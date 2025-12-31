НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Как будут работать музеи Ярославской области в январские праздники. График

Как будут работать музеи Ярославской области в январские праздники. График

Публикуем подробное расписание

Чем занять себя в январские каникулы, кроме застолий и прогулок? Самый верный способ — отправиться в музей. Но важно не попасть впросак: график работы в праздники меняется.

Обратите внимание: в первые дни нового года главные музеи Ярославской области скорректируют график приема посетителей. Подробнее — в этом материале.

  1. Ярославский музей-заповедник
  2. Ярославский художественный музей
  3. Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха»
  4. Переславль-Залесский музей-заповедник
  5. Рыбинский музей-заповедник
  6. Угличский музей
Ярославский музей-заповедник

  • 31 декабря — санитарный день, музей работает по заявкам от экскурсионных групп;

  • 1 января 2026 года — с 15:00 до 22:00 будут открыты территория музея, экспозиция «Слово о полку Игореве» (6+), выставка «Топоры и медведи» (0+).

С 2 по 11 января музей-заповедник будет работать с 10 утра.

  • с 10:00 до 18:00 в музее открыты выставки «Ярманка» (0+), «Трапеза по-ярославски» (0+), «1914–1918гг. Истории людей забытой войны» (6+), «Ярославский электротеатр. Начало XX века» (6+), экспозиции «История Ярославского края» (0+), «Сокровища Ярославля» (12+);

  • с 10:00 до 20:00 открыта экспозиция «Слово о полку Игореве»;

  • с 10:00 до 22:00 открыта выставка «Топоры и медведи».

Музей «Космос» в поселке Никульское

  • 31 декабря 2025 года, 1 января 2026 года — выходные;

  • 2-11 января 2026 года — с 13:00 до 20:00.

Музей Боевой Славы на Угличской улице

  • 31 декабря, 1, 5, 6 января — выходные;

  • 2-4, 7–11 января — с 10:00 до 18:00.

Дом-музей Л. В. Собинова

  • 31 декабря, 1 января — выходной день;

  • 2-11 января — с 10:00 до 18:00.

Ярославский художественный музей

31 декабря ЯХМ закрыт по техническим причинам.

1 января, с 15:00 до 20:00, будут открыты Митрополичьи палаты (Волжская набережная, 1) и Музей зарубежного искусства (Советская пл., 2).

С 15:00 до 22:00 будет принимать посетителей Губернаторский дом (Волжская набережная, 23), а с 15:00 до 19:00 — филиал ЯХМ «Дом на Новинской» (Тутаев, ул. Ленина, 59/8).

Со 2 по 11 января музей работает:

  • Губернаторский дом (Волжская набережная, 23) — с 12:00 до 22:00;

  • Митрополичьи палаты (Волжская набережная, 1) — с 10:00 до 20:00;

  • Музей зарубежного искусства (Советская пл., 2) — с 10:00 до 20:00;

  • филиал ЯХМ «Дом на Новинской» (Тутаев, ул. Ленина, 59/8) — с 11:00 до 19:00.

Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха»

31 декабря — с 9:00 до 22:00 будет доступна экспозиция «Сады и парки Карабихи» (0+), по предварительным заявкам от групп будут проводить экскурсии по экспозиции Большого дома (6+). Экспозиция Восточного флигеля 31 декабря будет закрыта.

1 января — экспозиция «Сады и парки Карабихи» работает с 9:00 до 22:00, Большой дом открыт с 15:00 до 19:00. Экспозиция Восточного флигеля 31 декабря будет закрыта.

График работы с 2 по 11 января:

  • экспозиция «Сады и парки Карабихи» — с 9:00 до 22:00;

  • экспозиция Большого дома: 2 января с 10:00 до 17:00, с 3 по 10 января — с 10:00 до 20:00;

  • экспозиция Восточного флигеля: с 3 по 10 января — с 10:00 до 17:00, 11 января — с 10:00 до 15:00.

Переславль-Залесский музей-заповедник

Переславский музей-заповедник (Музейный пер., 4)

31 декабря с 10:00 до 15:00 территория историко-архитектурного ансамбля Горицкого монастыря; экспозиция «„Переяславль Новый“: крепость от эпохи Александра Невского до Петра I» (12+).

1 января с 15:00 до 22:00 территория историко-архитектурного ансамбля Горицкого монастыря; экспозиция «„Переяславль Новый“: крепость от эпохи Александра Невского до Петра I».

Со 2 января по 11 января с 11:00 до 22:00 территория историко-архитектурного ансамбля Горицкого монастыря; экспозиция «„Переяславль Новый“: крепость от эпохи Александра Невского до Петра I»; с 11:00 до 17:00 экспозиции и выставки.

7 января — с 11:00 до 21:00.

Музей «Усадьба Ганшиных» (Переславский округ, д. Горки, Спортивный пер., д. 41)

  • 31 декабря, 1 и 7 января — выходной день;

  • со 2 по 11 января — с 10:00 до 17:00.

Музейный центр «На Ростовской» (ул. Ростовская, д.10)

  • 31 декабря и 1 января — выходной;

  • со 2 по 11 января — с 10:00 до 18:00;

  • 7 января — с 10:00 до 14:00.

Музей-усадьба «Ботик Петра I» (Переславский округ, село Веськово, местечко Ботик)

  • 31 декабря — с 10:00 до 15:00;

  • 1 января — выходной;

  • со 2 по 11 января — с 10:00 до 18:00.

Рыбинский музей-заповедник

Новая хлебная биржа (Волжская набережная, д.2)

  • 31 декабря и 1 января — возможна организация экскурсий по предварительной заявке.

  • 2 — 11 января — с 9:00 до 22:00, касса до 21:15.

Мучной гостиный двор (Волжская набережная, д.77-93)

  • 31 декабря — возможна организация экскурсий по предварительной заявке.

  • 1 января — с 15:00 до 22:00, касса до 21:15.

  • 2 — 11 января — с 9:00 до 22:00, касса до 21:15.

Музей Мологского края (Преображенский пер., д. 6а)

  • 31 декабря — 2 января — возможна организация экскурсий по предварительной заявке.

  • 3 и 4 января — с 09:00 до 17:00, касса до 16:15.

  • 5 и 6 января — возможна организация экскурсий по предварительной заявке.

  • 7, 8, 9 января — с 9:00 до 17:00, касса до 16:15.

  • 10 и 11 января — возможна организация экскурсий по предварительной заявке.

Дом-музей академика А. А. Ухтомского (ул. Ухтомского, д. 45)

  • 31 декабря -11 января — возможна организация экскурсий по предварительной заявке.

Угличский музей

31 декабря территория Угличского кремля будет открыта с 09:00 до 22:00. Мемориально-выставочный комплекс «Святыни и реликвии угличской трагедии XVI века» в церкви царевича Димитрия «на крови»» (Кремль, 3) — с 15:00 до 22:00.

Территория Угличского кремля будет открыта с 09:00 до 22:00.

График работы филиалов Угличского музея с 2 по 11 января:

  • мемориально-выставочный комплекс «Святыни и реликвии угличской трагедии XVI века» в церкви царевича Димитрия «на крови» (Кремль, 3) — с 09:00 до 22:00.

  • отделы в Палате дворца угличских удельных князей (Кремль, 4) — с 09:00 до 22:00.

  • выставочные комплексы в здании бывшего зимнего Богоявленского собора (Кремль, 2) — с 09:00 до 22:00.

  • отделы в здании бывшей Городской Думы (Кремль, 1) — с 09:00 до 22:00.

  • галерея «Под Благодатным Покровом» (ул. Ярославская, д. 1) — с 09:00 до 18:00.

  • Дом купцов Жареновых (ул. Спасская, д. 8), а также Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» — с 10:00 до 17:30.

Ранее мы также публиковали большую афишу развлечений на январские праздники.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Комментарии
3
Гость
28 минут
Музеи в Ярославле, похоже, живут своей жизнью — когда работают, когда нет.
Гость
28 минут
У нас в Ярославле даже в праздники музеи непонятно как работают, расписание не найти.
Читать все комментарии
Гость
