НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

5 м/c,

зап.

 751мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,44
EUR 92,47
ПСБ: главные события года
Открыли платные парковки
«Умные решения»
Стоит ли отказываться от покупки «вторички»
Что подарить и как отметить Новый Год
Каково родиться в канун Нового года
Платные парковки
Открытие катка
Рост тарифов
Культура Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит». Вере Алентовой стало плохо на похоронах актера Лобоцкого

Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит». Вере Алентовой стало плохо на похоронах актера Лобоцкого

Артистка сыграла главную роль в культовом фильме

487
Актрисе стало плохо во время прощания с коллегой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Актрисе стало плохо во время прощания с коллегой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актрисе стало плохо во время прощания с коллегой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Народная артистка РФ Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Ей стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского.

Актрису госпитализировали в состоянии клинической смерти. К сожалению, врачам не удалось ее спасти.

Веру Алентову госпитализировали на носилках

Источник:

MSK1.RU

Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. По информации telegram-канала Shot, у актрисы были проблемы с сердцем, усугубившиеся после перенесённого несколько лет назад коронавируса. В 2021 году ее госпитализировали из-за болезни. В 2023 году ситуация могла осложниться неудачной пластической операцией у хирурга Тимура Хайдарова, пишет источник. После проведённого липофилинга у актрисы произошли значительные изменения черт лица, на что врач не отреагировал должным образом.

Вера Алентова сыграла главную роль в фильме «Москва слезам не верит». Её героиня Катерина Тихомирова — простая девушка из провинции, которая приезжает в Москву и проходит путь от простой рабочей до директора фабрики.

Источник: Кадр из фильма «Москва слезам не верит»Источник: Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Источник:

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Также актриса известна по ролям в фильмах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Ширли-мырли», «Завтра была война», «Жених из Майами». Актриса играла в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Там и пройдет церемония прощания с народной артисткой РФ. Об этом сообщил худрук Евгений Писарев.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Актер Похороны Смерть
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем