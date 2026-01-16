«Жертвы „ТикТока“ и быстрого дофамина»: эксперт рассказал, почему зумеры не читают и как с этим бороться

Молодежь зомбирована телефонами Источник: Мария Романова / Городские медиа

Один из самых животрепещущих вопросов воспитания для родителей XXI века: как заставить ребенка читать? Абсолютное безразличие поколения зумеров к книгам отметил даже президент на прямой линии, вспомнив, что СССР был самой читающей страной в мире. Сегодня увидеть ребенка или подростка с книгой куда сложнее. Новое поколение «залипает» в телефонах, почти не читает классику, а имена многих писателей и поэтов оно и вовсе никогда не слышало.

Молодые люди, дети и филологи рассказали V1.RU, почему современная молодежь перестала читать книги и как пробудить в подрастающем (и уже подросшем) поколении любовь к литературе.

«У меня отвращение к литературе»

Некоторые юноши и девушки в возрасте 20–24 лет считают, что серьезно пострадали от скучных уроков литературы в школе, начисто отбивших всякое желание брать в руки книгу.

— Я терпеть не могу читать. Еще со школы у меня сформировалось отвращение к какой-либо художественной литературе. Когда учительница с пафосом и придыханием рассказывала о какой-то очередной занудной книжке, мне хотелось только зевать и обреченно отсчитывать минуты до звонка. С тех пор чтение мне просто-напросто не интересно, — сетует про свое образование 20-летний Артем.

Молодой человек признается, что куда больше любит компьютерные игры, захватывающие его внимание целиком и полностью. Но любовь к информационным технологиям почему-то не повлияла на выбор профессии Артема.

— Что прикольно, я сейчас учусь в вузе на гуманитарные науки и, когда нужно было сдавать ЕГЭ по литературе, я все сочинения писал с кратких содержаний. Кстати говоря, сдал на неплохой балл. Но привычка игнорировать книги никуда не делась. Единственное, что я читаю, так это новости, — вздыхает Артем.

Книги девушка забросила, начав смотреть видео Источник: Мария Романова

« „ТикТок“ убил мою способность читать»

— Когда-то я любила читать, могла проводить за книгой целые сутки, не отрываясь читать «Войну и мир», «Обломова», «Ключи Царства» Кронина, новеллы Цвейга, — рассказывает 24-летняя Арина. — А потом меня почему-то переклинило — вместо книг я не выпускаю из рук телефон. Сейчас мне сложно усидеть за чтением больше 15 минут, у меня рассеялось внимание и ухудшилась память. Я жертва «ТикТока» и быстрого дофамина от коротких видео и мемов, «ТикТок» убил мою способность читать.

Девушка признается, что чтение не приносит ей столько эмоций, как просмотр юмористических видео с минимальной смысловой нагрузкой:

— Видосики стали моим наркотиком. Было время, когда, едва проснувшись утром, я брала в руки телефон и залипала там минимум на полчаса. Потом мне каждый час надо было посмотреть пару-тройку «шортсов». Я сама не заметила, как стала зависима. Чтение просто проиграло конкуренцию видеоконтенту.

«Книжки казались мне волшебством»

Для ребенка красочная книга — целый мир Источник: Мария Романова

Среди зумеров еще есть редкие экземпляры, искренне предпочитающие чтение качественной литературы думскроллингу, бессмысленному пролистыванию тиктоков и другим видам брейнрота (дословно — «гниение мозга» — разговорное название интернет-контента низкого качества или ценности. — Прим. ред.).

— Люблю читать с детства, — говорит Дарья, 22-летняя девушка, у которой в сумочке всегда лежит новый томик прозы. — Всё началось с того, что родители читали мне книжки вслух, по ролям, иногда устраивая дома настоящие спектакли с куклами. Мне нравилось тогда представлять героев, будто проживать другую жизнь. Родители покупали мне музыкальные книги для детей, где каждая сказка оживала под звуки мелодий. Для меня тогда это казалось таким волшебством, — вспоминает Дарья.

Литературный вкус девушки воспитали филологические предпочтения родных:

— С детства я видела, что читают мои близкие: папа читал о шахматах и истории, маме интересны мифы и детективы, а любовь к фэнтези у сестры началась с «Гарри Поттера», — признается Дарья. — В доме всегда было очень много книг, целые стеллажи и шкафы, а поход в библиотеку с сестрой для меня — любимое вспоминания из детства: тишина, где слышишь шелест страниц в другом конце зала, чувствуешь их потертый запах. Для ребенка 7 лет это было что-то невероятное.

Школьную программу по литературе Даша тоже считает настоящим испытанием на прочность для ее любви к книгам:

— Интерес к чтению пропал, особенно в старших классах. Некоторые произведения были сложными, тяжелыми для восприятия. Многое было просто неинтересно подростку. Однако уже в университете моя любовь к литературе вернулась. Когда чтение перестало быть обязанностью, оно вновь превратилось в удовольствие, способ отдохнуть и погрузиться в другой мир.

Читаю всё запоем

Девушка признается, что при выборе книги ей очень важны оформление издания, интригующая аннотация и отзывы других читателей, особенно книжных блогеров.

— Я никогда не ставлю себе целей, сколько книг нужно прочитать или какие именно. Все зависит только от моего настроения. Иногда хочется легкой и короткой истории, иногда прям чего-то тяжелого. Например, недавно я закончила новую книгу Марии Корелли, а потом начала читать корейского автора Ким Чжи Юн «Прачечная, стирающая печаль», — говорит Дарья.

Литературные интересы девушки весьма разнообразны. Даша читает как произведения русской классики, «Братьев Карамазовых» Достоевского, «Анну Каренину» Толстого, так и более современные произведения зарубежных авторов, к примеру биографию «Почтальонша» Франчески Джанноне или мистический роман «Бабушка сказала сидеть тихо» Настасьи Реньжиной.

— Чтение для меня — это свобода выбора, когда и что читать. Главное, чтобы книга приносила радость, а не становилась обязанностью, чтобы не было такого «вот это я должен читать, потому что это модно, потому что по возрасту и так далее». Для меня важно не количество, а удовольствие от чтения. Я не стремлюсь читать много или дочитывать каждый роман. Если книга мне не интересна или тяжело идет, я могу отложить ее или отдать тому, кому она может понравиться, — говорит Даша.

«Заплесневелую книжку он не возьмет»

Среди детей поколения «Альфа» найти читающих гораздо проще. Учтя ошибки зумеров, родители прививают детям любовь к литературе с ранних лет.

— Сын очень любит читать, — говорит мама 8-летнего Емельяна. — Сначала покупали книги новые, но на них уходило целое состояние. Потом стали брать через «Авито». А когда сын достаточно вырос, записались в библиотеку рядом с домом. Сейчас он ходит сам в школьную библиотеку. Читает много. И тут нет никаких секретов. Если родители читают сами и с детства читают ребенку, то он будет любить книги. Других, «магических», способов не знаю.

11-летний Михаил любит читать детскую фантастику. Первыми книгами в этом жанре стали для него «Коты-воители» и «Перси Джексон». Мальчику нравится яркое оформление книг про волшебные миры и фантастических героев.

— Современные дети любят глазами, — рассуждает Софья, старшая сестра Миши. — Им нужны красочные картинки, визуальные эффекты. Книга в простой кожаной обложке, без картинок, даже если это будет лучший роман о приключениях, не обратит сейчас на себя внимание ребенка и так и останется пылиться на библиотечной полке. Миша полюбил «Котов-воителей» во многом благодаря ярким иллюстрациям и красивым картам на страницах книги.

Однако Софья признается, что ей с родителями иногда приходилось искать у мальчика дополнительную мотивацию к чтению:

— Мы придумывали разные поощрения. Скажем, мороженое или шоколадку за 20 прочитанных страниц или прогулку в парке развлечений, если дочитает книгу. Иногда даже платили деньги. Потихоньку это сработало. Кому-то может показаться меркантильным, но система положительной мотивации всегда работает лучше, чем ругань и наказания, — говорит Софья.

Отменят «домашку» — вообще перестанут читать

Для подростков книги остались в прошлом веке Источник: Мария Романова

Проблему нелюбви подростков и молодых людей к чтению признает кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и методики ее преподавания ВГСПУ Олег Путило.

— Даже среди студентов филфака есть те, кто не в силах одолеть список обязательной по учебной программе литературы, — признается преподаватель. — Если отдельные студенты-филологи читают неохотно, из-под палки, то что говорить о школьниках, которым литература даром не сдалась? Старшеклассники, готовясь к экзаменам, куда больше внимания и времени уделяют математике, физике, химии, чем литературе.

По мнению филолога, даже некоторые законодательные инициативы препятствуют чтению и рождению интереса к художественной литературе.

— В последнее время наблюдается тенденция по сокращению времени, отводимому на домашнее задание. Пару месяцев назад министерство определило, что в день старшеклассник должен тратить не более 3,5 часа на ДЗ по всем предметам. И чтение литературы сюда же включается. Сколько часов из общей массы «съест» прочтение классики? Получается «вилка»: по программе они должны прочитать и освоить тексты, но по нормативам у них нет времени, что они могут потратить на чтение. А отдельные законотворцы и вовсе предлагают отменить «домашку».

Преподаватель убежден, что отмена домашнего задания по литературе вовсе приведет к обязанности детей и учителей читать полные тексты произведений на уроках вместо анализа уже прочитанного.

— Тут возникнет и проблема с формированием УУД (которые развиваются благодаря анализу, а не простому чтению). Конечно, можно использовать ряд методик, основанных на чтении текста непосредственно в классе: комментированное чтение, анализ эпизода, обзорное изучение по главам, чтение с остановками и т. п., но это ограничит методическую палитру и скажется на качестве литературного образования, — считает Олег Путило.

«Подстраивать программу под вкусы детей — популизм»

Часто зумеры приходят к чтению через «низкосортную» литературу Источник: Мария Романова

Кроме того, преподаватель уверен, что обязательное изучение в школах классической литературы — важнейший фундамент образования, интеллектуального и культурного развития ребенка.

— На уроках и в вузе мы читаем не то, что нравится детям, а то, что предписывает программа. Программа отбирает тексты, лежащие в основе нашей культуры, тексты, прошедшие испытание временем, написанные на прекрасном литературном языке, имеющие воспитательный потенциал… Ну а подросткам часто нравится массовая литература, не столь ценная в рамках вышеперечисленных критериев. Впрочем, если они читают низкопробную фантастику, то это уже хорошо, глядишь, и до Стругацких с Азимовым дорастут… — говорит доцент.

Найти компромисс между тем, что нравится подросткам и что нужно по программе, по мнению педагога, невозможно. Причины тому две: во-первых, лишь малая часть произведений, интересных молодым людям, достойна изучения в школе, а во-вторых, вкусы молодежи постоянно меняются под действием моды.

— Приводить школьную программу в соответствие со вкусами подростков — это популизм. Два года назад, кстати, была слабая попытка, когда ученикам разрешили на ЕГЭ по русскому мангу и т. п. в пример приводить (формально это книга в синкретическом жанре, в западной литературе некоторые серьезные комиксы гордо называются «графическими романами»), но быстро отказались от этой идеи, поскольку все ученики массово воспользовались этим послаблением, совершенно проигнорировав русскую классику, — рассказывает Олег Путило.

«Чтение для детей — пытка»

Педагоги отмечают, что большинство современных подростков — визуалы, люди гораздо легче воспринимающие информацию с помощью изображений и видео.

— Достаточно большая категория современных подростков не читает ничего. Чтение для них — пытка. Им удобней видеоформат. Это уже особенность нашего века, когда информация предстает именно в визуальном виде. Чтение само по себе требует развитого воображения (необходимо представить, как выглядел герой, его комната и т. п.), а видео дает готовую картинку. Это более простая «еда», не требующая работы мозга, поэтому неудивительно, что такой формат популярен. Человек склонен идти по самому простому пути, тем более что сейчас можно найти видеоролики на любой вкус и на любую тему, — считает Олег Путило.

На вопрос, как привить зумерам любовь к чтению, филолог отвечает: завлекать историей и показывать собственным примером, а не заставлять сидеть над книгой.

— Большинство советов — это какое-то насильственное «привитие», что с зумерами работает слабо. А убедить их в том, что Достоевский и Толстой писали весьма актуальные (даже сегодня) книги, может далеко не каждый учитель литературы. Тем более что язык литературы XIX века тяжеловат и непонятен. Мне кажется, что в 5-м классе пробуждать интерес к литературе уже поздновато. Это надо делать намного раньше. Маленький ребенок подражает родителям. Вот двухлетний малыш видит, что родителям книги неинтересны, а значит, и ему незачем ими интересоваться.

Личное окружение и культура общества тоже играют важную роль:

— Я бы сделал вывод в духе натурализма, что появление любви к чтению является следствием суммы нескольких факторов: среды и эпохи, — рассуждает филолог Олег Путило. — С эпохой, как мы видим, не всё ладно. Бумажные книги становятся роскошью, эксклюзивом, игры и видео заменяют чтение. Однако учителя и библиотекари стараются применять современные подходы, чтобы заинтересовать детей чтением.

Как полюбить литературу зумеру?

Родителям стоит читать вместе с ребенком с самого детства Источник: Мария Романова

— Как-то моя коллега пожаловалась, что ее сын «ничего не читает». Я переспросил: «Совсем ничего? Даже фантастику?» — «Ну, фантастику он читает, школьную программу не читает!» Я считаю, что хорошо, если человек сегодня уже хотя бы что-то читает, пусть даже это фантастические боевики или любовные романы. Потому что всегда есть шанс, что от легкого чтива он перейдет к серьезным текстам. Некоторым ученикам я такие «мостики» прокидывал, — рассказывает преподаватель.

Филолог отмечает, что гарантированных «рецептов» пробудить необузданную любовь к литературе, работающих всегда и со всеми подростками на 100%, скорее всего не существует.

— Мы учим студентов применять актуальные технологии: буктрейлеры, ленты времени, глоги, издательские проекты и т. п., — объясняет Олег Путило. — Это всё сближает литературу с современным миром. Например, буктрейлер — это видеоролик с рекламой книги, т. е. суть та же, что у трейлера к фильму, только в качестве объекта рекламы — книга, вместо презентации о писателе можно сделать видеоблог или графический блог с информацией (не только текстами, но тем же видеороликами), даже нейросети можно в плюс использовать, заставив их визуализировать героев.

Преподаватель утверждает, что заинтересовать чтением на уроках литературы в школе можно, показав актуальность, современность проблем, поднятых в тексте, и использовав инновационный подход к изучению текста.