«Молодежь на ушах стоит». Рэпер Macan приехал в армию — рассказываем, где он будет проходить службу

Музыкант Андрей Косолапов (настоящее имя репера Macan) сегодня утром отправился в армию со сборного пункта на Угрешской в Москве. Позднее стало известно, что артист будет проходить службу в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского в Подмосковье.
«Сегодня утром приехал. Мы даже не знали, кто это такой, а молодежь на ушах стоит», — рассказали MSK1.RU военнослужащие.
В Telegram-канале Росгвардии сообщили, что рэпер вместе с другими новобранцами пройдет курс молодого бойца, включающий физическую, огневую и специальную подготовку.
«Во время службы в Росгвардии популярный исполнитель будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона», — говорится в сообщении ведомства.
В разные годы в войсках правопорядка проходили срочную службу многие известные люди, в том числе политики и деятели культуры. В этой же части служил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Некоторые обратили внимание, что на фото Косолапов, в отличие от остальных, позирует без ремня на куртке — не по форме. За ношение формы не по уставу военнослужащего могут привлечь к ответственности.
Информация о том, что Косолапова призывают, появилась 6 октября. В Сети сразу стали писать, что он уклонялся от службы и игнорировал повестки. Telegram-канал Mash утверждал, что артист должен явиться в распределительный пункт 15 октября, но этого не произошло.
Поклонницы рэпера начали публиковать шуточные видео, посвященные уходу кумира в армию. Одни показывают, как делают дембельский календарь, другие обещают дождаться кумира. На маркетплейсах появились пластиковые фигурки рэпера в военной форме и обложки на паспорт с фразой: «Вы говорите: „Макан“, я кричу: „Годен“».
По слухам, Macan может попасть в элитный Семеновский полк, где уже служит актер Глеб Калюжный. Юрист «ПризываНет» Клавдия Бакуменко сообщила MSK1.RU, что отправка туда — «вопрос открытый», решение зависит от предварительной договоренности.