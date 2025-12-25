Долина собирает вещи. Суд выселил певицу из ее пятикомнатной квартиры

Суд выселил артистку Ларису Долину из пятикомнатной квартиры в Хамовниках Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В четверг, 25 декабря, Мосгорсуд принял решение о выселении певицы Ларисы Долиной из элитного жилья в Хамовниках, а также обязал выписать себя и родственников из квартиры ближайшее время. Певица должна немедленно покинуть спорную квартиру.

«Иск Лурье к Долиным о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения удовлетворить», — объявила судья.

На сегодняшнее заседание Полина Лурье и Лариса Долина не явились, в зале заседания были их представители. Подробнее как проходил суд — мы рассказывали в онлайн-репортаже.

Сторона Долиной заявляла, что с иском согласна, но съехать певица собиралась после праздников — 10 января. Народная артистка просила отсрочку, чтобы собрать вещи. При этом адвокат Лурье настаивала на том, чтобы артистка немедленно покинула жилье, так как сейчас новой собственнице практически негде жить.

Артистка продала жилье предпринимательнице Полине Лурье, а потом вернула, сославшись на обман мошенников. На прошлой неделе Верховный суд всё-таки закрепил право на квартиру за Лурье.

Кадры из зала суда Источник: StarHit.ru

Как сообщал корреспондент MSK1.RU из зала суда, Полина Лурье состояла в браке с 2015 года. Во время замужества она родила двух детей, после чего с супругом развелась. Из-за этого появилась необходимость купить другое жилье.

«[У Лурье] есть 1/5 доли в семейной квартире, где живут ее родители, сестра, брат и его ребенок. Она сейчас вынуждена жить там», — передавал слова адвоката предпринимательницы наш корреспондент.

Помимо народной артистки, из квартиры выселяют прописанных там дочь и внучку Долиной. На суде было озвучено, что в собственности у певицы есть еще одна квартира площадью 50 квадратных метров. Кроме того, ее дочь также владеет жильем в Подмосковье.

«Поэтому мы полагаем, что сложностей с выселением быть не может, так как есть комфортные условия для проживания в другом месте», — сказал адвокат Полины Лурье во время заседания.

Ранее защитница Полины Лурье утверждала, что певица сознательно хотела продать жилье и даже торговалась, получение денег подтверждено расписками, а прошлые решения суда нарушают правила реституции (обнулений сделок. — Прим. ред.).

Адвокат Долиной заявляла, что Лурье не спросила разрешения на покупку квартиры у дочки и внучки певицы. По ее словам, обе прописаны там и покупка ущемила права несовершеннолетней.

Адвокат Полины Лурье Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Напомним, что первые суды, которые приняли сторону Ларисы Долиной, спровоцировали появление так называемого «эффекта Долиной». Продавцы квартир начали через суд оспаривать сделки, заявляя, что стали жертвами мошенников и потеряли деньги. Суды вставали на сторону пострадавших, оставляя покупателей ни с чем и в долгах.