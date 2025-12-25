Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит». Вере Алентовой стало плохо на похоронах актера Лобоцкого

Актрисе стало плохо во время прощания с коллегой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Народная артистка РФ Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Ей стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского.

Актрису госпитализировали в состоянии клинической смерти. К сожалению, врачам не удалось ее спасти.

Веру Алентову госпитализировали на носилках Источник: MSK1.RU

Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. По информации telegram-канала Shot, у актрисы были проблемы с сердцем, усугубившиеся после перенесённого несколько лет назад коронавируса. В 2021 году ее госпитализировали из-за болезни. В 2023 году ситуация могла осложниться неудачной пластической операцией у хирурга Тимура Хайдарова, пишет источник. После проведённого липофилинга у актрисы произошли значительные изменения черт лица, на что врач не отреагировал должным образом.

Вера Алентова сыграла главную роль в фильме «Москва слезам не верит». Её героиня Катерина Тихомирова — простая девушка из провинции, которая приезжает в Москву и проходит путь от простой рабочей до директора фабрики.

Источник: Кадр из фильма «Москва слезам не верит»