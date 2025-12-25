Долина после скандалов взвинтила цены на свои концерты: за каких артистов в России реально готовы платить зрители

Наталья Бурухина / NN.RU Источник: Долина подняла цены на свои концерты

По итогам уходящего года зрители платили больше всего за возможность подпевать старым добрым песням группы «Руки Вверх!», Надежды Кадышевой и смеяться над нашими непростыми временами. Подробности — в материале MSK1.RU.

Стахановка Татьяна Буланова

Звуки нетленки группы «Руки Вверх!» про «целуй меня везде — восемнадцать мне уже» из навороченных телефонов нынешних школьников сначала дезориентируют: эта музыка точно не должна была пережить «лихие девяностые». Но это на первый взгляд. Сегодня среди исполнителей, успешно продающих свое творчество молодым, большинство родом из времени, когда про Алешку были все мечты. Веночек Надежды Кадышевой плывет по рилсам «ТикТока», а подтанцовка певицы Татьяны Булановой получила отдельное фанатское движение. И не только в социальных сетях. Забавные микротренды из виртуальной реальности перемещаются на концертные площадки и начинают приносить тем, кто их уловил, ощутимые деньги.

Подводя итоги 2025 года, холдинг ON Медиа, основываясь на данных билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud, выделил один из ключевых актуальных трендов концертной индустрии: стремительный рост интереса к живым выступлениям артистов девяностых и начала двухтысячных годов, так называемых звезд «эшелона ностальгии», таких как Надежда Кадышева, Татьяна Буланова и Сергей Жуков.

— Надежда Кадышева всегда пользовалась спросом — я не помню времен, когда на ее выступлениях были пустые залы, — говорит музыкальный критик Сергей Соседов. — Правда, на два-три года она брала перерыв в концертной деятельности, но это было связано не с творчеством, а с необходимостью восстановить здоровье. Возможно, поэтому молодая аудитория вдруг ее для себя «открыла». Но песни Надежды становились хитами задолго до нынешней моды на нее. Я к тому же не верю, что на ее концерты ходит одна молодежь.

Молодежь или ровесники готовы платить за возможность услышать любимые песни, новый виток популярности артисты стараются максимально монетизировать. Например, увеличить и число концертов, и стоимость билетов на них. По данным холдинга ON Медиа, у Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» средний рост цены на билеты составил 54% при увеличении числа выступлений на 32%. И люди готовы платить. На ближайший концерт исполнительницы — 29 января в краснодарском «Баскет-холле» почти все билеты, ценой от 3500 до 8500 рублей, проданы. В наличии остались только самые дорогие.

А самым показательным примером артиста, оседлавшего новую волну успеха, по данным холдинга ON Медиа, стала Татьяна Буланова: при росте средней цены билетов на 52% количество ее концертов увеличилось в 11 раз за последние два года. График гастролей Татьяны Булановой поистине «стахановский» — 27 концертов до конца марта по городам средней полосы, Сибири и Урала. Выступления пройдут по небольшим домам культуры, залам филармонии и культурным центрам. И по весьма демократичным ценам за билеты — от 2000 до 7000 рублей. Зато уже сейчас на концерты в начале января места практически полностью раскуплены.

К такой же тактике, увеличения цен и выступлений, на основании анализа холдинга ON Медиа, прибегли и другие популярные исполнители: у Леонида Агутина средняя цена выросла на 9%, а количество концертов увеличилось на 75%, а группа «Звери» показала рост цены на 17% при увеличении концертной активности почти в 1,5 раза (+44%).

Лариса Долина тоже стоит дороже

Часть артистов делают ставку на повышение среднего чека на билеты при сохранении уровня количества выступлений. Так, по данным холдинга ON Медиа, у группы «Руки Вверх!» средняя цена билета выросла почти в два раза: если в 2023 году диапазон цен на билеты составлял от 1 рубля до 300 000 рублей, то в 2025 году — уже от 2500 до 550 000 рублей, при этом количество концертов осталось примерно на том же уровне.

И эта ставка группы «Руки Вверх!» сыграла: на ближайший концерт в Калининграде во Дворце спорта «Янтарный» билеты стоимостью от 7900 до 8900 рублей проданы, осталось меньше десяти мест. А далее у коллектива длинные гастроли по стране — от Казани по Сибири с «финалом» в Санкт-Петербурге уже в июне. Во всех городах выступления пройдут на самых больших площадках — во дворцах спорта и аренах. Билеты от 2400 до 15 000 рублей, в зависимости от города и места. И продажи уже успешно идут.

Рост стоимости билетов при стабильном графике гастролей в 2024–2025 годах демонстрируют также Баста (+40%), Сергей Лазарев (+29%), Анна Асти (+12%) и Лариса Долина (+16% к цене билета).

Но у Ларисы Долиной дела идут не так радужно, как у коллег. В наступающем году 70-летняя певица не жалеет голосовых связок и уже запланировала восемь выступлений до конца марта — от концертов в небольших столичных клубах до выхода на сцену московского Дома музыки и питерского БКЗ «Октябрьский», — пока билеты есть в продаже. Например, на концерт 25 февраля в «Октябрьском» продано меньше четверти мест, несмотря на большой разброс в их стоимости: от 2200 до 12 000 рублей. С одной стороны, скандал с телефонными мошенниками, выманившими у народной артистки заработанные миллионы, а также судебное разбирательство с покупательницей ее московской квартиры заставило СМИ упоминать имя Ларисы Долиной чаще, чем других артистов. Но пиар оказался слишком негативным: «эффект Долиной» сказался не только на покупателях недвижимости, но и на самой певице — пока лишь немногие ее поклонники захотели слушать про «погоду в доме».

На рынке присутствует и обратная динамика. Так, у Филиппа Киркорова средняя цена выросла на 19%, однако количество концертов сократилось на 84%.

— Мне сложно дать ответ, почему люди ходят из года в год на одних и тех же певцов, исполняющих одни и те же песни. Думаю, ответ на этот вопрос лежит не в плоскости музыки, — говорит музыкальный критик Сергей Соседов. — Я давно хочу спросить самих артистов, например того же Валерия Леонтьева, как он десятилетиями может выходить на сцену и петь одни и те же песни?! Это должно быть невыносимо. «Неужто им покой не по карману?»

Стендап стал массовым жанром

Но у психологов и социологов есть объяснение популярности тренда на ностальгию, особенно у молодых людей, которые не подпевали в юности Сергею Жукову или той же Надежде Кадышевой. Американский писатель Джон Кенинг в своей книге «Словарь непонятных печалей» описал термины для чувств и эмоций, у которых не было определения. Ностальгию по времени, в котором человек не успел пожить, он назвал «анемойя». Такая ностальгия вспыхивает не из-за личных воспоминаний о временах детства и юности, а из-за представлений о том времени, которые человек получил из книг, фильмов, сериалов, музыкальных произведений. Именно эту «анемойю» по девяностым и двухтысячным сейчас переживает поколение зумеров, и это неудивительно. Популярные сериалы «Слово пацана», «Мир, дружба, жвачка» и прочие истории про девяностые романтизируют их для юных зрителей, идеализируют прошлое, в котором, кажется, было больше искренних отношений и настоящей дружбы. А следом за ностальгией идет и ретроэстетика — популярные в те времена песни становятся ближе и понятней.

— И многие из этих исполнителей сегодня находятся еще в творческом ресурсе, выходят на сцену и отрабатывают выступления по полной. Поэтому на их выступления и покупают билеты, — говорит музыкальный критик Сергей Соседов. — А кого сегодня слушать? Молодые, все эти Коки и Карнавалы, они же не интересны, возможно у них есть прослушивания на стримингах, но они не собирают залы. У артистов семидесятых или восьмидесятых, например у Эдиты Пьехи или Софии Ротару, уже исчерпан физический ресурс, а артист не имеет права выходить на сцену в состоянии немочи, он должен быть в вокальной форме. Вот и получается, что зрителям пока остаются только исполнители, сделавшие имя в девяностых и начале двухтысячных.

