«Сегодня какой-то очень хороший день». Школу-студию МХАТ возглавит Константин Богомолов

На счету Константина Богомолова десятки постановок в столичных театрах Источник: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

Режиссера Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщила министр культуры Ольга Любимова. До Константина Богомолова эту должность занимал Игорь Золотовицкий. Актер умер 14 января от рака горла, он возглавлял актерскую школу с 2013 года.

«Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России. Желаю успехов!» — написала она.

Константин Богомолов уже возглавляет два московских театра — Театр на Малой Бронной, а с июня 2024 года еще и Театр Романа Виктюка, который он переименовал в «Сцену „Мельников“».

В то же время в Школе-студии МХАТ не подтвердили назначение Богомолова на должность и. о. ректора, пишет агентство «Москва». На данный момент обязанности ректора исполняет проректор по финансам Елена Васильева.

Загадочное сообщение появилось в Telegram-канале жены Богомолова — журналистки Ксении Собчак.

«Сегодня какой-то очень хороший день», — написала она и добавила к сообщению подмигивающий смайлик.

Наши коллеги из MSK1.RU попытались связаться с Константином Богомоловым, чтобы узнать о его планах на Школу-студию МХАТ, но режиссер не ответил на звонки.

Чем известен Богомолов

Константин Богомолов родился в 1975 году в семье кинокритиков. В юном возрасте он начал писать стихи, а уже в 15 лет начал публиковать свое творчество в литературных журналах.

В 1997 году будущий режиссер окончил отделение русской филологии филфака МГУ, а после этого поступил на курс Андрея Гончарова в ГИТИС. Свой первый спектакль Богомолов поставил в 2002-м. С 2007 по 2012 Константин служил в театре Олега Табакова, где срежиссировал постановки «Отцы и дети» по Тургеневу, «Процесс» Кафки, две версии чеховской «Чайки» и не только.

После этого Богомолов устроился в МХИ имени Чехова, где прослужил с 2012 по 2018 год. Параллельно с этим он стал педагогом Московской школы нового кино, а также был членом жюри литературной премии «НОС». В 2017 году он стал председателем жюри.

Постановки Богомолова выходили также в «Ленкоме». На сцене театра он поставил спектакли «Борис Годунов» по Пушкину и «Князь» по мотивам «Идиота» Достоевского. В 2018 года Константин Богомолов дебютировал как кинорежиссер. Первым его проектом стал сериал «Содержанки» с Сергеем Буруновым, Софьей Эрнст и Дарьей Мороз в главных ролях.

С 2019 года Богомолов начал свою работу в должности худрука Театра на Малой Бронной Источник: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Сейчас Константин Богомолов является художественным руководителем двух московских театров. В 2019 году его назначили на эту должность в театре на Малой Бронной — он давно хотел возглавить его. В интервью «Первому каналу» режиссер рассказывал, что хочет рассказывать со сцены интересные истории, которые будут цеплять зрителя.

Первым делом Константин Богомолов задумал провести ребрендинг. У театра на Малой Бронной сменился логотип, а также дизайн афиш и сайта. А с артистами начали заключать срочные контракты — договора на определенный срок.

С 2020 года в театре на Малой Бронной режиссер поставил 10 спектаклей, в том числе «Бесов» Достоевского, «Гамлет in Moscow» по мотивам шекспировской пьесы, «Чайка с продолжением» по чеховской «Чайке», «Смерть Тузенбаха (Tuzenbachi surm)» по «Трем сестрам» и не только.

В 2024 году Богомолова также назначили художественным руководителем театра Романа Виктюка, откуда по неназванным причинам ушел Денис Азаров. Здесь режиссер тоже начал свою работу с ребрендинга.

Преобразования начались с переименования: театр Романа Виктюка превратился в Театр-Сцену «Мельников». Новый худрук решил увековечить имя архитектора-конструктивиста, который спроектировал здание культурного учреждения. Однако не всем это пришлось по душе. Любители театрального искусства создали петицию, в которой требовали снять Богомолова с должности.

Также Богомолов снял с показа ряд постановок, что сильно возмутило зрителей. В ответ режиссер заявил, что театр должен меняться, а не превращаться в музей. В конце 2024 года сцену «Мельников» объединили с Театром на Малой Бронной, сейчас билеты на спектакли обоих заведений продаются на одном сайте.