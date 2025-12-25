Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит». Вере Алентовой стало плохо на похоронах актера Лобоцкого

Народная артистка РФ Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Ей стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского.
Актрису госпитализировали в состоянии клинической смерти. К сожалению, врачам не удалось ее спасти.
Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. По информации telegram-канала Shot, у актрисы были проблемы с сердцем, усугубившиеся после перенесённого несколько лет назад коронавируса. В 2021 году ее госпитализировали из-за болезни. В 2023 году ситуация могла осложниться неудачной пластической операцией у хирурга Тимура Хайдарова, пишет источник. После проведённого липофилинга у актрисы произошли значительные изменения черт лица, на что врач не отреагировал должным образом.
Вера Алентова сыграла главную роль в фильме «Москва слезам не верит». Её героиня Катерина Тихомирова — простая девушка из провинции, которая приезжает в Москву и проходит путь от простой рабочей до директора фабрики.
Также актриса известна по ролям в фильмах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Ширли-мырли», «Завтра была война», «Жених из Майами». Актриса играла в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Там и пройдет церемония прощания с народной артисткой РФ. Об этом сообщил худрук Евгений Писарев.