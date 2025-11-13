Сурков из администрации президента? Кто такой Вадим Баранов и как он создал образ Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Не секрет, что прототипом Вадима Баранова из фильма «Кремлевский волшебник» стал реальный человек. Его имя — Владислав Сурков Источник: кадр из трейлера фильма «Кремлевский волшебник», реж. Оливье Ассайас (2025), Андрей Любимов / Агентство «Москва»

В январе 2026 года выйдет одна из самых ожидаемых политических драм — «Кремлевский волшебник» (или «Волшебник из Кремля» с фр. Le Mage du Kremlin. — Прим. ред.) французского режиссера Оливье Ассайаса.

Хотя все говорят о фильме, как о «кино, где Джуд Лоу играет Владимира Путина», центральной фигурой фильма является вовсе не президент России.

Главного героя в этом французском фильме зовут Вадим Баранов, и играет его американец Пол Дано. Для всего мира не секрет, что за этим образом стоит реальный человек — Владислав Сурков. Его личность долгое время оставалась одной из самых интригующих закулисных тайн российской политики. О том, кто такой Владислав Сурков и чем он известен, а также что сказал о фильме «Кремлевский волшебник», — в материале MSK1.RU.

Кто такой Владислав Сурков — прообраз Вадима Баранова

Карьера Суркова началась далеко от кремлевских кабинетов. В молодости он успел поработать и токарем, и руководителем самодеятельного театра. Его путь в большую политику начался в 1990-е годы через рекламу и пиар. Он руководил рекламным отделом в структурах Михаила Ходорковского*, работал в «Альфа-Банке» Михаила Фридмана, а затем на Общественном российском телевидении, где курировал связи с общественностью. Именно на телевидении его заметили и в 1999 году пригласили в администрацию президента Бориса Ельцина.

С приходом в Кремль начался главный этап его биографии. Сурков стал архитектором российской партийной системы. Он был одним из создателей и главным идеологом партии «Единая Россия», стоял у истоков пропрезидентских молодежных движений «Идущие вместе» и «Наши».

На протяжении многих лет он занимал ключевые посты в администрации президента и правительстве, курируя внутреннюю политику, а позже — отношения с Абхазией, Южной Осетией и урегулирование конфликта на востоке Украины. За эту деятельность в 2014 году против него были введены персональные санкции США.

О ком снят фильм «Кремлевский волшебник»

Фильм «Волшебник из Кремля» предлагает свою версию личности Владислава Суркова. Главный герой, Баранов, предстает бывшим художником и телепродюсером, который с помощью методов, почерпнутых из мира шоу-бизнеса, создает публичный образ будущего лидера и превращает политику в грандиозное реалити-шоу.

При этом создатели фильма позволили себе художественные вольности в интерпретации реального политика. В экранной версии политтехнолог Баранов — потомок интеллигенции, а из его биографии исчезли спорные, по мнению некоторых биографов, моменты.

Известно, что Сурков родился в 1964 году в селе Солнцево Липецкой области. А вот о первых годах жизни политика ведутся споры. По некоторым сведениям, детство он провел в Чечне. Позже мать перевезла его в город Скопин Рязанской области, где он окончил школу. Этот момент в фильме никак не отражен.

Где Владислав Сурков сейчас

В 2020 году Владимир Путин уволил Суркова с должности своего помощника. Позже в интервью Владислав Сурков назвал уход с должности «чистой самоволкой».

О нынешнем местонахождении Суркова известно мало. В 2022-м бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* сообщал со ссылкой на свои источники, что Сурков якобы находится под домашним арестом. Дмитрий Песков прокомментировал это так: «Не располагаем такой информацией». В итоге слова о домашнем аресте так и не были подтверждены.

Сейчас Владислав Сурков продолжает давать комментарии по актуальным политическим событиям. Они публикуются в журнале «Русский пионер», в разное время там выставлялись колонки Владимира Путина, Сергея Лаврова, Михаила Фридмана, Михаила Прохорова и других известных личностей. С 2012 года журналом владеет неназванный предприниматель.

О фильме с «собой» в главной роли Сурков тоже знает.

«Никто не застрахован от такого», — сказал Сурков журналу «Русский пионер».

Как отреагировали критики на фильм «Кремлевский волшебник»

Картину представили в сентябре 2025 года на Венецианском кинофестивале. Для западного зрителя эта картина стала попыткой понять сложную российскую политику последних десятилетий.

Как пишет американский веб-журнал Deadline, на фестивале фильм собрал «почти 12-минутные овации зрителей». Но есть и другие мнения: британское интернет-издание Independent ругает фильм за нехватку эмоциональных моментов и отстраненность главного героя, мотивацию которого «невозможно понять». На сайте-агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes рейтинг фильма сейчас составляет ровно 50% на основе 38 отзывов.