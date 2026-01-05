НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

0 м/c,

 751мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Прогноз погоды в Ярославле на неделю
«Умные решения»
Елена Летучая рассказала, как ставить цели
Кто ездит в Переславль на выходные
Травмпункты в Ярославле
Чек-лист важных обследований
Где отметить Рождество
Чем могут быть опасны видеоигры
Культура «Большое слово не тронет голодного человека». 75 лет назад не стало классика русской литературы Андрея Платонова

«Большое слово не тронет голодного человека». 75 лет назад не стало классика русской литературы Андрея Платонова

Как автор «Котлована» и «Реки Потудань» электрифицировал деревни и спасал от голода Поволжье

138
Андрея Платонова не стало в 1951 году | Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ruАндрея Платонова не стало в 1951 году | Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

Андрея Платонова не стало в 1951 году

Источник:

Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

Проходя по проспекту Революции в Воронеже — главной улице города, — невозможно не обратить внимания на расположенный рядом с небольшим сквером памятник. По сужающемуся постаменту прямо к тротуару будто стремительно идет человек: развеваются полы пальто, руки — в карманах, плотно завязанный шарф, устремленный вперед взгляд. Сзади надпись: «…А без меня народ неполный!» И имя: Андрей Платонов.

Имя выдающегося русского писателя знают не только в нашей стране, но и за пределами. Сегодня, в 75-ю годовщину смерти писателя, наши коллеги из Voronezh1.RU вспоминают его биографию и произведения, которые сделали его классиком.

Ямская слобода

Андрей Платонов (настоящая фамилия — Климентов) родился 28 августа 1899 года в Ямской слободе. Тогда это был пригород, а теперь — почти центр Воронежа, улица Плехановская и район Заставы.

«В Ямской были плетни, огороды, лопуховые пустыри, не дома, а хаты, куры, сапожники и много мужиков на Задонской большой дороге. Колокол „Чугунной“ церкви был всею музыкой слободы, его умилительно слушали в тихие летние вечера старухи, нищие и я», — так описывал места своего детства Платонов.

От «Чугунной» церкви, как и от располагавшегося рядом с ней одноименного кладбища, сейчас почти ничего не осталось. Сохранились только Заставский пилон и небольшой храм пророка Самуила, построенный в 1808 году.

Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru
Источник:

Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

Родители будущего писателя были простыми людьми: отец Платон Климентов — машинист и железнодорожный рабочий, мать Мария Климентова — домохозяйка из семьи бывших крепостных. Правда, семья не была бедной. Все пятеро детей, дожившие до зрелого возраста, получили неплохое образование и выбились в люди. Например, младший брат Андрея Платонова, Петр Климентов, стал известным гидрогеологом. Он не один год консультировал строительство Московского метрополитена.

Первое образование Платонов получил в церковно-приходской школе, затем четыре года ходил в мужское училище. В июне 1914 года устроился конторским служащим в губернское отделение страхового общества «Россия», потом занимался бумажной работой в «Обществе Юго-Восточных дорог». А с 1916 года перешел на работу на трубочный завод Вильгельма Столля, где стал литейщиком. Работа была физически очень тяжелая, ее не раз позже описывал Платонов в своих произведениях.

«Мастерская давила и ела наши души. Люди там делались злыми. Цельный день мы таскали носилки со стружками и мусором…».

Впрочем, тяжесть труда компенсировалась преимуществами, которые он давал. Работа на заводе, выполнявшем военные заказы, освобождала от службы в армии. Поэтому на фронты Первой мировой войны Платонов не попал. В 1918 году будущий писатель пытался получить гуманитарное образование на историко-филологическом факультете ВГУ. Однако вскоре передумал и стал студентом электротехнического отделения Воронежского рабочего железнодорожного политехникума. Окончит его он только после завершения Гражданской войны.

Революцию рабочий Платонов принял с горячим одобрением. В Гражданской войне он участвовал на стороне большевиков, служил фронтовым корреспондентом. И не только. Вот как он вспоминал о тех годах позже.

«Не доучившись в технической школе, я спешно был посажен на паровоз помогать машинисту. Фраза о том, что революция — паровоз истории, превратилась во мне в странное и хорошее чувство: вспоминая ее, я очень усердно работал на паровозе… Позже слова о революции-паровозе превратили для меня паровоз в ощущение революции».

«Набор слов без всякой мысли» и работа в глубинке

Писать Платонов начал довольно рано — в 10–12 лет. И хотя позже он будет известен больше как прозаик, первыми его произведениями в основном были стихи. В конце 1910-х и начале 20-х их публиковали в воронежских журналах и изданиях железных дорог. Сталкивался писатель и с жесткой критикой. Например, в калужском журнале «Факел железнодорожника» одно из его стихотворений назвали «набором слов без всякой мысли» и посоветовали автору заняться лучше «пусканием матюков под солнцем, чем писанием».

Но критика не останавливала молодого писателя. Он продолжал заниматься поэзией, писал публицистику. В 1921 году вышла его брошюра «Электрификация», годом позже — единственный прижизненный сборник его стихотворений «Голубая глубина». К этому моменту он уже был в Воронеже известным писателем, встретил любовь всей своей жизни Марию Кашинцеву. Вскоре у них родился сын Платон.

В доме № 46 на проспекте Революции раньше находилось кафе-клуб «Железное перо». В 1920-х годах это было одно из любимых мест молодых воронежских журналистов, включая Платонова | Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ruВ доме № 46 на проспекте Революции раньше находилось кафе-клуб «Железное перо». В 1920-х годах это было одно из любимых мест молодых воронежских журналистов, включая Платонова | Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

В доме № 46 на проспекте Революции раньше находилось кафе-клуб «Железное перо». В 1920-х годах это было одно из любимых мест молодых воронежских журналистов, включая Платонова

Источник:

Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

В доме напротив располагалась редакция газеты «Воронежская коммуна», с которой в 1919–1925 годах сотрудничал Андрей Платонов. На фасаде есть соответствующая мемориальная доска | Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ruВ доме напротив располагалась редакция газеты «Воронежская коммуна», с которой в 1919–1925 годах сотрудничал Андрей Платонов. На фасаде есть соответствующая мемориальная доска | Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

В доме напротив располагалась редакция газеты «Воронежская коммуна», с которой в 1919–1925 годах сотрудничал Андрей Платонов. На фасаде есть соответствующая мемориальная доска

Источник:

Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

Но к 1922 году литературная деятельность Платонова почти остановилась, и причиной для этого стал голод в Поволжье. Писатель был потрясен новостями о нем и больше не считал возможным заниматься чем-то, кроме предотвращения повторения подобного.

«Что сейчас делается в Поволжье? Это трудно вообразить днем, когда кругом светло и видим простые, скучные причины хода явлений. <…> какая скука только писать о томящихся миллионах, когда можно действовать и кормить их. Большое слово не тронет голодного человека, а от вида хлеба он заплачет, как от музыки, от которой уже никогда не заплачет», — писал Платонов.

Чтобы помогать людям не словом, а делом, писатель устроился в Воронежское земельное управление. Он занимался мелиорацией — улучшал плодородие земель в губернии, руководил строительством плотин. По его инициативе в окрестностях Воронежа было построено несколько электростанций — например, в совхозе Рогачевка. Под его руководством были построены сотни прудов и колодцев, осушено 7600 десятин заболоченной земли. Большинство публикаций Платонова в этот период касались только способов борьбы с засухой.

Открытие электрической станции в совхозе Рогачевка. Платонов&nbsp;— в центре | Источник: архивное фото, Воронеж. Общественное достояние / wikipedia.orgОткрытие электрической станции в совхозе Рогачевка. Платонов&nbsp;— в центре | Источник: архивное фото, Воронеж. Общественное достояние / wikipedia.org

Открытие электрической станции в совхозе Рогачевка. Платонов — в центре

Источник:

архивное фото, Воронеж. Общественное достояние / wikipedia.org

Во время работы писателя «на земле» наметился и его раскол с большевистской партией. Он вышел из нее в 1921 году.

«В заявлении [о выходе из партии] я указывал, что не считаю себя выбывшим из партии и не перестаю быть марксистом и коммунистом, только не считаю нужным исполнять обязанности посещения собраний, где плохо комментируются статьи „Правды“, ибо я сам их понимаю лучше, считаю более нужной работу по действительному строительству элементов социализма, в виде электрификации, по организации новых форм общежития, собрания же нужно превратить в искреннее, постоянное, рабочее и человеческое, общение людей, исповедующих один и тот же взгляд на жизнь, борьбу и работу», — писал он позже, пытаясь вернуться в партию. Однако обратно его так и не приняли.

«Котлован» и «Чевенгур»

Мелиоратором в Воронежской губернии Платонов пробыл до 1926 года. Потом на короткое время переехал в Москву, оттуда — в Тамбов. Там он прожил три непростых месяца: работа шла очень тяжело. Писатель пытался выстроить мелиоративное дело так, как делал это под Воронежем, но ничего не получалось.

«Обстановка для работ кошмарная. Склоки и интриги страшные. Я увидел совершенно неслыханные вещи. Мелиоративный штат распущен, есть форменные кретины и доносчики. Хорошие специалисты беспомощны и задерганы. От меня ждут чудес. <…> Возможно, что меня слопают и выгонят из Тамбова. <…> Меня ненавидят все, даже старшие инженеры <…> Ожидаю или доноса на себя, или кирпича на улице», — писал Платонов в письмах жене.

Сложные условия и накопившиеся мысли и переживания привели к возвращению к активной писательской деятельности. Именно в Тамбове Платонов написал «Эфирный тракт», «Епифанские шлюзы» и «Город Градов».

Платонов в 1920-е годы | Источник: неизвестный автор. Общественное достояние / wikipedia.orgПлатонов в 1920-е годы | Источник: неизвестный автор. Общественное достояние / wikipedia.org

Платонов в 1920-е годы

Источник:

неизвестный автор. Общественное достояние / wikipedia.org

В марте 1927 года Платонов вернулся к семье в Москву, откуда через год они переехали в Ленинград. В следующие несколько лет писатель создал самые известные свои произведения: повесть «Котлован» и высоко оцененный Максимом Горьким роман «Чевенгур». Однако цензура не допустила их к публикации как явно критикующие складывавшийся в СССР строй. Полноценно до читателей эти произведения дойдут только в перестройку. Повесть опубликуют в 1987 году, роман — в 1988-м. До этого момента увидеть их можно будет только в самиздате и эмигрантских журналах.

«В наше время не принято рассматривать писателя вне социального контекста, и Платонов был бы самым подходящим объектом для подобного анализа, если бы то, что он проделывает с языком, не выходило далеко за рамки той утопии (строительство социализма в России), свидетелем и летописцем которой он предстает в „Котловане“. „Котлован“ — произведение чрезвычайно мрачное, и читатель закрывает книгу в самом подавленном состоянии. Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое время», — писал в послесловии к одному из эмигрантских изданий «Котлована» поэт Иосиф Бродский.

«Дурак, идиот, мерзавец»

Несмотря на проблемы с публикациями некоторых произведений, о полной, как сейчас бы сказали, «отмене» Платонова речи до конца 1920-х не шло. Всё изменилось после выхода рассказа «Усомнившийся Макар», осуждавшего советский строй за бюрократизм. На Платонова с критикой обрушился руководитель ассоциации пролетарских писателей Леопольд Авербах, назвав Макара «отражением мелкой буржуазии». Недоволен писателем оказался даже сам Сталин.

Но в полной мере гнев вождя обрушился на Платонова в 1931 году, после выхода критикующей коллективизацию повести «Впрок». Из-за нее Сталин буквально впал в ярость. В редакцию журнала «Красная новь», который опубликовал повесть, он написал, что Андрей Платонов — «дурак, идиот, мерзавец». Позже добавилось:

«К сведению редакции „Красная новь“. Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту. Р.S. Надо бы наказать и автора и головотяпов так, чтобы наказание пошло им „впрок“».

После подобного Платонов окончательно попал в опалу. Не сильно помогли даже покаянные письма, отправленные в крупные литературные журналы, в «Правду» и лично Сталину.

«Я пришел к убеждению, что моя работа, несмотря на положительные субъективные намерения, объективно приносит вред. Противоречие — между намерением и деятельностью автора — явилось в результате того, что автор ложно считал себя носителем пролетарского мировоззрения», — пытался оправдаться писатель.

Но всё же какая-то польза от писем и покаяний была: Платонова не репрессировали, только окончательно перестали публиковать на несколько лет. За это время он написал ряд произведений, которые опубликуют только после его смерти: «14 красных избушек», «Счастливая Москва», «Ювенильное море», «Ученик лицея» и другие.

Арест сына

Отчасти вернуться в литературную жизнь страны Платонов смог благодаря Максиму Горькому в 1934 году. Известный писатель помог коллеге отправиться в творческую поездку по Средней Азии, откуда Платонов привез рассказ «Такыр», повесть «Джан» и другие произведения.

Источник: неизвестный автор. Общественное достояние / wikipedia.orgИсточник: неизвестный автор. Общественное достояние / wikipedia.org
Источник:

неизвестный автор. Общественное достояние / wikipedia.org

В следующие несколько лет были опубликованы знаковые произведения Андрея Платонова: рассказы «Фро», «Бессмертие» и «Глиняный дом в уездном саду», в 1937 году — повесть «Река Потудань». Пока арестовывали знакомых писателя, сам он чудом избегал задержания и суда. А затем грянула трагедия: в мае 1938 года был арестован 15-летний сын Платонова.

Точная причина задержания подростка неизвестна. То ли он вместе с приятелем написал письмо немецкому журналисту с предложением продать ему важную «информацию». То ли донос на Платона написал из-за ревности знакомый. Причина была не так уж и важна: главное — появился компромат на семью «ненадежного» писателя. Его сына быстро признали виновным, приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей и отправили в Норильлаг.

Чтобы вызволить сына, Платонов два года писал письма Сталину, наркому внутренних дел Николаю Ежову, прокурору СССР Панкратьеву и даже председателю Верховного суда СССР Голякову. Помочь ему решил даже Михаил Шолохов. И в 1940 году Платона Платонова всё же отпустили. Но поздно: молодой человек уже был смертельно болен туберкулезом. Он умер в 1943 году, в разгар войны.

Война и смерть

В Великой Отечественной войне Андрей Платонов участвовал с первых месяцев — записался в армию добровольцем. Сначала был обычным рядовым, затем стал военным корреспондентом «Красной звезды», продолжая участвовать в сражениях. Не прекращал писать и художественные произведения. В годы войны вышли «Рассказы о Родине», «Броня», «Одухотворенные люди», «В сторону заката солнца».

Платонов участвовал в обороне Москвы, в Ржевской битве и сражении под Прохоровкой и Курском, в освобождении Украины и Белоруссии.

«Я только что вернулся — несколько дней не был в Москве, был на фронте, — писал он жене. — Я видел грозную и прекрасную картину боя современной войны. В небе гром наших эскадрилий, под ними гул и свист потоков артиллерийских снарядов, в стороне хриплое тявканье минометов. Я был так поражен зрелищем, что забыл испугаться, а потом уже привык и чувствовал себя хорошо. Наша авиация действует мощно и сокрушительно, она вздымает тучи земли над врагом, а артиллерия перепахивает всё в прах».

Несмотря на контузию в 1943 году, с фронта Платонов не уезжал. Сделать это его заставила только болезнь: в 1944 году стало ясно, что писатель заразился туберкулезом от сына.

Окончательно демобилизовался Платонов в 1946 году. Тогда же выпустил рассказ о тяжести возвращения с фронта — «Семья Иванова» (позже опубликованный под названием «Возвращение»). Произведение снова вызвало шквал критики в адрес писателя. Его обвиняли в «гнуснейшей клевете на советских людей», рассказ называли «лживым и грязноватым», «выползающей на страницы печати обывательской сплетней».

После этого удара Платонов уже не оправился. В следующие пять лет его почти не публиковали — в печати выходили только его пересказы сказок и рецензии.

Умер писатель 5 января 1951 года. Похоронили его на Армянском кладбище Москвы — рядом с сыном.

Улица Платонова в Воронеже | Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ruУлица Платонова в Воронеже | Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

Улица Платонова в Воронеже

Источник:

Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

И мемориальная табличка на одном из домов на ней | Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ruИ мемориальная табличка на одном из домов на ней | Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

И мемориальная табличка на одном из домов на ней

Источник:

Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

ПО ТЕМЕ
Алёна ВоропаеваАлёна Воропаева
Алёна Воропаева
корреспондент
Андрей Платонов Биография Писатель Годовщина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
30 минут
Платонов — истинный голос своего времени.
Гость
29 минут
Жаль, что его труды забыты.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем