«Когда исчезает надежда, остаются вера и любовь»: звезды кино прощаются с Игорем Золотовицким — ведем онлайн-репортаж

На основной сцене МХТ имени Чехова скоро начнется церемония прощания с актером Игорем Золотовицким. Он скончался 14 января после борьбы с раком. Артиста госпитализировали, но не смогли спасти. Ему было 64 года.
Шоумен Иван Ургант устроил на церемонии настоящий стендап.
«В общем, рекорд поставлен. Чтобы столько Золотовицкий был на сцене и люди не улыбались, не смеялись — не было никогда. Это и есть чудо, потому что Игорь — это чудо. Нам всем повезло, мы это чудо видели. Мне кажется, он сейчас лежит — улыбается», — сказал артист.
Он шутил и благодарил Золотовицкого за все, что тот делал.
«У меня нет ощущения, что Игорь ушел. Он остался со мной, в моем сердце, в моей семье. Он очень любил поэзию. Одно из его любимых стихотворений было: „Игорек, Игорек, подари мне пузырек. Ты же мой товарищ — пузырек подаришь“», — рассказал Ургант, и зал засмеялся.
По словам телеведущего, когда он сам встретится с Золотовицким и спросит, как тому прощание, артист ответит: роскошно.
Актер Игорь Верник назвал Золотовицкого выдающимся актером и выдающимся человеком, который отвечал в театре и за юмор, и за скорбь. Возложил цветы к гробу и танцор Николай Цискаридзе.
Выступил также Леонид Ярмольник.
«Никто из нас не знает, сколько нам отмерено. Но весь ужас в том, что сколько бы мне ни было отмерено, я не смогу привыкнуть к тому, что Игоря нет», — признался он.
Люди продолжают идти к театру.
Сыновья Золотовицкого Александр и Алексей поблагодарили собравшихся за их любовь к отцу. Алексей поделился тем, как Игорь Яковлевич ушел из жизни, дав последний урок семье и всем остальным.
«Самая страшная встреча, которой мы все ждем и боимся, это, наверное, встреча со смертью. И папины последние слова были, когда его должны были увезти в реанимацию в тяжелом состоянии… Он очень сосредоточенно на него (реаниматолога. — Прим. ред.) посмотрел — вы все знаете этот папин взгляд. И сказал: „Во!“», — рассказал Алексей.
Зал в ответ по-доброму рассмеялся.
В церемонии прощания принимает участие Константин Хабенский. Он тоже выступил с речью.
Владимир Машков нашел силы поговорить с журналистами. Он напомнил, что сегодня в России отмечают День артиста.
«И вот такого настоящего артиста, создателя, художника, творца, друга, педагога мы сегодня провожаем. Я дружил с ним больше 30 лет, знаю его талант. Я сегодня подумал, что когда исчезает надежда, остаются вера и любовь. Прежде всего вера в бессмертие артиста и любовь его учеников, близких, зрителей», — сказал Машков.
К МХТ имени Чехова приехал актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков выступил перед собравшимися.
«Человек-праздник, человек-опора, человек-любовь — Игорь Яковлевич Золотовицкий», — взял он слово, перед тем как возложить цветы.
В зале в это время обнимаются и утирают слезы.
Некоторые коллеги продолжают подходить к театру, зал заполняется.
Началась церемония прощания. К гробу возлагают цветы.
Актер Андрей Ургант рассказал, что Золотовицкий был хорошим товарищем. Актриса Кристина Бабушкина поделилась с журналистами воспоминаниями, что Игорь Золотовицкий был невероятным партнером, другом и учителем.
«Сложно подбирать слова, но слова подбирать надо, потому что он всегда учил нас быть благодарными, обладал невероятным красноречием», — сказала она.
К театру прибыли актеры Владислав Ветров, Юлия Меньшова, Виктор Хориняк, Игорь Верник, Андрей Смоляков, певец Евгений Маргулис. Приехал также Владимир Машков.
Проводить Золотовицкого в последний путь пришли многие коллеги. Например, режиссер Евгений Гришковец сказал MSK1.RU, что зрители его никогда не забудут.
«Золотовицкий — это суть МХАТ, душа этого театра. Для людей, которые его знали, это исчезнувший целый мир. Те, кто видел его на сцене, никогда его не забудут, потому что это больше, чем Школа-студия МХАТ, чем система Станиславского, это было такое чудо», — выразил чувства Гришковец.