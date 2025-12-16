«Стыд и срам!»: Цискаридзе в ужасе от выходки известной телеведущей в Большом театре

Николай Цискаридзе обрушился на современных зрителей, которые растеряли уважение к театру, — и призвал всех читать его книгу Источник: Nikolay Tsiskaridze / T.me

Народный артист России Николай Цискаридзе возмутился фотографиями телеведущей канала «Россия 24» Марии Григорьевой, сделанными во время ее похода на балет «Дочь фараона» в Большой театр. Кадры появились в соцсетях и быстро привлекли внимание не только подписчиков, но и профессионального сообщества.

На снимках телеведущая позирует в зрительном зале в достаточно свободной манере: она расположилась на бортике ложи и для отдельных кадров приняла лежачее положение. Такой формат съемки вызвал у Цискаридзе резкую реакцию.

В своем личном блоге артист напомнил о правилах поведения в театре и посоветовал телеведущей обратиться к специализированной литературе. В частности, он упомянул книгу «Мозаика. Балет. Щелкунчик», где подробно описаны нормы этикета в театральном пространстве. Кстати, написана она Ириной Дешковой в соавторстве с самим Николаем Цискаридзе.

«Увидев сегодня с утра вызывающе лежащую женщину на бордюре в Большом театре, я понял, что этот труд надо читать всем в обязательном порядке. Там написано, в том числе о том, как надо вести себя в театре. Стыд и срам!» — написал Цискаридзе в своей соцсети.

На этом балетмейстер не остановился. По его мнению, за подобное поведение Марии Григорьевой стоило бы назначить весьма наглядное воспитательное наказание — отправить ее на две недели заниматься уборкой в театре.

Ситуация получила широкий отклик и среди пользователей соцсетей. После публикации фотографий телеведущая столкнулась с волной критики. Комментаторов смутил не только способ позирования, но и выбранный наряд — полупрозрачное платье, в котором Григорьева пришла на спектакль.

Ранее Николай Цискаридзе объяснял, что осознанно выбрал одиночество, хотя признается, что иногда это решение дается ему непросто.