Даже не извинилась: появились новые детали дела по квартире Долиной

Дело Ларисы Долиной уже дошло до Верховного суда Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певица Лариса Долина ни разу не извинилась перед Полиной Лурье за полтора года разбирательств после продажи квартиры. Однако недавно артистка сделала заявление в эфире Первого канала, но ни Лурье, ни ее адвокат Светлана Свириденко этого не оценили.

«Лариса Александровна Долина действительно хорошая актриса. И нам хотелось бы поверить в ее искренность, но не получается, так как ее поступки, действия ее адвокатов свидетельствуют об обратном. В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение!» — заявила адвокат в разговоре с РИА Новости.

По словам Свириденко, Долина за полтора года не нашла возможности не только позвонить Лурье, но и не принесла хотя бы простые извинения. Адвокат отметила, что ежедневно общалась с Лурье и видела, каких усилий ей стоила эта ситуация «как человеку и как матери».

«Один частный звонок с извинениями мог бы снять это напряжение. Уверена, что такое действие не нарушило бы тайну следствия», — добавила Свириденко.

В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил право собственности Долиной на проданную квартиру. Лурье, купившая квартиру, из-за этого осталась без денег и недвижимости. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд, а заседание назначили на 16 декабря.

Адвокат покупательницы квартиры Долиной рассказала, что только после этого певица предложила передать Лурье мировое соглашение, в рамках которого Долина собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет.

«В этом случае с момента заключения договора купли-продажи квартиры до возврата денег пройдет 5 лет, при этом убытки Полины в расчет Долиной не берутся. Деньги предложены от безысходности, а не в результате осознания своей ошибки», — подытожила Свириденко.

В свете разрастающегося скандала между певицей и покупательницей ее квартиры, а также приближающегося заседания Верховного суда РФ по их делу, Лурье поступила очень иронично. Себе на дозвон она поставила песню народной артистки «Погода в доме», сообщили журналисты «Москва 24», пытавшиеся дозвониться участнице конфликта.

«Уровень иронии, который мы заслужили», — охарактеризовали действие Лурье журналисты.

Долина оказалась в центре внимания летом 2024 года, когда продала квартиру в элитном ЖК в Хамовниках. Затем она призналась, что стала жертвой мошенников, потеряв более 100 миллионов рублей и жилье площадью около 200 квадратов. В итоге суд вернул ей недвижимость. Четверым участникам сделки назначили до семи лет колонии. Покупательница Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Решение по делу Долиной вызвало широкий общественный резонанс. Многие встали на сторону Лурье и стали бойкотировать концерты певицы, запрещать доставку своей продукции и просто сочувствовать покупательнице элитной квартиры. Даже коллеги по цеху оказались недовольны.