Телеведущая Светлана Жильцова умерла. Она запомнилась в кадре программ КВН и «Спокойной ночи, малыши!»

Ведущая запомнилась и как диктор Источник: Гостелерадиофонд

Телеведущая Светлана Жильцова умерла. Заслуженная артистка РСФСР, советский диктор, ведущая программы КВН ушла из жизни в возрасте 89 лет. О смерти знаменитости сообщил ее коллега Андрей Малахов.

«Не стало легенды: ушла Светлана Жильцова — голос и лицо эпохи, одна из самых узнаваемых дикторов Центрального телевидения», — написал Малахов в своем Telegram-канале.

В прошлом ее появление на экране стало сенсацией. Тогда на ТВ проходил огромный конкурс, и брали в кадр только людей с актерским образованием. Она же смогла пройти все этапы отбора, будучи студенткой факультета иностранных языков. Во многом Светлане Жильцовой повезло: конкурс проходил на роль ведущей в совместной советско-канадской передаче об отечественной эстраде, где требовалось знание английского языка.

Тогда еще начинающая ведущая хорошо себя проявила, и ее позвали на постоянную работу — начинающим диктором вечерних передач Второй программы.

Пробиться дальше стало тоже волей случая. За пару часов до съемки Первой передачи, которая была более престижна, заболела ее ведущая. В итоге на съемку репортажа о детских соревнованиях в Лужниках отправили Жильцову. Она вновь блестяще себя проявила и закрепила за собой место ведущей во всевозможных детских передачах: «Будильник», «Веселые нотки» и «Спокойной ночи, малыши».

Когда ее могли позвать брать новую вершину, Светлана Жильцова была в декрете. Это помешало ей стать ведущей КВН, однако ненадолго. К 1963 году она присоединилась в кадре сначала к Альберту Аксельроду, а потом к Александру Маслякову.

С телеэкранов Светлана Жильцова решила уйти сама. Она заранее спланировала, что перестанет работать после 50 лет, чтобы дать дорогу молодым. Загаданное она исполнила, пропав с телеэкранов в 90-е.

«Всё, что могла, я сделала на телевидении. Работа стала неинтересной, да и возраст подошел. Считаю, что телевидение — поле для молодых, на них приятнее смотреть», — делилась тогда Светлана.

Следующие годы она провела со своей семьей. Тяжелым ударом для нее стала смерть мужа, Владимира Серебренникова.

«Полгода назад умер мой любимый муж Владимир Иванович Серебренников, ему было 90 лет. Два года я за ним ухаживала. Он очень болел, лежал дома. Мы же прожили вместе 58 лет!» — делилась тогда вдова.