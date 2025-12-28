Умерла легендарная французская актриса Брижит Бардо

Актриса долго болела Источник: Remy de la Mauviniere / AP Photo

Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщает Франс Пресс.

«Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года», — передает агентство.

О причинах смерти не сообщается. Также пока неизвестно, где и когда пройдет прощание с актрисой.

В ноябре ее госпитализировали в Тулоне, сообщала газета Var-Matin со ссылкой на источники. В октябре издание Nice-Matin писало, что актриса на протяжении трех недель находилась в частной больнице в Тулоне, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О какой именно болезни шла речь, неизвестно.

Свою карьеру Бардо начинала как модель. В 14 лет она впервые снялась для журнала «Сад моды», а в 15 лет ее фото впервые появилось на обложке популярного журнала Elle.

Через три года, в 1952-м, она дебютировала в кино, снявшись в комедии «Нормандская дыра». В 1956 году ей досталась главная роль в мелодраме «И бог создал женщину», что принесло актрисе мировую славу.

Последним фильмом в карьере Бордо стала лента «Поучительная и веселая история Колино, любителя дергать за юбки». В июне 1973 года актриса объявила, что завершает карьеру в кино. Больше она никогда не снималась в фильмах, хотя ей делали много заманчивых предложений. Актриса говорила, что эта карьера отняла у нее лучшие годы жизни. Она не хотела быть актрисой, а в съемках участвовала только ради заработка. За почти 20-летнюю карьеру Бардо снялась в более чем пятидесяти кинокартинах.