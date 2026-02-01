«С усопшего сняли нательный крест». Ученые сотни лет пытаются отыскать могилу князя Меншикова — почему это оказалось так сложно

В январе этого года Тюменский государственный университет опубликовал сенсационную новость — доцент вуза Сергей Туров наконец-то нашел могилу русского государственного и военного деятеля Александра Меншикова в Югре. А ведь долгие десятилетия место захоронения ближайшего сподвижника и друга Петра I оставалось неизвестным. 86.RU рассказывает, как искали могилу светлейшего князя в разные годы.
Дважды вскрытая могила
После смерти Петра I его ближайший соратник Александр Меншиков оставался при дворе его вдовы, императрицы Екатерины I. Но спустя время попал в опалу. В результате дворцового переворота 8 сентября 1727 года был свергнут, лишен имущества, титулов, званий и наград, арестован и сослан с семьей в Сибирь. Его жена Дарья Михайловна скончалась по пути и была погребена в селе Верхний Услон под Казанью. Сам же Меншиков прожил в югорском поселении около полутора лет.
За короткое время пребывания в Березове Меншиков успел срубить на берегу Сосьвы церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Работал наравне с плотниками, копал землю, тесал бревна, помогал отделывать помещения изнутри. Когда храм возвели и освятили, ссыльный князь стал церковным старостой. В ссылке светлейший князь жил скромно, много молился и общался с людьми из народа, которые его полюбили и прониклись уважением. Александр Данилович ушел из жизни 22 октября 1729 года.
Меншиков был похоронен на косогоре возле алтарной части Рождественской церкви. Согласно преданиям, над могилой была поставлена часовня. Но она сгорела во время пожара в 1764 году, полностью уничтожившего церковь. Поэтому место захоронения Меншикова со временем было потеряно.
Поиски могилы начал в 1825 году историк и тобольский губернатор Д. Н. Бантыш-Каменский. По его распоряжению городничий Андреев провел разыскания, увенчавшиеся успехом. Казак Иван Шахов показал вероятное место могилы, на которое ему в свое время указал березовский мещанин Матвей Баженов, умерший в 1797 году в возрасте 107 лет. Старец утверждал, что был в числе тех, кто опускал гроб Меншикова в землю.
Могила находилась в 20 метрах от берега Сосьвы на косогоре, недалеко от сохранившегося фундамента тюремного острога, в котором много лет назад содержались Меншиковы. Тюрьма, кстати, тоже сгорела в 1806 году.
30 июля 1825 года могила была вскрыта. Осмотрев гроб и тело, городничий Андреев отправил губернатору донесение, что могила Меншикова найдена, сопроводив послание срезанными с одеяния покойного лоскутками сукна и шелковой материи.
Повторно могилу вскрыли 6 января 1827 года при личном участии Бантыш-Каменского, поскольку губернатор хотел удостовериться, что найденное в Березове тело — Меншикова.
«По раскрытии гроба я узнал в усопшем знаменитаго полководца времен Петра Великаго, по фамильному портрету, прежде бывшему у меня. При сём гродничий Андреев объявил мне, что тело бывшаго князя Меншикова переменилось против прежняго, почернело, сукно, позумент, шелковое покрывало подверглись тлению, — описывал событие Бантыш-Каменский. — Инспектор врачебной управы Альберт спускался в могилу, снял с усопшего нательный крест, бантик из находившейся на груди ленточки и частицу волос с брови для отправки всего этого правнуку А. Д. Меншикова князю Александру Сергеевичу. Могилу засыпали землей, сделали возвышение из дерна, вокруг которого установили деревянную решетку».
Князь ненастоящий?
В 1842 году захоронением Александра Меншикова заинтересовался этнограф Сибири Н. А. Абрамов. Он изучил свидетельства очевидцев эксгумации и пришел к выводу, что вскрытая могила — вовсе не княжеская.
По мнению Абрамова, «судя по одежде, это было женское захоронение, возможно, дочери Меншикова Марии». А могилы самого государственного деятеля, как считал ученый, давно уже не существует.
Последняя попытка найти фундамент срубленной Меншиковым церкви, возле которой он был похоронен, была предпринята в 1992 году. Тогда провели 12 контрольных раскопов, однако ничего найти не удалось.
В 2026 году история поиска могилы Александра Меньшикова вновь получила продолжение. Как сообщили в ТюмГУ, исследование Сергея Турова позволяет с большой степенью вероятности указать на место захоронения, а также реконструировать намогильный памятник — часовню.
«С помощью современных археологических методов и приборов можно будет найти могилу Александра Даниловича, не проводя бесконечные раскопки. Администрация Березовского района планирует провести исследование», — сообщили в вузе.
Первый в истории России памятник Меншикову
О пребывании в Березове сподвижника Петра I сегодня напоминает памятник, установленный в поселке. Монумент скульптора Антонова и архитектора Мамаева стал первым памятником светлейшему князю, установленным в России. Он был передан историко-мемориальным обществом «Князь Меншиков» в дар и торжественно открыт 27 июня 1993 года в рамках юбилейных торжеств в честь 400-летия основания поселения Березово.
Памятник установлен на левом берегу реки Северной Сосьвы. Бронзовая поясная фигура Меншикова в воинских доспехах и развевающемся плаще, с лентой ордена Андрея Первозванного и фельдмаршальским жезлом в правой руке помещена на постамент, выполненный из светлого уральского гранита. В основании укреплены четыре (по сторонам света) наклонные бронзовые плиты. Надпись на фронтальной плите гласит: «Благодарная Россия сподвижнику Петра Великого светлейшему князю Меншикову Александру Даниловичу».