стал самым обсуждаемым комиком в России. Всё потому, что приехать в страну с концертами он не сможет в ближайшие 50 лет. Эта новость потрясла не только его фанатов, но и самого артиста, который узнал об этом вместе со всеми.

Немногие помнят, что свой творческий путь Сабуров начал в Екатеринбурге. Именно здесь прошли его первые серьезные выступления, встреча с женой и другие важные события, которые навсегда изменили его жизнь.

Хоть спорные шутки Нурлана Сабурова нравятся далеко не всем, его имя на слуху у миллионов людей. Как обычный студент с Урала смог сколотить на шутках целое состояние — читайте в тексте E1.RU.

«Остаться без отца тогда было абсолютной нормой»

Нурлан родился и вырос в Степногорске (город на севере Казахстана). Он был активным ребенком — с первого по восьмой класс занимался боксом. Благодаря жесткому тренеру, который мог пошутить довольно унизительно, у него появилась привычка выходить из трудных ситуаций с юмором.

Когда Нурлану было 14 лет, папа ушел из семьи и стал жить в том же многоквартирном доме, что и сын, но общались они крайне редко. Позже его не стало. Воспитывали мальчика мама и дедушка, которые стали главными людьми в его жизни. Дедушка работал водителем на шахте и сторожем на пенсии, а мама была пекарем-кондитером.

«Тогда было не принято активно менять работы, карьеры пересматривать. Ты всю жизнь делал что-то одно, в том числе поэтому многие в городе пили. Сначала в Степногорске было восемь школ, а затем появилась девятая — туда собрали не самых благополучных ребят. Вот наша-то и была девятая, в нее я пошел в первый класс», — рассказал комик в интервью изданию «Правила жизни».

Будущая звезда со своей мамой Источник: Нурлан Сабуров / Vk.com

Отца Нурлану заменил дедушка, годами он сопровождал внука на тренировки и соревнования. Во всех интервью Сабуров говорит о нем с теплотой и благодарностью.

«Остаться в Степногорске без отца тогда было абсолютной нормой. Я с трудом могу вспомнить полноценные семьи в нашем дворе. В детстве мне казалось, что уход мужчин из семей не был связан с тем, что люди не сошлись характерами, решили искать себя, нет — только алкоголь и наркота. Я думал, если муж ушел от жены, это значит, что он ее бил, а сам пил. Поэтому на фоне других мальчиков я не чувствовал себя каким-то особенным из-за того, что меня воспитывает дед. Это было в порядке вещей. Тем более что дед заботился обо мне больше, чем многие отцы», — делился Сабуров.

Комик со своим дедушкой Источник: Нурлан Сабуров / Vk.com

Играть в КВН Сабуров начал еще в школе. Вместе с друзьями в старших классах Нурлан подрабатывал — выступал на свадьбах и юбилеях. Именно тогда он и стал задумываться: не связать ли с юмором дальнейшую жизнь?

«Екатеринбург для меня — вторая родина»

Получать высшее образование Нурлан отправился в Екатеринбург. В интервью E1.RU комик рассказывал, что на его решение поехать на Урал повлиял товарищ, который на тот момент уже поступил в УрФУ.

«Он меня был на год старше и пригласил, когда я был в 11-м классе. Я не знал, куда поступать, а он сказал, что здесь круто и здорово, есть хороший университет, в плане юмора много традиций. Я приехал, попробовал и поступил. Екатеринбург для меня — вторая родина», — объяснял артист.

Тут Сабурову 19 лет. Фото сделано в общежитии Источник: Нурлан Сабуров / Vk.com

Здесь он поступил на факультет физической культуры, спорта и молодежной политики. Во время обучения Нурлан играл в КВН и был капитаном команды «Имени первого». Со временем он разочаровался в формате и говорил, что система взносов и «непонятное жюри» отбивают у него желание заниматься юмором. Денег это занятие также не приносило.

«Я хотел заниматься юмором еще со школы. Я знал, что необходимо еще и учиться, но юмор занимал большую часть времени. Очень плохо преподаватели к этому относились, не думаю, что они сейчас смотрят меня по телевизору. Думаю, многие забыли, кто я такой, и вряд ли отслеживают мое творчество», — рассказывал Сабуров.

Юморист в студенческие годы играл в КВН Источник: Нурлан Сабуров / Vk.com

Впервые он выступил на сцене со стендапом в студенческие годы, в 2012 или 2013 году. Мама поддерживала все начинания сына: «Когда я занимался КВН, говорила: „Если хочешь, делай, главное — не отставай по учебе“, потом: „Делай, что хочешь, лишь бы зарабатывал“».

Рядом с Сабуровым — звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов Источник: Нурлан Сабуров / Vk.com

Параллельно он работал ведущим, а также пробовал продавать кофе, но вскоре понял, что на этом деле много денег не заработать. Итог очевиден: Нурлан бросил учебу втайне от родителей.

«Сначала поступил на „Металлорежущие станки и оборудование“, инженерная должность. Потом перевелся на „Организацию работы с молодежью“ и тоже не окончил… У меня был миллиард долгов по предметам, и в итоге мне сказали „до свидания“. Хотя предпочитаю говорить, что это не меня бросили, а я их», — говорил комик.

«Что было дальше?»

А дальше Сабуров продолжил заниматься стендапом в Екатеринбурге, и в 2014 году его заметил комик Дмитрий Романов, который предложил ему отправить видео своего номера на ТНТ. Вскоре Нурлан стал постоянным резидентом в Stand Up и переехал в Москву.

«Свое первое эфирное выступление я помню до сих пор. У меня дрожали коленки, а где-то на пятой минуте монолога я забыл текст. После дебюта в телевизионной версии Stand Up я понял, что при должной дисциплине и трудоспособности можно регулярно выдавать материал. Я начал работать по этой схеме в Екатеринбурге, а потом меня пригласили переехать в Москву», — рассказывал Сабуров в интервью Steppe.

Комик был на интервью в редакции E1.RU еще до того, как стал популярным Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

С этого момента карьера невозмутимого комика, который не улыбается, развивалась стремительно: в 2017 году он отправился в первый тур, в 2018-м выпустил первый сольный концерт. Также начал гастролировать по городам России и Казахстана.

«У Stand Up везде есть свой зритель и свои особенности. Например, казахстанский зритель отличается от российского. Мы, казахи, веселый народ, но пока дело не касается нас. Мы неохотно шутим про самих себя. В России с этим полояльнее: здесь одинаково смеются и над собой, и над другими», — рассказывал комик.

В 2017 году казахстанская версия Forbes поместила Нурлана Сабурова на 15-ю строчку рейтинга 20 звезд шоу-бизнеса и спорта. Издание отмечало, что гонорар артиста за выступление тогда составлял около 10 тысяч долларов.

Сабуров постоянно попадал в рейтинг Forbes Источник: saburovnurlan / YouTube.com

Еще один проект, благодаря которому известность Нурлана Сабурова выросла, ― YouTube-шоу «Что было дальше?». В каждом выпуске ведущие общаются с известными гостями, не стесняясь их подкалывать, а порой и высмеивать.

И даже в такой работе, по словам Сабурова, есть свои трудности. Он признавался, что во время съемок выпусков ему не раз хотелось уйти и прекратить запись.

«Если бы у меня была такая возможность сразу прощаться с героями, с которыми не выходит выстроить диалог или они просто ведут себя неадекватно, то выпусков было бы гораздо меньше. Но в этот момент приходится абстрагироваться и осознавать, что мы собрались делать шоу. Возможно, не всегда проблема в самом герое, но кажется, мы научились со всем справляться, прошли все стадии ужаса, и я даже не знаю, что может нас удивить или как-то сломать», — говорил Сабуров.

Одним из гостей шоу стал экстрасенс Олег Шепс Источник: chbd.chbd.chbd / Instagram.com*

В марте 2022 года выпуск ЧБД был приостановлен, а затем шоу на время перешло на платформу «ВК видео».

Хейт и отмены концертов

Нурлан Сабуров, как и многие комики, часто сталкивался с критикой и попадал в скандалы.

Так, в 2018 году на концерте в Сургуте комик пожелал смерти зрительнице, которая ответила на звонок во время концерта. Во время разговора она вскрикнула: «Мама!» — и выбежала из зала. Сабуров спросил у фанатов: «Что это было?», а после добавил: «Надеюсь, ты сдохла». Как выяснилось, девушке звонила мама, чтобы сообщить о смерти отца. Комик извинился и оказал семье материальную помощь.

Весной 2022 года Сабуров отправился в тур по городам Америки, Израиля и Казахстана. На одном из выступлений в Сан-Франциско на сцену попыталась прорваться активистка, на которой было белое платье с красными пятнами. Охрана успела задержать ее, а ситуацию Нурлан решил обернуть в шутку.

В ответ на перформанс он отшутился: «У тебя что, месячные?» После этой фразы часть концертов за рубежом отменили. Сам Сабуров позже говорил, что ему угрожали.

Сабуров нередко попадал в скандалы Источник: saburovnurlan / YouTube.com

Также неоднозначные реакции у зрителей вызвало выступление Сабурова в Алматы осенью 2022 года, где он шутил о россиянах, переехавших в Казахстан. Комик говорил: «Ну что, из России есть приезжие? Что, русские, казахский изучаете уже? Правильно говорить „теньге“, а не „тэнге“. Это всё равно что „двести рублэй“. Да, как ситуация поменялась! Лет десять назад, когда в Москву приезжали рабочие из Средней Азии, русские так: „Это кто там ко мне в такси приехал? Курпултурбек?“ А сейчас все такие: „Ой, Алма-Ата, Алма-Ата, всегда мечтала“».

Вместе со студенчества

Свою супругу Нурлан встретил еще в студенчестве, Диана Абишева тоже родом из Казахстана. Пара долго встречалась, а потом молодые люди поженились, когда узнали, что станут родителями. Сабуров вспоминал, что получил сообщение про «две полоски» прямо во время пары, а дальше началась взрослая жизнь с поиском денег и подработками.

Пара встретилась в студенчестве Источник: Нурлан Сабуров / Vk.com

На свет у них появилась дочка Источник: Нурлан Сабуров / Vk.com

При этом Нурлан не жалеет, что у него не было бурной молодости. Сейчас у пары двое детей: дочь Мадина и сын Тагир. В публичных выступлениях комик часто шутит про семью, и это тоже вызывает споры: поклонники считают это «сценическим образом», критики — «уничижением».

Сам Сабуров настаивает, что жена воспринимает этот острый юмор спокойно. По его словам, Диана — первый человек, который слышит шутки, и редактор: «Она прекрасно на это реагирует, сама похихикивает, приходит на мои „проверочные“ выступления, а к тем, кто пытается ее защитить, относится так себе. Шикарная женщина, она меня любит и понимает, что это взаимно, но иногда я утрирую ее минусы».

Нурлан часто шутит про свою семью Источник: nurlan_saburov___ / Instagram.com*

Семья редко делится совместными снимками, пара также не выкладывает фотографии своих детей.

Похорошели, правда? Источник: saburova_diana / Instagram.com*

«Время расставит всё на свои места»

6 февраля на всю страну прогремела новость о том, что комику запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Об этом сам артист узнал, когда прилетел в аэропорт Внуково.

После просьбы купить билет из России Нурлан заявил, что у него нет денег, но, когда ему предложили бесплатный полет в Дубай — страну вылета — в наручниках и с сопровождением воздушных маршалов, деньги тут же нашлись. В итоге артист улетел в Казахстан.

В подобной ситуации Нурлан Сабуров оказывается уже во второй раз. В мае 2025 года комика задерживали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Тогда его оштрафовали на 5000 рублей и отпустили.

Кадры задержания Сабурова Источник: Baza / T.me

В страну Нурлана решили не пускать ради национальной безопасности. Также, по некоторым данным, он использовал посредников для вывода из России заработанных здесь денег.

В апреле 2025 года Сабуров открыл компанию ООО «Сабр Продакшн». Официально фирма занимается производством фильмов, видеороликов и телепрограмм. Вероятно, она же имела отношение к организации концертов.

«Сабр Продакшн» работает по упрощенной системе налогообложения (УСН). По данным «Контур.Фокус», у компании была задолженность на последний квартал 2025 года в 18,8 тысячи рублей, при этом отчет о выручке компании пока не опубликован. Гендиректором фирмы выступает Сергей Бушев — через его ИП работает онлайн-магазин с мерчем комика: футболками (3700 рублей), худи (6500 рублей), кепками (2800 рублей) и другими вещами. Подробнее о том, на чем он зарабатывает, наши коллеги рассказывали в этом тексте.

В России у комика есть имущество стоимостью свыше 60 миллионов рублей. По данным Shot, Сабурову принадлежит загородный коттедж в Подмосковье за 115 миллионов рублей, а также участок земли в ЖК «Новорижский». Также артисту приписывают две иномарки премиум-класса: Mercedes G-Class 2018 года и Cadillac Escalade 2021 года.

Такое видео публикуют телеграм-каналы, говоря об имуществе комика Источник: SHOT / T.me

В защиту артиста выступила Ксения Собчак. Она назвала «синхронное мочилово Сабурова» в СМИ и телеграм-каналах «стыдом» и отметила, что «ежу понятно»: 50-летний запрет на въезд имеет экономические или политические причины, но «вслух никто ничего не озвучивал».

«Придумали какую-то чепуху официальную и скормили (как обычно). Значит, либо начальству всех этих бесполезных журналистов спустили нарративы, либо они как слепые котята тычутся во все углы, пытаясь натянуть хоть что-то», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Сейчас комик уже в Казахстане. Во время полета в бизнес-классе юморист в общении с нашими коллегами из MSK1.RU был немногословен и очень кратко описал свое состояние: «К сожалению, без комментариев, очень устал».

В самолете Нурлан Сабуров разговаривать не стал, сославшись на усталость Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

После Нурлан Сабуров вышел на связь и поблагодарил Россию за возможность творческого развития. Артист отметил, что «время расставит всё на свои места».

«Мой путь как стендап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве. За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло. Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию», — написал Сабуров.

Он не стал напрямую комментировать запрет на въезд, добавив лишь, что юристы «на своем уровне» займутся вопросами с «компетентными органами».

На официальном сайте комика до сих пор есть афиша гастрольного тура по городам России, однако купить билеты уже невозможно. Но Сабуров не опускает руки и продолжает работать — ближайшее выступление пройдет уже 25 февраля на Пхукете.

В марте в этих городах вряд ли пройдут концерты Сабурова Источник: Nurlansaburov.com

Почитайте также интервью с уральским комиком Александром Незлобиным. Он рассказал, что после переезда в США столкнулся с нестабильностью и неопределенностью.

А еще мы рассказывали, как сложилась судьба уральских звезд, которые уехали из России.