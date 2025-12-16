Долиной или Лурье? Верховный суд решил судьбу элитного жилья за 112 миллионов рублей

Верховный суд встал на сторону Полину Лурье и отменил решения нижестоящих инстанции. Но это еще не конец Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Верховный суд рассмотрел жалобы матери одиночки Полины Лурье. Женщина стала покупательницей роскошной пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей. Спустя год публичных разбирательств, в этом споре поставили точку.

Суд удовлетворил жалобу предпринимательницы Полины Лурье и отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Спор направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Право собственности на квартиру на время будущих разбирательств остается за Полиной Лурье , передает корреспондент MSK1.RU из зала суда.

В 2024 году Лариса Долина под давлением мошенников продала квартиру в элитном ЖК в Хамовниках. Тогда из-за злоумышленников певица потеряла более 300 млн рублей и жилье площадью около 200 квадратов, которую продала за 112 миллионов.

Судебное заседание состоялось 16 декабря. Процесс шел, как перестрелка. Первой слово взяла сторона Лурье, заявив, что Долина была в своем уме, когда продавала квартиру. Они вели светские беседы, обсуждая инфраструктуру, куда водить детей учиться, а также предстоящий ремонт. Певица даже вносила правки в сделку, она даже вносила правки по сделке, попросив исключить из купли-продажи пианино и концертный стул.

«Сделка не была спешной, всё действие проходили в течение полутора месяцев», — заявила адвокат Лурье.

Ко всему прочему, Лариса Долина лично написала расписку о получении миллиона рублей от Лурье, ни с кем в это время не созванивалась, отметила адвокат.

Лариса Долина была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. Она заблуждалась в действительности самой сделки. И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она Мария Пухова адвокат Ларисы Долиной

В свою очередь адвокаты Долиной стали опровергать слова Лурье, наличием решения по уголовному делу. Мол факт мошенничества доказан, люди получили наказание. Именно с них юристы посоветовали и требовать 112 миллионов рублей.

«Денежные средства должны возвращать те, кто их получил. Мошенники в данном случае», — обозначила юристка.

Тем не менее, певица готова вернуть деньги, если этого потребует суд.

Полина Лурье зашла в зал в Верховного суда, натянув на лицо черный капюшон и медицинскую маску. Она отказалась от общения с прессой: «Если бы я хотела шоу, я бы пришла на ТВ, а не в суд». В свою очередь, Лариса Долина на заседание даже не явилась, ее позицию озвучивали адвокаты.

Напомним, что решение предыдущих судов по делу народной артистки породило целое явление под названием «эффект Долиной». Это схема, при которой продавец квартиры вскоре после сделки пытается оспорить ее, заявляя, что якобы (или действительно) стал жертвой мошенников и потерял деньги, полученные после продажи.