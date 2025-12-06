НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«У меня нет таких денег»: Долина рассказала, вернет ли миллионы пострадавшей от нее покупательнице квартиры

Певица объяснила, что продать жилье ее заставили мошенники

118
Долина рассказала, вернет ли деньги покупательнице ее квартиры

Певица Лариса Долина в эфире Первого канала на передаче «Пусть говорят» пообещала вернуть 112 млн рублей Полине Лурье, которая купила у нее квартиру и тут же ее потеряла. Артистка призналась, что всегда считала себя сильной и выходила из сложных ситуаций, но теперь ей очень плохо. К тому же столько денег у нее нет.

Она попалась на удочку мошенников и на самом деле не хотела продавать жилье, поэтому вернула его через суд. Лурье, добросовестная покупательница, осталась и без квартиры, и без денег.

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой. Это единственный выход и единственное справедливое решение. Это будет тяжело, потому что у меня нет таких денег. Но я верну Полине Лурье всю сумму в полном объеме», — пообещала Долина.

Она назвала произошедшее с ней человеческой трагедией. Лариса Долина добавила, что честно служит профессии и стране, выращивает новое поколение артистов.

«За что меня так судить? Правду ведь никто не знал до сегодняшнего дня», — задалась вопросом певица, имея в виду массовый хейт в интернете.

На ток-шоу Лариса Долина подробно рассказала, как именно ее обманули. Эта история вызвала огромный резонанс, рынок вторичного жилья встряхнуло из-за того, что россияне стали бояться покупать квартиры.

Долина обещала вернуть Лурье 112 млн рублей

Сама Полина Лурье отказалась прийти на телевидение. Покупательница квартиры Долиной просит всех дождаться решения Верховного суда России, прежде чем она что-либо прокомментирует.

Долина обратилась к ней в эфире напрямую.

«Я еще раз заверяю вас в том, что верну все деньги в полном объеме, потому что это моя проблема, меня обманули мошенники. Вы, так же как и я, пострадавшая. <…> Я очень надеюсь, что мы с вами встретимся и договоримся. Я вам верну все деньги», — сказала певица.

Мы писали о том, как «схема Долиной» стала мемом и почему певицу разносят в пух и прах в соцсетях. К критике подключились актер Никита Джигурда, певица Вика Цыганова и ее муж Вадим. «Отменять» артистку начали рестораны и сети общепита, но некоторые звезды встали на ее защиту.

Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
