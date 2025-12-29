Главные потери 2025-го: знаменитости, которые умерли в этом году. Истории их жизни и смерти

21 выдающаяся личность, которая ушла из жизни Источник: Городские медиа

В бесконечном потоке новостей есть особенно печальные — известия о смерти великих людей. Тех, кого мы не знали лично, но кто шел с нами через нашу жизнь, будучи голосом поколения, любимым героем фильма, создателем знаковых произведений, оставивших след в наших сердцах. К сожалению, время не щадит никого и в 2025 году мы потеряли множество известных людей. Истории их жизни и смерти собрали в этом материале.

Источник: Городские медиа

Евгения Добровольская

Народная артистка РФ Евгения Добровольская была одной из любимых актрис у российского зрителя. Она снялась не только в десятках фильмов, но и покоряла подмостки театров.

Среди последних ее работ — роли в фильмах «Время года зима», «Актрисы», «Хуже всего» и сериале «Монастырь». Известны ее роли в фильмах «Участок» и «Белая гвардия». Много лет артистка выступала на сцене МХТ имени Чехова.

Источник: МХТ имени А. П. Чехова / Telegram

Евгения семь лет была замужем за Михаилом Ефремовым, у них родился сын Николай. Всего у актрисы четверо детей и двое внуков, многие из них также пошли в сферу кино.

Долгие годы актриса боролась с раком, о котором она узнала слишком поздно. Онкологию ей поставили в конце 2023 года, когда экстренно госпитализировали. Но на тот момент у Добровольской уже были метастазы в головном мозге.

Евгении не стало 10 января, ей было 60 лет. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище.

Олег Стриженов

Олег Стриженов — один из самых романтичных актеров советского кино. Он запомнился зрителям нескольких поколений среди прочих ролей по фильмам «Овод» и «Звезда пленительного счастья».

Источник: StarHit

Еще студентом Стриженов снялся в эпизодической роли в комедии Владимира Петрова «Спортивная честь» (1951), но его имя не указали в титрах. Дебютная главная роль в драме «Овод» принесла актеру всесоюзную известность и зрительскую любовь. Он сыграл более трех десятков киноролей, последняя его работа — роль директора гостиницы в украинском сериале «Отель „Пять звезд“».

7 февраля 2025 года у Олега Стриженова случился ишемический инсульт, его экстренно госпитализировали. А уже 9 февраля в возрасте 95 лет актер скончался.

Бедрос Киркоров

Народный артист России и эстрадный певец Бедрос Киркоров известен в нашей стране многим. Отец «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова был любим и уважаем публикой.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в городе Варна в Болгарии. В 1960-х годах он приехал в Москву, где поступил в ГИТИС. Во время учебы Киркоров-старший участвовал в концертах с различными оркестрами, а после ее окончания был зачислен в труппу Варненской оперы. В течение своей карьеры он записал около 50 песен, выступал со многими артистами.

В 1992 году Бедрос Киркоров получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2012 году — народного артиста страны. В 2008 году ему также вручили награду «За личный вклад в развитие культуры и искусства России».

Народного любимца не стало 18 марта. Бедрос Киркоров умер дома от остановки сердца, ему было 92 года.

Источник: Городские медиа

21 марта артиста похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Проводить Бедроса в последний путь пришла не только семья, но и звезды российского кино и телевидения.

Лариса Голубкина

Актриса, чей талант затмевал многих звезд, имела успех не только в кино, но и на подмостках театров. Всего на счету Ларисы Голубкиной более 20 фильмов и телевизионных спектаклей.

Источник: кадр из фильма «Гусарская баллада» (6+), реж. Эльдар Рязанов, студия «Мосфильм», 1962 год

Дебют актрисы в кино состоялся в 1962 году. Тогда она исполнила главную роль в комедийном фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». После были такие кинокартины, как «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и другие.

Долгое время народная артистка боролась с тяжелой болезнью — раком крови третьей стадии. 22 марта в возрасте 85 лет у актрисы остановилось сердце.

Паша Техник

Герой андеграунда, интернет-мем и трагический шоумен — таким многим запомнился российский рэп-исполнитель Паша Техник. Он превратил свою жизнь в перформанс на глазах у целого поколения.

Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) прославился в начале 2010-х годов, когда начал активно выступать на андеграундной рэп-сцене. Его популярность значительно возросла после скандального участия в Versus Battle (площадка для словесных битв между рэперами) в 2014 году. Паша Техник должен был выступить против петербургского рэпера Брола, однако вышел на сцену пьяным и устроил скандальный перформанс. Батл так и не состоялся.

Исполнитель не раз открыто говорил о своих проблемах с зависимостями, включая наркотическую. В 2018 году он прошел курс лечения, но вскоре после этого снова столкнулся с трудностями. Кроме того, он имел проблемы с законом. Рэпер два раза сидел в тюрьме за наркотики и вождение автомобиля в нетрезвом виде.

В конце марта Паша Техник, находясь в Таиланде, впал в кому после отравления неизвестным веществом.

Источник: Городские медиа

Вернуться к жизни ему не удалось, его состояние резко ухудшилось. Артист скончался 4 апреля в тайской больнице в возрасте 40 лет.

Зураб Церетели

В историю он войдет как скульптор, художник и президент Российской академии художеств. Произведения Зураба Церетели поражают воображение.

В 1960-е годы художник начал активно работать в области монументального искусства. Его скульптуры установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии и других странах. Самыми известными работами Церетели стали «Дружба народов», монумент Победы, статуя Георгия Победоносца, памятник Петру I в Москве; памятник «Слеза скорби» в США; монументы «История Грузии» и «Святой Георгий Победоносец» в Тбилиси.

Источник: Городские медиа

Также маэстро основал Московский музей современного искусства (MMOMA) и возглавил Российскую академию художеств. При жизни Церетели получил множество российских и зарубежных наград и премий.

Зураб Церетели скончался 22 апреля на 92-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти стала остановка сердца.

Нина Гребешкова

Заслуженная артистка России, которая снялась более чем в 80 фильмах. Нина Гребешкова — вдова известного режиссера Леонида Гайдая.

Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, 1969 год

Популярность актрисе принесли роли в лентах ее супруга: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82». В последние годы она появлялась в эпизодах фильмов «Легенда № 17», «Экипаж» и сериала «Содержанки 2».

Нина Гребешкова умерла 10 мая 2025 года на 95-м году жизни.

Юрий Григорович

Главный балетмейстер Большого театра — именно так запомнят народного артиста СССР Юрия Григоровича. Один из крупнейших советских хореографов внес большой вклад в развитие балета в России.

Источник: Kremlin.ru

Юрий Григорович — автор восьми оригинальных балетов, в том числе «Спартак» и «Иван Грозный», а также редакций практически всех классических балетов основного репертуара Большого театра. В свое время хореограф работал с легендарными балетмейстерами Рудольфом Нуреевым, Михаилом Барышниковым и Галиной Улановой. В его балетах участвовали великие артисты Майя Плесецкая, Наталья Бессмертнова, Николай Цискаридзе.

Юрий Григорович был удостоен звания народного артиста России, стал лауреатом Ленинской премии за постановку балета Арама Хачатуряна «Спартак».

Всемирно известный балетмейстер скончался 19 мая 2025 года от осложнений пневмонии. Ему было 98 лет, и 88 из них он посвятил балету.

Наталья Тенякова

Благодаря своему безграничному таланту Наталья Тенякова запомнилась не одному поколению людей и будет покорять сердца и дальше. Ее роль бабы Шуры в комедии «Любовь и голуби» навсегда вписала имя Теняковой в историю отечественного кинематографа.

Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, студия «Мосфильм», 1984 год

В 23 года Наталья Тенякова стала актрисой главного ленинградского театра — Большого драматического. Потом перешла в Театр имени Моссовета, а затем — в ефремовский МХАТ. На сцене она была подлинной звездой, практически живой легендой, но в кино у нее было всего несколько ролей. И так уж вышло, что самую известную кинороль — бабы Шуры в комедии «Любовь и голуби» — она, будучи молодой женщиной, сыграла в возрастном гриме, причем до последнего отказывалась принимать участие в фильме.

Наталья Тенякова скончалась 18 июня из-за остановки сердца. Актриса не дожила до своего дня рождения буквально две недели. 3 июля ей бы исполнился 81 год.

Валентина Талызина

За долгую творческую жизнь Валентина Талызина сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, а также около 100 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений.

Источник: Городские медиа

Но не только благодаря ролям в кино и театре она знакома зрителям. Талызина озвучила героиню Барбары Брыльской в «Иронии судьбы, или С легким паром!» и Ларису Гузееву в фильме «В той области небес». А еще ее голосом разговаривала мама Дяди Федора в мультфильме «Трое из Простоквашино».

Весной Талызиной стало плохо, в марте у нее появились сильная тошнота и боли в теле, обследование выявило рак поджелудочной железы. Актриса проходила лечение дома, но скончалась утром 21 июня в возрасте 90 лет.

Родион Щедрин

Вклад в искусство великого русского композитора Родиона Щедрина отмечен высшими государственными наградами, включая полный комплект ордена «За заслуги перед Отечеством». И это неспроста, он вошел в историю как один из самых ярких музыкальных деятелей XX и XXI веков.

Родион Щедрин — автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний и четырнадцати концертов. В его творчестве также множество камерных, вокальных, хоровых и инструментальных произведений, музыка к кинофильмам и театральным постановкам.

Источник: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Щедрин известен не только как великий композитор, но и как муж гениальной балерины Майи Плисецкой, в браке с которой они прожили 57 лет. Несмотря на то что после распада СССР Щедрин и Плисецкая эмигрировали и жили в Мюнхене, еще при жизни они завещали развеять свой прах в России. Композитора не стало 29 августа, ему было 92 года. Его супруга скончалась сильно раньше — 2 мая 2015-го — в возрасте 89 лет. После смерти их прах соединили и развеяли над родиной.

Тигран Кеосаян

Талантливый и яркий кинорежиссер, который снимал фильмы об умении любить, мечтать и знаковых событиях для нашей страны. Тигран Кеосаян посвятил свою жизнь искусству, за что был награжден почетными званиями.

Выпускник ВГИКа свой первый фильм, «Катька и Шиз», снял в 1992 году. С 1993 года Кеосаян вместе с Федором Бондарчуком снимал видеоклипы для известных музыкантов, в том числе и для Ирины Аллегровой.

Кеосаян внес большой вклад в отечественное кинопроизводство. У режиссера было множество успешных картин: «Заяц над бездной», «Ялта-45», «Три товарища», «Крымский мост. Сделано с любовью!».

Источник: Городские медиа

Также он попробовал себя в роли телеведущего. С 2007 года он вел ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на РЕН ТВ. В 2009–2010 годах на «России» в паре с Аленой Хмельницкой вел телешоу «Ты и я» о семейных тайнах звезд. А с 2016 года — вечернее сатирическое шоу на НТВ «Международная пилорама».

Здоровье артиста пошатнулось в январе 2008 года. Тогда телеведущего доставили в больницу в предынфарктном состоянии. После долгого лечения Кеосаяна выписали, но болезнь не отступила. Несколько раз он оказывался на пороге смерти.

Последний удар по здоровью пришелся на декабрь 2024 года. Режиссер вновь оказался в стенах больницы, но уже в крайне тяжелом состоянии, перенес клиническую смерть и впал в кому, из которой ему не удалось выбраться. Тигран Кеосаян скончался 26 сентября, ему было 59 лет.

Роман Попов

Артист Роман Попов всю жизнь искал утешение в юморе. Шутки помогали ему справляться с жизненными трудностями. Даже когда Роман узнал, что у него рак мозга, он продолжал шутить и верить в лучшее.

Источник: Городские медиа

Благодаря роли следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» артист завоевал любовь зрителей. Помимо этого проекта, он также принял участие в последующих фильмах, которые были показаны в кинотеатрах. Всего за жизнь Попов снялся более чем в 30 фильмах.

28 октября 2025 года Роман Попов умер. Актеру было 40 лет.

Юрий Николаев

Бессменный ведущий шоу «Достояние республики» (12+) и «Утренняя почта» (12+) Юрий Николаев стал олицетворением эпохи для многих зрителей. В свое время он помог взойти на музыкальный олимп таким звездам, как Сергей Лазарев и Валерия. А для молодого поколения был ведущим и наставником в музыкальном конкурсе «Утренняя звезда», где дети могли показать свои вокальные таланты и обрести популярность.

Источник: Городские медиа

Мало кто знает, но долгие годы Юрий Николаев боролся с раком легких. Артист не раз оказывался на операционном столе. В ноябре он вновь попал в больницу, и на этот раз врачи не смогли ему помочь. Ведущий скончался 4 ноября, ему было 76 лет. Он не дожил месяц до 77-го дня рождения.

Вера Алентова

Многим она запомнится как героиня фильма «Москва слезам не верит» Катерина Тихомирова. С виду простая девушка, которая приезжает в столицу и проходит путь от простой рабочей до директора фабрики. Но у Веры Алентовой много и других, не менее ярких ролей.

В свое время она снималась в фильмах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Ширли-мырли», «Завтра была война», «Жених из Майами». Также актриса играла в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Источник: Городские медиа

Смерть актрисы наступила внезапно: 25 декабря ей стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Артистку госпитализировали в состоянии клинической смерти. К сожалению, врачам не удалось ее спасти. Ей было 83 года.

Дэвид Линч

Великого режиссера мир навсегда запомнит как автора странных, пугающих, часто неординарных работ, понять смысл которых, вероятно, кроме самого Дэвида Линча, никто и не сможет.

Источник: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Дэвид Линч родился в небольшом городе штата Монтана. С юного возраста ему нравилось искусство: он занимался живописью, скульптурой, фотографией. Тогда же увлекся мультипликацией, чуть позже начал заниматься кино. Среди его работ «Дюна», «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв», «Синий бархат» и многие другие.

Режиссер скончался 16 января из-за эмфиземы, которую выявили четыре года назад. Дэвиду Линчу было 78 лет, до своего 79-летия он не дожил всего четыре дня.

Мишель Трахтенберг

Американская актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг известна российскому зрителю по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров».

Источник: кадр из фильма «Евротур» (18+), режиссер Джефф Шеффер, кинокомпания The Montecito Picture Company, 2004 год

Мишель родилась в Нью-Йорке 11 октября 1985 года. Впервые появилась на телевидении в возрасте трёх лет в рекламе моющих средств Wisk, затем снялась в более чем ста рекламных роликах. Первым заметным появлением Мишель в фильме была ее роль Ноны Мекленберг в детском телесериале «Приключения Пита и Пита». После этой роли она всё чаще стала появляться в крупных кинопроектах.

26 февраля Мишель нашли мертвой в ее квартире в Нью-Йорке. 39-летняя актриса скончалась от осложнений, вызванных сахарным диабетом.

Оззи Осборн

Отец-основатель стиля хеви-метал. Великий и ужасный Оззи Осборн вошел в историю рок-музыки как человек, который, казалось, ничего не боится и способен на любые безумства.

Источник: ozzyosbourne / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Осборн был вокалистом группы Black Sabbath, потом построил сольную карьеру и даже запустил реалити-шоу. Металлист в молодости вел типичный для музыкантов образ жизни со множеством нездоровых привычек. Известной стала история, когда он откусил голову летучей мыши во время концерта. Но ничто не помешало Оззи прожить долго и до самого конца оставаться в ясном сознании.

Оззи Осборн умер 22 июля 2025 года. Артист скончался в возрасте 76 лет в окружении семьи. О причине смерти официально не сообщается, однако известно, что в последние годы музыкант боролся с целым рядом тяжелых заболеваний, среди которых болезнь Паркинсона и нервные расстройства.

Джорджио Армани

Дизайнер, который переизобрел сам язык стиля, подарив миру новую элегантность, в основе которой лежали свобода и комфорт. Джорджио Армани, совершив революцию в мужской моде, вскоре покорил и женскую, и стал любимым кутюрье Голливуда.

Армани представил первую коллекцию под собственным именем в 1974 году. Она состояла из элегантных классических мужских костюмов коричневого, серого и черного цветов. Вслед за мужской линией появилась и женская, где дизайнер применил тот же принцип легкости и элегантности: вещи подчеркивали силуэт, но при этом давали полную свободу движений.

Источник: Городские медиа

Ключ к успеху Армани — в понимании силы кинематографа и системном сотрудничестве с голливудскими знаменитостями. Его костюмы носил Ричард Гир в «Красотке». В них появлялись Джордж Клуни и Брэд Питт в «Тринадцати друзьях Оушена», Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит» и другие. Также дизайнер лично одевал таких икон стиля, как Мерил Стрип, Джуди Фостер и Мишель Пфайффер.

Джорджио Армани продолжал работать до самой своей смерти. Модельер скончался 4 сентября 2025 года в Милане в возрасте 91 года.

Дайан Китон

Дайан Китон, урожденная Дайан Холл, была одной из самых известных актрис своего поколения. Она стала широко известной в 1970-х годах после ролей в «Крестном отце» и фильмах Вуди Аллена. За главную роль в картине «Энни Холл» она получила премию «Оскар».

Источник: Rodin Eckenroth / WireImage

Среди других проектов Китон, в которых она снималась, «Семейный камень», «Потому что я так хочу», «В поисках Дори», «Книжный клуб» и другие. В 2016-м можно было увидеть ее в мини-сериале HBO «Молодой Папа».