«Это была ее последняя воля». Прах балерины Плисецкой и композитора Щедрина соединили и развеяли над Россией

Прах легендарной советской балерины Майи Плисецкой сегодня развеяли над Окой. Об этом MSK1.RU сообщил артист балета, режиссер и продюсер Андрис Лиепа.

«Это была ее последняя воля, ее прах вместе с прахом композитора [и ее мужа] Родиона Щедрина развеяли над Окой. Мне сегодня это сообщили», — поделился Адрис Лиепа.

Как ранее стало известно на шоу «Сегодня вечером», посвящённом 100-летию балерины, ее последней волей была просьба «соединить ее прах и прах Щедрина, а после развеять над Россией».

Но на том же шоу Владимир Титоренко, душеприказчик покойных, признался, что не смог выполнить волю, так как не знает местонахождение праха. Все дело в том, что кремация проходила в Германии.

Исполнить последнюю волю супругов помог брат балерины Азарий Плисецкий.

Майя Плисецкая провела последние годы жизни с Родионом Щедриным в Германии. Она скончалась в 2015-м году, на 90-м году жизни. Ее муж ушел из жизни 29 августа 2025-го, ему было 92 года. В этом году 20 ноября Майи Плисецкой исполнилось бы ровно 100 лет.

Супруги составили завещание еще при жизни в 2007-м году. У них не было детей, а душеприказчиком назначили журналиста Владимира Титоренко. Именно он исполнил их последнюю волю.

