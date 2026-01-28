НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Культура «Пациенты приносили на прием ящики гальки». Как стоматолог создает из камней уникальные картины

«Пациенты приносили на прием ящики гальки». Как стоматолог создает из камней уникальные картины

Елена Прийма видит в булыжниках силуэты и образы, знакомые всем

58
Стоматолог из Краснодара рисует как на холстах, так и на камнях | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUСтоматолог из Краснодара рисует как на холстах, так и на камнях | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Стоматолог из Краснодара рисует как на холстах, так и на камнях

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

Елена Прийма из Краснодара по профессии стоматолог, но уже больше 10 лет совмещает работу с необычным творчеством. Она пишет картины на камнях, которые находит во время путешествий по стране и миру.

На днях у Елены открылась выставка работ в художественном музее Коваленко в Краснодаре. 93.RU побывал на открытии выставки и поговорил с художницей о том, как в ее руках обычные камни становятся искусством.

Источник:

93.RU

«Никто не может сказать, что я неправильно нарисовала»

У Елены Приймы нет художественного образования. Как вспоминает краснодарка, желание рисовать картины пришло к ней спонтанно после поездки в Австралию, где у стоматолога открылся «творческий портал». Сначала Елена рисовала на холстах, но ей всё время чего-то не хватало.

«Захотелось чего-то объемного, живого. Я поехала в отпуск в горы, и пришла мысль попробовать порисовать на камнях. Живой, настоящий материал, он показывает себя, открывается тебе», — говорит художница.

Гулливер | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUГулливер | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Гулливер

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

Когда краснодарка взялась за каменное искусство, то заметила, что некоторые мастера по цеху пилят и точат камни, придавая им конкретную форму, но Елена принципиально решила этого не делать, чтобы сохранить естественную красоту булыжников.

«Я не обрабатываю камни, они такие, какие есть, — асимметричные, кривые. Поэтому никто не может сказать, что я неправильно нарисовала глаз или нос, потому что камень изначально неправильной формы, и рисунок на нем может быть таким. Я использую только акриловые краски и золотые руки кузнеца Константина Кузьмина, который с молотком и гвоздями на костре создает мне недостающие элементы».

Елена Прийма находит вдохновение в путешествиях | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUЕлена Прийма находит вдохновение в путешествиях | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Елена Прийма находит вдохновение в путешествиях

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

Вместо магнитов из путешествия везет камни

Первую необычную картину Елена нарисовала для своей подруги, в речке она увидела камень, который напомнил художнице супруга знакомой. Сейчас у Приймы больше 150 каменных работ. Благодарные пациенты или друзья знают наверняка, что вместо безделушек художнице лучше дарить камни.

«Было время, когда пациенты на прием приходили с ящиками гальки, в карманах камни приносили», — улыбаясь, вспоминает Елена.

У художницы уже было около 10 персональных выставок | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUУ художницы уже было около 10 персональных выставок | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

У художницы уже было около 10 персональных выставок

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

В коллекции краснодарского мастера есть «холсты» из Перу, Чили, Македонии, Соловецких островов, Урала… Был даже камень с Эльбруса, который Елене привез альпинист в рюкзаке после восхождения.

У каждого ожившего камня свой характер | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUУ каждого ожившего камня свой характер | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

У каждого ожившего камня свой характер

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

«Совсем большие камни у меня из поездок по Краснодарскому краю, но и из других стран, бывает, привожу с собой. Когда собираюсь в путешествие, беру какую-то старую неинтересную обувь, вещи. И по дороге я просто выбрасываю их, а вместо складываю камни. В конце путешествия, когда таксист вытаскивает мой чемодан из багажника, он говорит: „У вас что там, кирпичи или камни?“»

Гусеница&nbsp;— одна из работ-любимчиков Елены | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUГусеница&nbsp;— одна из работ-любимчиков Елены | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Гусеница — одна из работ-любимчиков Елены

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

Путин-камень и Чингисхан с озера Байкал

На камнях краснодарка рисует уже 12 лет. Как говорит Елена, за это время все уже привыкли к ее необычному хобби. Иногда она сразу видит образ в камнях, а бывает, что долго выбирает булыжники, где получится реализовать задуманное. По словам Елены, интереснее рисовать на камнях, которые уже «выбила природа», создав оригинальные шероховатости.

«У меня есть пациент — заслуженный художник со званиями, регалиями. Он поначалу скептически отнесся к тому, что я рисую на камнях. А потом начал ходить на мои выставки, говорит, что это новое направление, многим нравится».

В работах Елены есть сказочные и религиозные мотивы и животный мир, но встречаются и известные личности, например Владимир Путин, Чарли Чаплин или Чингисхан, для портрета последнего был найден камень в озере Байкал.

Владимир Путин в камне | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUВладимир Путин в камне | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Владимир Путин в камне

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

«Точно уже не помню, почему решила изобразить президента, просто увидела его черты лица в камне. Такое у меня было и с Высоцким. Я не собиралась его рисовать, потому что у него очень сложное лицо, и даже художники с трудом его передают, а так сложилось, что увидела его черты в камне и просто подыграла».

Для Чарли Чаплина Елена нашла камень на черноморском побережье | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUДля Чарли Чаплина Елена нашла камень на черноморском побережье | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Для Чарли Чаплина Елена нашла камень на черноморском побережье

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

Для такого творчества важна также физическая подготовка, а заодно помощь друзей и близких. Елена вспоминает, как один раз тащила на себе камень около пяти километров. В итоге из него получился медведь.

А вот тот самый медведь, которого художница еле дотащила | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUА вот тот самый медведь, которого художница еле дотащила | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

А вот тот самый медведь, которого художница еле дотащила

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

Одно из наиболее любимых творений художницы — жираф на камне со сталактитами. Его Елене привезли как подарок из Азишской пещеры в Адыгее, которая входит в пятерку самых больших пещер Европы.

Жираф из пещеры | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUЖираф из пещеры | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Жираф из пещеры

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

Пока Елена выставляла свои работы только на юге, но хотела бы проводить выставки и в других городах России, один из главных вопросов — как всё доставить. Также художница мечтает о своей мастерской, где была бы постоянная выставка всех ее работ, а пока посмотреть на часть творений можно в краснодарском краевом музее Коваленко на Красной, 15 (2-й этаж).

Екатерина Железнова
Екатерина Железнова
Журналистка
Картина Художник Выставка Камень
