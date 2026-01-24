Служебный роман, развод и письма с угрозами: скандальная история любви родителей сатирика Михаила Задорнова

Романтичная история родителей одного из самых популярных российских юмористов Источник: официальный сайт Михаила Задорнова / Zadornov.net

Легендарный сатирик Михаил Задорнов не раз выступал в Уфе и называл ее родным для себя городом. Говорил он так не ради лести, ведь именно в столице Башкирии познакомились его родители, что даже обернулось скандалом. Как — читайте в материале UFA1.RU.

Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. Школу окончил в Риге, поступил в местный Политехнический институт. Оттуда перевелся в Московский авиационный, в котором позже даже числился ведущим инженером. По словам Задорнова, специальность он выбирал, увлекшись летательными аппаратами, но во время обучения пробудилась и его творческая сторона.

Скажешь человеку, что во Вселенной триста миллиардов звезд, — он поверит. Скажешь, что скамейка окрашена, — он непременно потрогает. Михаил Задорнов

При институте действовал студенческий театр, в котором Задорнов сперва выступал как актер и сценарист, а позже стал его художественным руководителем. С труппой он много путешествовал по Советскому Союзу и однажды получил приглашение выступить с одним из своих монологов на телевидении.

Позже один из фельетонов, который сатирик представил в передаче «Вокруг смеха», принес ему всесоюзную популярность. В 1980-х он получил работу заведующим отдела сатиры и юмора в журнале «Юность». С его рассказами и миниатюрами выступали многие известные артисты, в том числе Евгений Петросян. Потом Задорнов сам начал исполнять их на сцене — публика быстро влюбилась в молодого сатирика.

Один из самых популярных комиков России за всю историю Источник: официальный сайт Михаила Задорнова / Zadornov.net

Кстати, Задорнов считается автором знаменитый фразы «В России две беды: дураки и дороги». Сам он приписывал их Николаю Гоголю, но историки и культурологи не нашли у писателя подобных высказываний. В конце концов эксперты пришли к мнению, что Задорнов «отдал» собственный афоризм классику русской литературы «для большей авторитетности».

Ложь жене — безнравственность. Ложь коллегам, клиентам, покупателям — мошенничество. Ложь всему народу — политика. Михаил Задорнов

Еще одно знаковое для всей страны событие в карьере сатирика — «президентское» поздравление с Новым годом. Традиционно с подобным обращением на телевидении выступает глава государства, но в 1991 году, на фоне распада СССР, политическая ситуация в стране оказалась весьма запутанной, а потому в эфир вышел юморист. Причем поздравление президента Бориса Ельцина записали заранее, но включили в трансляцию уже после Задорнова.

В 2019 году в России провели опрос, согласно которому Михаил Задорнов оказался самым любимым комиком жителей страны. Во многом его прославила «антиамериканская» сатира, когда он высмеивал национальные стереотипы. По сути, Задорнов создал целый поджанр, а фраза «Ну тупые!» стала его коронной.

В американских блокбастерах они говорят: «Спасаем наши… задницы!» Мы спасаем души, а они — самое дорогое, что есть у них. Михаил Задорнов

Юморист был женат дважды, в 1990 году у него родилась дочь.

В 2016-м у артиста диагностировали опухоль головного мозга. В ноябре 2017-го он скончался. Похоронили его в родной Юрмале, на прощание пришли сотни людей. Покоится сатирик рядом с отцом — тоже писателем.

Задорнов в детстве с отцом Источник: официальный сайт Михаила Задорнова / Zadornov.net

Задорнов-старший менее известен, но судьба у него сложилась очень примечательная. Родился Николай Павлович в семье врача-ветеринара, с самого детства много путешествовал по России. В школе участвовал в спектаклях и основал агитационную бригаду. После выступал в Сибирском экспериментальном театре, а потом перешел в Уфимский городской.

Параллельно Николай Задорнов занимался журналистикой и работал литературным сотрудником газет «Белорецкий рабочий», «Советская Сибирь» и «Красная Башкирия». В одной из местных редакций он и познакомился со своей будущей женой Еленой.

Знаете, чем папа соблазнил маму? Он встал на руки — хотел поразить ее прекрасной физической формой. Получилось! Михаил Задорнов из интервью «Комсомольской правде»

История любви была непростой. На момент знакомства Елена уже была замужем и воспитывала сына. Ее супруг работал в Министерстве тяжелой промышленности, и семья ездила из города в город, пока не оказалась в столице Башкирии, где строился, как вспоминал Михаил Задорнов, крупный завод. Вероятно, речь об УМПО, в который на фоне Великой Отечественной войны эвакуировали производства со всех уголков страны.

«В Ижевске и Краснодаре Елена работала корректором в издательствах. А когда переехали в Уфу, на строительство крупного завода, ее взяли в заводскую газету. И однажды… Однажды в редакции появился журналист из городской газеты — Николай Задорнов. Его очерк Елена раскритиковала в пух и прах. С этого и началась любовь», — писал Михаил Николаевич на своем сайте.

Отец Задорнова умер в 1992-м, а мать скончалась в 2003 году Источник: официальный сайт Михаила Задорнова / Zadornov.net

По его словам, из-за служебного романа разразился скандал. Чтобы избежать неприятностей, паре пришлось сразу же после развода и свадьбы покинуть Башкирию.

«Как так: журналист у инженера увел жену! [Первый] муж прислал письмо с угрозами. С этим письмом она [мама] отправилась в ЗАГС, и там без всякого суда выписали развод. А секретарь обкома, башкир, встретив [Николая] Задорнова, похлопал его по плечу: „Молодец!“» — рассказывал сатирик.