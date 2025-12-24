Гори оно огнем: каким получился «Аватар: Пламя и Пепел»

Источник: скриншот официального трейлера

19 декабря на экраны по всему миру вышла третья часть «Аватара» Джеймса Кэмерона о приключениях Джейка Салли и его синекожих друзей-инопланетян. Познакомив нас в предыдущей серии с племенем Воды, на этот раз режиссер выводит на сцену воинственный клан Огня. Почему фильм всё равно не греет — рассказывает, посмотрев, обозреватель «Фонтанки».

Источник: скриншот официального трейлера

После стычки с вернувшимися землянами, в которой погибает старший сын Джейка Нетейам, семья Салли пытается прийти в себя и справиться с потерей. Жена Джейка Нейтири окончательно возненавидела людей, и ей тяжело иметь дело с человеческим приемышем Пауком — вдобавок еще и сыном главного врага семьи, полковника Куоритча. С тяжелым сердцем Джейк решает проводить Паука назад к людям. Однако по дороге на семейство Салли нападает агрессивное племя Мангкван под предводительством огненной ведьмы Варанг (Уна Чаплин). Одновременно с этим из кустов выскакивает и сам полковник Куоритч, не теряющий надежды разобраться с Джейком. Два злодея объединяют усилия — полковника впечатляет боевая дамочка Варанг, а ей самой, как выясняется, нравятся большие пушки: раньше она их не видала. Теперь у семейства Салли вдвое больше проблем.

Источник: скриншот официального трейлера

Вышедший более пятнадцати лет назад первый «Аватар» поражал зрителей невероятно смелым сочетанием — фантазии, с которой была продумана планета Пандора, впечатляющей графики и дикого количества вброшенных в этот аттракцион долларов. Довольно очевидному сюжету этот размах придавал каким-то образом второе дыхание, и Пандора оживала. Наверное, лучше всего было бы, если б на том дело и закончилось, и «Аватар» остался бы ярким воспоминанием из 2009-го. Но Джеймс Кэмерон еще до релиза задумал не то что сиквел — целую вереницу продолжений. Зная легендарное упрямство режиссера, глупо было бы думать, что он сдастся и перестанет доить эту синюю корову. Так что Пандора живет, к добру или к худу.

И даже расширяется: теперь мы увидели, к примеру, пустыню с вулканом, народ торговцев, которые странствуют на гигантских летающих скатах, и, конечно, новое племя Огня, похожее на орков. Теперь все перемешались: хорошие на’ви, плохие люди, плохие на’ви, неплохие люди на стороне хороших на’ви…

Действующих лиц тут тоже хватает. Запутаться легко, поскольку почти все они — хвостатые и синие. Сын Джейка Лоак переживает, что допустил смерть старшего брата, и хочет заслужить уважение отца.

Источник: скриншот официального трейлера

Приемная дочь Кири (ее играет Сигурни Уивер) пытается стать настоящей шаманкой и неровно дышит к Пауку. Поцелуй оцифрованной 76-летней актрисы и 21-летнего парня становится вершиной неловкости в фильме.

Паук же благодаря магии Эйвы становится способен дышать воздухом Пандоры и теперь опасен для на’ви: вдруг все люди так научатся? К тому же он мечется между настоящим отцом, Куоритчем, и приемным, Джейком.

Источник: скриншот официального трейлера

Его драме уделено тут много времени, даром что актер Джек Чемпион посреди компьютерных инопланетян смотрится максимально неуместно, а играет приблизительно старшеклассника-качка, переодевшегося на Хеллоуин Тарзаном. Так что раздражение Нейтири понятно.

Сам Джейк мучительно размышляет, нужно ли выбрать вооруженное сопротивление или духовность, — и, конечно, радостно выбирает в конце насилие. Жена его тоже наносит боевой раскрас и вооружается стрелами со взрывчаткой, как Рэмбо.

Интересней оказывается другая сторона — Куоритч и Варанг составили, пожалуй, самую милую пару негодяев за последнее время. Полковник — единственный на всей Пандоре, у кого имеется чувство юмора, а внучка Чарли Чаплина сыграла весьма горячую ведьму, которая наверняка соберет свою когорту поклонников.

Впрочем, роль парочке отведена сугубо функциональная: вначале несколько раз подряд повторяется цикл «кого-то из детей Джейка похищают — потом они чудом спасаются». Наконец, Джейк вспоминает, что он великий Торук-Макто, объединяет кланы и даже зверюшек Пандоры. По Чуковскому: «А злодеев забодаем, искусаем, загрызем!» Земляне начинают было побеждать, но синие хиппи из последних сил все-таки превозмогают. Следует несколько ходульных диалогов и мудрых фраз из паблика с пацанскими цитатами.