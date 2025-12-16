НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

3 м/c,

южн.

 753мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,45
EUR 93,23
Экопроекты российских компаний
Ярославцы против кладбища
«Умные решения»
Умер гендиректор «Атруса»
Купить жилье без обмана
Поменяют порядок выбора мэра
Как будут работать платные парковки
Построят мусороперерабатывающий завод
Когда достроят третий мост
Культура Подробности «Стыд и срам!»: Цискаридзе в ужасе от выходки известной телеведущей в Большом театре

«Стыд и срам!»: Цискаридзе в ужасе от выходки известной телеведущей в Большом театре

Народный артист жестко прошелся по фотосессии Марии Григорьевой в театральной ложе

122
Николай Цискаридзе обрушился на современных зрителей, которые растеряли уважение к театру,&nbsp;— и призвал всех читать его книгу | Источник: Nikolay Tsiskaridze / T.meНиколай Цискаридзе обрушился на современных зрителей, которые растеряли уважение к театру,&nbsp;— и призвал всех читать его книгу | Источник: Nikolay Tsiskaridze / T.me

Николай Цискаридзе обрушился на современных зрителей, которые растеряли уважение к театру, — и призвал всех читать его книгу

Источник:

Nikolay Tsiskaridze / T.me

Народный артист России Николай Цискаридзе возмутился фотографиями телеведущей канала «Россия 24» Марии Григорьевой, сделанными во время ее похода на балет «Дочь фараона» в Большой театр. Кадры появились в соцсетях и быстро привлекли внимание не только подписчиков, но и профессионального сообщества.

На снимках телеведущая позирует в зрительном зале в достаточно свободной манере: она расположилась на бортике ложи и для отдельных кадров приняла лежачее положение. Такой формат съемки вызвал у Цискаридзе резкую реакцию.

Источник: mgrigoreva_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: mgrigoreva_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

mgrigoreva_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: mgrigoreva_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: mgrigoreva_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

mgrigoreva_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В своем личном блоге артист напомнил о правилах поведения в театре и посоветовал телеведущей обратиться к специализированной литературе. В частности, он упомянул книгу «Мозаика. Балет. Щелкунчик», где подробно описаны нормы этикета в театральном пространстве. Кстати, написана она Ириной Дешковой в соавторстве с самим Николаем Цискаридзе.

«Увидев сегодня с утра вызывающе лежащую женщину на бордюре в Большом театре, я понял, что этот труд надо читать всем в обязательном порядке. Там написано, в том числе о том, как надо вести себя в театре. Стыд и срам!» — написал Цискаридзе в своей соцсети.

Источник: mgrigoreva_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: mgrigoreva_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

mgrigoreva_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На этом балетмейстер не остановился. По его мнению, за подобное поведение Марии Григорьевой стоило бы назначить весьма наглядное воспитательное наказание — отправить ее на две недели заниматься уборкой в театре.

Ситуация получила широкий отклик и среди пользователей соцсетей. После публикации фотографий телеведущая столкнулась с волной критики. Комментаторов смутил не только способ позирования, но и выбранный наряд — полупрозрачное платье, в котором Григорьева пришла на спектакль.

Источник: mgrigoreva_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: mgrigoreva_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

mgrigoreva_tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ранее Николай Цискаридзе объяснял, что осознанно выбрал одиночество, хотя признается, что иногда это решение дается ему непросто.

Как вы относитесь к таким фотосессиям в театре?

Ничего страшного, как всегда раздули из мухи слона
В театре есть этикет, и его стоит соблюдать
Публичные люди должны подавать пример, а обычные пусть делают что хотят
ПО ТЕМЕ
Николай Цискаридзе Телеведущая Телеканал Россия Откровенная фотосессия Большой театр
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
13 минут
Ну а чего возмущаться, пусть ведёт себя прилично в общественных местах.
Гость
10 минут
Звезда должна быть примером, а не вызывать такие реакции.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Рекомендуем