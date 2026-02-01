«С усопшего сняли нательный крест». Ученые сотни лет пытаются отыскать могилу князя Меншикова — почему это оказалось так сложно

Тайна захоронения князя многие годы не дает покоя историкам Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

В январе этого года Тюменский государственный университет опубликовал сенсационную новость — доцент вуза Сергей Туров наконец-то нашел могилу русского государственного и военного деятеля Александра Меншикова в Югре. А ведь долгие десятилетия место захоронения ближайшего сподвижника и друга Петра I оставалось неизвестным. 86.RU рассказывает, как искали могилу светлейшего князя в разные годы.

Дважды вскрытая могила

После смерти Петра I его ближайший соратник Александр Меншиков оставался при дворе его вдовы, императрицы Екатерины I. Но спустя время попал в опалу. В результате дворцового переворота 8 сентября 1727 года был свергнут, лишен имущества, титулов, званий и наград, арестован и сослан с семьей в Сибирь. Его жена Дарья Михайловна скончалась по пути и была погребена в селе Верхний Услон под Казанью. Сам же Меншиков прожил в югорском поселении около полутора лет.

За короткое время пребывания в Березове Меншиков успел срубить на берегу Сосьвы церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Работал наравне с плотниками, копал землю, тесал бревна, помогал отделывать помещения изнутри. Когда храм возвели и освятили, ссыльный князь стал церковным старостой. В ссылке светлейший князь жил скромно, много молился и общался с людьми из народа, которые его полюбили и прониклись уважением. Александр Данилович ушел из жизни 22 октября 1729 года.

Художник изобразил князя в ссылке Источник: В. И. Суриков. «Меншиков в Березове» (1883 год)

Меншиков был похоронен на косогоре возле алтарной части Рождественской церкви. Согласно преданиям, над могилой была поставлена часовня. Но она сгорела во время пожара в 1764 году, полностью уничтожившего церковь. Поэтому место захоронения Меншикова со временем было потеряно.

Поиски могилы начал в 1825 году историк и тобольский губернатор Д. Н. Бантыш-Каменский. По его распоряжению городничий Андреев провел разыскания, увенчавшиеся успехом. Казак Иван Шахов показал вероятное место могилы, на которое ему в свое время указал березовский мещанин Матвей Баженов, умерший в 1797 году в возрасте 107 лет. Старец утверждал, что был в числе тех, кто опускал гроб Меншикова в землю.

Могила находилась в 20 метрах от берега Сосьвы на косогоре, недалеко от сохранившегося фундамента тюремного острога, в котором много лет назад содержались Меншиковы. Тюрьма, кстати, тоже сгорела в 1806 году.

30 июля 1825 года могила была вскрыта. Осмотрев гроб и тело, городничий Андреев отправил губернатору донесение, что могила Меншикова найдена, сопроводив послание срезанными с одеяния покойного лоскутками сукна и шелковой материи.

Меншиков был первым санкт-петербургским генерал-губернатором Источник: портрет светлейшего князя А. Д. Меншикова кисти неизвестного художника. 1716–1720 гг.

Повторно могилу вскрыли 6 января 1827 года при личном участии Бантыш-Каменского, поскольку губернатор хотел удостовериться, что найденное в Березове тело — Меншикова.

«По раскрытии гроба я узнал в усопшем знаменитаго полководца времен Петра Великаго, по фамильному портрету, прежде бывшему у меня. При сём гродничий Андреев объявил мне, что тело бывшаго князя Меншикова переменилось против прежняго, почернело, сукно, позумент, шелковое покрывало подверглись тлению, — описывал событие Бантыш-Каменский. — Инспектор врачебной управы Альберт спускался в могилу, снял с усопшего нательный крест, бантик из находившейся на груди ленточки и частицу волос с брови для отправки всего этого правнуку А. Д. Меншикова князю Александру Сергеевичу. Могилу засыпали землей, сделали возвышение из дерна, вокруг которого установили деревянную решетку».

Князь ненастоящий?

В 1842 году захоронением Александра Меншикова заинтересовался этнограф Сибири Н. А. Абрамов. Он изучил свидетельства очевидцев эксгумации и пришел к выводу, что вскрытая могила — вовсе не княжеская.

По мнению Абрамова, «судя по одежде, это было женское захоронение, возможно, дочери Меншикова Марии». А могилы самого государственного деятеля, как считал ученый, давно уже не существует.

Последняя попытка найти фундамент срубленной Меншиковым церкви, возле которой он был похоронен, была предпринята в 1992 году. Тогда провели 12 контрольных раскопов, однако ничего найти не удалось.

В 2026 году история поиска могилы Александра Меньшикова вновь получила продолжение. Как сообщили в ТюмГУ, исследование Сергея Турова позволяет с большой степенью вероятности указать на место захоронения, а также реконструировать намогильный памятник — часовню.

«С помощью современных археологических методов и приборов можно будет найти могилу Александра Даниловича, не проводя бесконечные раскопки. Администрация Березовского района планирует провести исследование», — сообщили в вузе.

Первый в истории России памятник Меншикову

О пребывании в Березове сподвижника Петра I сегодня напоминает памятник, установленный в поселке. Монумент скульптора Антонова и архитектора Мамаева стал первым памятником светлейшему князю, установленным в России. Он был передан историко-мемориальным обществом «Князь Меншиков» в дар и торжественно открыт 27 июня 1993 года в рамках юбилейных торжеств в честь 400-летия основания поселения Березово.

Памятник появился в Березове около 30 лет назад Источник: администрация Березово