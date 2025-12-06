«У меня нет таких денег»: Долина рассказала, вернет ли миллионы пострадавшей от нее покупательнице квартиры

Долина рассказала, вернет ли деньги покупательнице ее квартиры Источник: Первый канал

Певица Лариса Долина в эфире Первого канала на передаче «Пусть говорят» пообещала вернуть 112 млн рублей Полине Лурье, которая купила у нее квартиру и тут же ее потеряла. Артистка призналась, что всегда считала себя сильной и выходила из сложных ситуаций, но теперь ей очень плохо. К тому же столько денег у нее нет.

Она попалась на удочку мошенников и на самом деле не хотела продавать жилье, поэтому вернула его через суд. Лурье, добросовестная покупательница, осталась и без квартиры, и без денег.

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой. Это единственный выход и единственное справедливое решение. Это будет тяжело, потому что у меня нет таких денег. Но я верну Полине Лурье всю сумму в полном объеме», — пообещала Долина.

Она назвала произошедшее с ней человеческой трагедией. Лариса Долина добавила, что честно служит профессии и стране, выращивает новое поколение артистов.

«За что меня так судить? Правду ведь никто не знал до сегодняшнего дня», — задалась вопросом певица, имея в виду массовый хейт в интернете.

На ток-шоу Лариса Долина подробно рассказала, как именно ее обманули. Эта история вызвала огромный резонанс, рынок вторичного жилья встряхнуло из-за того, что россияне стали бояться покупать квартиры.

Сама Полина Лурье отказалась прийти на телевидение. Покупательница квартиры Долиной просит всех дождаться решения Верховного суда России, прежде чем она что-либо прокомментирует.

Долина обратилась к ней в эфире напрямую.

«Я еще раз заверяю вас в том, что верну все деньги в полном объеме, потому что это моя проблема, меня обманули мошенники. Вы, так же как и я, пострадавшая. <…> Я очень надеюсь, что мы с вами встретимся и договоримся. Я вам верну все деньги», — сказала певица.