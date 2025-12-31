Как будут работать музеи Ярославской области в январские праздники. График

31 декабря — с 9:00 до 22:00 будет доступна экспозиция «Сады и парки Карабихи» (0+), по предварительным заявкам от групп будут проводить экскурсии по экспозиции Большого дома (6+). Экспозиция Восточного флигеля 31 декабря будет закрыта.

1 января — экспозиция «Сады и парки Карабихи» работает с 9:00 до 22:00, Большой дом открыт с 15:00 до 19:00. Экспозиция Восточного флигеля 31 декабря будет закрыта.

График работы с 2 по 11 января: