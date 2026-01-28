«Пациенты приносили на прием ящики гальки». Как стоматолог создает из камней уникальные картины

Стоматолог из Краснодара рисует как на холстах, так и на камнях Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Елена Прийма из Краснодара по профессии стоматолог, но уже больше 10 лет совмещает работу с необычным творчеством. Она пишет картины на камнях, которые находит во время путешествий по стране и миру.

На днях у Елены открылась выставка работ в художественном музее Коваленко в Краснодаре. 93.RU побывал на открытии выставки и поговорил с художницей о том, как в ее руках обычные камни становятся искусством.

«Никто не может сказать, что я неправильно нарисовала»

У Елены Приймы нет художественного образования. Как вспоминает краснодарка, желание рисовать картины пришло к ней спонтанно после поездки в Австралию, где у стоматолога открылся «творческий портал». Сначала Елена рисовала на холстах, но ей всё время чего-то не хватало.

«Захотелось чего-то объемного, живого. Я поехала в отпуск в горы, и пришла мысль попробовать порисовать на камнях. Живой, настоящий материал, он показывает себя, открывается тебе», — говорит художница.

Когда краснодарка взялась за каменное искусство, то заметила, что некоторые мастера по цеху пилят и точат камни, придавая им конкретную форму, но Елена принципиально решила этого не делать, чтобы сохранить естественную красоту булыжников.

«Я не обрабатываю камни, они такие, какие есть, — асимметричные, кривые. Поэтому никто не может сказать, что я неправильно нарисовала глаз или нос, потому что камень изначально неправильной формы, и рисунок на нем может быть таким. Я использую только акриловые краски и золотые руки кузнеца Константина Кузьмина, который с молотком и гвоздями на костре создает мне недостающие элементы».

Вместо магнитов из путешествия везет камни

Первую необычную картину Елена нарисовала для своей подруги, в речке она увидела камень, который напомнил художнице супруга знакомой. Сейчас у Приймы больше 150 каменных работ. Благодарные пациенты или друзья знают наверняка, что вместо безделушек художнице лучше дарить камни.

«Было время, когда пациенты на прием приходили с ящиками гальки, в карманах камни приносили», — улыбаясь, вспоминает Елена.

В коллекции краснодарского мастера есть «холсты» из Перу, Чили, Македонии, Соловецких островов, Урала… Был даже камень с Эльбруса, который Елене привез альпинист в рюкзаке после восхождения.

«Совсем большие камни у меня из поездок по Краснодарскому краю, но и из других стран, бывает, привожу с собой. Когда собираюсь в путешествие, беру какую-то старую неинтересную обувь, вещи. И по дороге я просто выбрасываю их, а вместо складываю камни. В конце путешествия, когда таксист вытаскивает мой чемодан из багажника, он говорит: „У вас что там, кирпичи или камни ?“»

Путин-камень и Чингисхан с озера Байкал

На камнях краснодарка рисует уже 12 лет. Как говорит Елена, за это время все уже привыкли к ее необычному хобби. Иногда она сразу видит образ в камнях, а бывает, что долго выбирает булыжники, где получится реализовать задуманное. По словам Елены, интереснее рисовать на камнях, которые уже «выбила природа», создав оригинальные шероховатости.

«У меня есть пациент — заслуженный художник со званиями, регалиями. Он поначалу скептически отнесся к тому, что я рисую на камнях. А потом начал ходить на мои выставки, говорит, что это новое направление, многим нравится».

В работах Елены есть сказочные и религиозные мотивы и животный мир, но встречаются и известные личности, например Владимир Путин, Чарли Чаплин или Чингисхан, для портрета последнего был найден камень в озере Байкал.

«Точно уже не помню, почему решила изобразить президента, просто увидела его черты лица в камне. Такое у меня было и с Высоцким. Я не собиралась его рисовать, потому что у него очень сложное лицо, и даже художники с трудом его передают, а так сложилось, что увидела его черты в камне и просто подыграла».

Для такого творчества важна также физическая подготовка, а заодно помощь друзей и близких. Елена вспоминает, как один раз тащила на себе камень около пяти километров. В итоге из него получился медведь.

Одно из наиболее любимых творений художницы — жираф на камне со сталактитами. Его Елене привезли как подарок из Азишской пещеры в Адыгее, которая входит в пятерку самых больших пещер Европы.

