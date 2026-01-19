«Кричала от радости»: Полина Лурье получила ключи от квартиры Ларисы Долиной

Адвокат Ларисы Долиной передала ключи от квартиры в Хамовниках стороне покупательницы Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Эпопею с дележкой элитных квадратных метров в Москве можно считать завершенной. В понедельник, 19 января, мать‑одиночка Полина Лурье, которая год назад купила у Ларисы Долиной квартиру за 112 миллионов рублей, наконец получила ключи.

Долина пыталась аннулировать сделку, так как, по ее словам, она проходила под давлением мошенников. Суды первой инстанции встали на сторону певицы, признали ее потерпевшей и вернули ей жилье. Тогда Полина Лурье осталась и без денег, и без квартиры. Тем не менее обратить процесс вспять удалось благодаря Верховному суду. Решение подкреплено и в Мосгорсуде, где постановили выселить Долину. В конце декабря из квартиры в Хамовниках стали вывозить вещи певицы.

Напомним, что жилплощадь певица должна была освободить еще 5 января, но процесс затянулся до сегодняшнего дня. Как раз с утра у дома в Хамовниках дежурили вооруженные сотрудники службы судебных приставов. Они должны были выселить артистку согласно открытому исполнительному производству. Контролировать процесс приехали и адвокаты.

Все о передаче ключей — в одном видео Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU, Городские медиа

«С 5 января квартира освобождена и была готова к передаче. Сегодня судебные приставы пришли в квартиру, убедились, что решение суда добровольно исполнено в установленный срок, и составили соответствующий акт проверки добровольного исполнения требований суда, — отметила юрист певицы Мария Пухова. — После нескольких недель мы наконец-то смогли уговорить другую сторону забрать ключи от квартиры».

Ключи действительно передали в руки адвоката второй стороны Светланы Свириденко. Юрист продемонстрировала журналистам связку как знак победы.

«Неприятно, конечно, но всё закончилось. Я считала, что [Долиной] нужно было оставить доверенность уполномоченному представителю. Мы бы тогда раньше получили ключи. Имущества в квартире нет, все выписаны, поэтому всё хорошо. Ключи нам отдали добровольно. Составили акт об окончании исполнительного производства. Теперь Полина может заезжать», — отметила представитель Полины Лурье.

Адвокат также сообщила, что как только она проинформировала Лурье о передаче ключей, та не смогла сдержать эмоций.

Полина кричала от радости. Человек долго этого ждал. Светлана Свириденко адвокат Полины Лурье