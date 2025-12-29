У театра собирается очередь. Как столица прощается со звездой фильма «Москва слезам не верит» Верой Алентовой: онлайн

Сегодня Москва прощается с легендарной актрисой Верой Алентовой. Церемония прощания со звездой фильма «Москва слезам не верит» проходит в театре имени Пушкина, которому артистка посвятила больше 60 лет.
К журналистам вышел актер Александр Олешко. Он рассказал, что очень благодарен судьбе за знакомство с Алентовой.
«Я хотел сказать ей спасибо как зрителю и как человеку, у которого много чему можно научиться. Достоинству, бережному отношению к семье, профессии. Это люди-легенды, это люди, которые сопровождали жизни наших родителей, нашу жизнь. Таких уже не будет. Она была очень внимательным человеком, она была очень нежным человеком, она была очень сильным человеком», — рассказал он.
Около служебного входа в театре Пушкина появился стол с фотографией Веры Алентовой. Рядом работники театра поставили цветы.
До официального начала церемонии прощания осталось меньше 15 минут. У театра Пушкина выстроилась внушительная очередь из поклонников Веры Алентовой. Рядом с театром дежурят скорая помощь и сотрудники полиции, передает корреспондент MSK1.RU.
На церемонию прощания пришел актер Александр Олешко. В руках у него — букет из ярко-красных роз. От разговора с журналистами Александр вежливо отказался.
Поклонница Алентовой Альмира Каримова пришла сегодня в театр Пушкина, чтобы почтить память актрисы. По ее словам, для нее это очень важно. Женщина назвала Алентову талантливой актрисой.
«Мы очень ее любим. Действительно, она всю свою жизнь отдала творчеству, театру. И в такой день, конечно, можно прийти и почтить память. Такая талантливая, красивая женщина, скромная. Мы очень скорбим», — рассказала она MSK1.RU.
На церемонию прощания приехали ученики Веры Алентовой. Она с 2009 года руководила мастерской во ВГИКе вместе с Владимиром Меньшовым. После его смерти в 2021 году она продолжила воспитывать новые поколения актеров, но уже вместе с дочерью Юлией.
У театра имени Пушкина начали собираться поклонники актрисы. Некоторые из них принесли с собой цветы.
Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Владимиром Меньшовым. Актер и режиссер умер в 2021 году от последствий коронавируса, ему был 81 год.
Пара встретилась во время учебы в школе-студии МХАТ. Их творческий союз подарил миру один из самых знаменитых советских фильмов — «Москва слезам не верит». Подробнее историю их любви мы рассказывали в отдельном материале.
Веры Алентовой не стало 25 декабря. В тот день она почувствовала себя плохо на прощании со своим близким другом — актером Анатолием Лобоцким. Из театра Маяковского ее выносили врачи.
По данным СМИ, Алентову госпитализировали в состоянии клинической смерти. Врачи долго боролись за ее жизнь, но запустить сердце снова им не удалось.