Культура «Молодежь на ушах стоит». Рэпер Macan приехал в армию — рассказываем, где он будет проходить службу

«Молодежь на ушах стоит». Рэпер Macan приехал в армию — рассказываем, где он будет проходить службу

Музыканта уже успели раскритиковать за ношение формы не по уставу

167
Рэпера отправили в военную часть | Источник: Росгвардия / T.meРэпера отправили в военную часть | Источник: Росгвардия / T.me

Рэпера отправили в военную часть

Источник:

Росгвардия / T.me

Музыкант Андрей Косолапов (настоящее имя репера Macan) сегодня утром отправился в армию со сборного пункта на Угрешской в Москве. Позднее стало известно, что артист будет проходить службу в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского в Подмосковье.

«Сегодня утром приехал. Мы даже не знали, кто это такой, а молодежь на ушах стоит», — рассказали MSK1.RU военнослужащие.

В Telegram-канале Росгвардии сообщили, что рэпер вместе с другими новобранцами пройдет курс молодого бойца, включающий физическую, огневую и специальную подготовку.

Источник:

Городские медиа

«Во время службы в Росгвардии популярный исполнитель будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона», — говорится в сообщении ведомства.

В разные годы в войсках правопорядка проходили срочную службу многие известные люди, в том числе политики и деятели культуры. В этой же части служил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: Росгвардия / T.meИсточник: Росгвардия / T.me
Источник:

Росгвардия / T.me

Некоторые обратили внимание, что на фото Косолапов, в отличие от остальных, позирует без ремня на куртке — не по форме. За ношение формы не по уставу военнослужащего могут привлечь к ответственности.

Источник: 1macan / Instagram (деятельность запрещена в РФ)Источник: 1macan / Instagram (деятельность запрещена в РФ)
Источник:

1macan / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Информация о том, что Косолапова призывают, появилась 6 октября. В Сети сразу стали писать, что он уклонялся от службы и игнорировал повестки. Telegram-канал Mash утверждал, что артист должен явиться в распределительный пункт 15 октября, но этого не произошло.

Поклонницы рэпера начали публиковать шуточные видео, посвященные уходу кумира в армию. Одни показывают, как делают дембельский календарь, другие обещают дождаться кумира. На маркетплейсах появились пластиковые фигурки рэпера в военной форме и обложки на паспорт с фразой: «Вы говорите: „Макан“, я кричу: „Годен“».

По слухам, Macan может попасть в элитный Семеновский полк, где уже служит актер Глеб Калюжный. Юрист «ПризываНет» Клавдия Бакуменко сообщила MSK1.RU, что отправка туда — «вопрос открытый», решение зависит от предварительной договоренности.

Арина МайороваАрина Майорова
Арина Майорова
Корреспондент
Macan Армия Срочная служба Росгвардия
Комментарии
4
JayroslavMudryi
3 минуты
Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона
Гость
11 минут
кто это?
Читать все комментарии
Гость
