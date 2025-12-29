У театра собирается очередь. Как столица прощается со звездой фильма «Москва слезам не верит» Верой Алентовой: онлайн

К журналистам вышел актер Александр Олешко. Он рассказал, что очень благодарен судьбе за знакомство с Алентовой.

«Я хотел сказать ей спасибо как зрителю и как человеку, у которого много чему можно научиться. Достоинству, бережному отношению к семье, профессии. Это люди-легенды, это люди, которые сопровождали жизни наших родителей, нашу жизнь. Таких уже не будет. Она была очень внимательным человеком, она была очень нежным человеком, она была очень сильным человеком», — рассказал он.