«Молодежь на ушах стоит». Рэпер Macan приехал в армию — рассказываем, где он будет проходить службу

Музыкант Андрей Косолапов (настоящее имя репера Macan) сегодня утром отправился в армию со сборного пункта на Угрешской в Москве. Позднее стало известно, что артист будет проходить службу в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского в Подмосковье.

«Сегодня утром приехал. Мы даже не знали, кто это такой, а молодежь на ушах стоит», — рассказали MSK1.RU военнослужащие.

В Telegram-канале Росгвардии сообщили, что рэпер вместе с другими новобранцами пройдет курс молодого бойца, включающий физическую, огневую и специальную подготовку.