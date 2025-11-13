НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Культура «Сгорела» от пневмонии за пару недель: русская красавица внезапно погибла, хотя ей не исполнилось и 30 лет

«Сгорела» от пневмонии за пару недель: русская красавица внезапно погибла, хотя ей не исполнилось и 30 лет

Девушка попала в больницу, но не смогла вылечиться

2 259
Юлия исполняла народные песни и помогала детям | Источник: Колледж культуры и искусств имени И.&nbsp;С.&nbsp;Палантая / Vk.comЮлия исполняла народные песни и помогала детям | Источник: Колледж культуры и искусств имени И.&nbsp;С.&nbsp;Палантая / Vk.com

Юлия исполняла народные песни и помогала детям

Источник:

Колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая / Vk.com

Трагическая новость пришла из мира искусства: не стало Юлии Рыбаковой — победительницы конкурса «Русская красавица» и исполнительницы народных песен. Девушка ушла из жизни в возрасте 29 лет. Сообщение о произошедшем появилось на странице Марийского колледжа культуры и искусств имени И. С. Палантая во «ВКонтакте».

Девушка рассказывала друзьям, что разболелась, но надеялась быстро поправиться. Однако 28 октября ее увезла скорая.

«Попала в больницу с температурой 40, капельницы не помогали», — рассказали «АиФ» в окружении Рыбаковой.

Спустя почти две недели, 9 ноября, русская красавица умерла. Оказалось, что у нее была пневмония, которая привела к смертельным осложнениям.

Юлия была очень талантливой исполнительницей народных песен. Она с отличием окончила Марийский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая, затем продолжила обучение в Чувашском институте культуры и искусств и получила титул «Русская красавица». Ее дар к пению не раз получал признание на конкурсах — Юлия становилась лауреатом многих из них.

Переехав в Чебоксары, она не просто нашла свое призвание — она начала менять мир вокруг себя. В столице Чувашии Юлия работала в Доме культуры тракторостроителей, входила в Молодежный совет при Министерстве культуры Чувашии, а также была амбассадором арт‑кластера «Таврида».

Юлия несла в мир доброту: девушка работала с детьми с ограниченными возможностями. Для них певица создавала и успешно реализовывала культурные программы, даря ребятам радость творчества и веру в себя.

Юлия окончила колледж с красным дипломом по специальности «сольное и хоровое народное пение» | Источник: Колледж культуры и искусств имени И.&nbsp;С.&nbsp;Палантая / Vk.comЮлия окончила колледж с красным дипломом по специальности «сольное и хоровое народное пение» | Источник: Колледж культуры и искусств имени И.&nbsp;С.&nbsp;Палантая / Vk.com
Источник: Колледж культуры и искусств имени И.&nbsp;С.&nbsp;Палантая / Vk.comИсточник: Колледж культуры и искусств имени И.&nbsp;С.&nbsp;Палантая / Vk.com
Источник: Колледж культуры и искусств имени И.&nbsp;С.&nbsp;Палантая / Vk.comИсточник: Колледж культуры и искусств имени И.&nbsp;С.&nbsp;Палантая / Vk.com

В соцсетях люди очень тепло и с любовью отзываются о Юлии.

«Наидобрейший человек, красавица, сама чистота и самый отзывчивый, любознательный человек, душа нараспашку… Столько успела сделать и столько могла еще сделать!»

«Очень жаль, когда от нас такие люди уходят. Юлечка очень любила жизнь. Очень много было задумок, которые она хотела исполнить, но жизнь распорядилась по-другому».

«Светлая память Юле! Очень добродушная, открытая, яркая и такая жизнерадостная!»

На прощание с Юлией пришло множество людей, чтобы сказать ей последнее «прощай». Для них она была не просто коллегой или знакомой, а тем самым редким человеком, который умел дарить свет и вдохновлять.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
4
Инженер1
9 часов
Чего то подозрительно... В стране, 4 в мире по миллиардерам, в передовой по економике, и не могли пневмон определить?
Гость
8 часов
С медициной все хуже и хуже. Уже в столице республики не могут от пневмонии вылечить. Что говорить про районные города и деревни.
Читать все комментарии
